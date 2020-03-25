Коронавирус

СочиСтримСочиСтримВ Краснодаре проводят «коронавечеринки»

В Краснодаре проводят «коронавечеринки». Об это сообщил первый заместитель председателя комиссии по общественному контролю Общественной палаты России Артем Кирьянов.
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с чего всё началось
Это такая хайповая история, когда в клубах собирается совершенно точно больше 50 человек, закупаются маски, дефицитные сегодня, гели для рук, — сказал
 общественник в эфире телеканала «Россия 1».
News.ruвчера в 20:39

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В Краснодаре один из ночных клубов провел «коронавечеринку»

КП - Кубань02:27

В Краснодаре один из ночных клубов провел «коронавечеринку»

Кубань 2400:19

«Коронавечеринки» в Краснодаре осудили в Общественной палате

Телеканал 360°вчера в 22:09

В Общественной палате рассказали про «коронавечеринки» в Краснодаре

News.ruвчера в 20:39

На канале «Россия 1» рассказали о «коронавечеринках» в Краснодаре. Дресс-код — маска и антисептик

URA.Ruвчера в 19:56

В Общественной палате рассказали о «коронавечеринках» в Краснодаре

РИА Новостивчера в 19:30

Российский город обвинили в хайповых «коронавечеринках»

Lenta.ruвчера в 17:54
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Политика

МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации

Польское посольство просит СМИ проверять источники. МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации.
Piter.tv вчера в 14:11
Происшествия

Семь человек погибли при пожаре под Пензой

К тушению пожара привлекались 18 человек и 6 единиц техники, отметили в пресс-службе.
Газета.Ru 00:29
Здоровье

В Петербурге больницам запретили плановый прием пациентов

В Санкт-Петербурге государственным и частным больницам запретили плановый прием пациентов.
Дождь вчера в 17:00
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, пишет Газета.ru.
ProUfu.ru 22 марта в 23:38
Транспорт

РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России

РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.
RT на русском 02:09
Армия и оружие

Полеты Су-57 на предельных режимах сняли на видео

Минобороны опубликовало видео полетов истребителей пятого поколения Су-57.
РИА Новости 00:00
Театры

Домогаров покинул МХАТ имени Горького из-за «некрасивой ситуации»

REGNUM 02:45
Общество

Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Интерфакс вчера в 09:10
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
Общество

Познер обратился к россиянам, которые не верят в коронавирус

Телеведущий, биолог по образованию, Владимир Познер в Instagram призвал россиян, которые считают информацию о коронавирусе пропагандой, "задуматься, разобраться и понять".
РИА Новости 02:10
Происшествия

На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения

Тревога из-за цунами объявлена по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,3, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова.
РИА Новости вчера в 23:38
Происшествия

Раскрыта личность террориста, убитого в Уфе спецназом ФСБ

Террористом, которого в минувшую субботу в Уфе убил спецназ ФСБ, оказался 27-летний Бекзотжон Мурзакаримов.
КП - Уфа вчера в 07:58
Общество

В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы

Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
Известия вчера в 11:32
Энергетика

Цена на нефть Brent превысила $28 за баррель

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта страны ОПЕК+ не смогли прийти к новому соглашению по возможному дополнительному сокращению уровня добычи нефти.
REGNUM вчера в 03:39
Происшествия

В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса

Врачи проверили всех пассажиров, находившихся в салоне того же автобуса. Это первый зафиксированный случай смерти от хантавируса.
Lenta.ru вчера в 19:48
Общество

Россиян предложили освободить от уплаты коммунальных платежей

На период карантинных мер из-за коронавируса россиян предложили освободить от коммунальных платежей.
Российская газета 01:16
Общество

В Гидрометцентре дали прогноз погоды на весну и лето в России

В гидрометцентре России рассказали о погоде летом. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 11:32
Здоровье

В Москве утвердили алгоритм лечения на дому пациентов с коронавирусом

Департамент здравоохранения Москвы утвердил алгоритмы оказания медицинской помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией.
RT на русском вчера в 16:30
Футбол

Орлов заявил, что клуб из Испании хочет заполучить Кокорина

Орлов убежден, что «Сочи» хочет предложить Кокорину полноценный контракт — это только первый запрос, будут и другие.
Нева Спорт вчера в 15:04
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.
Известия вчера в 18:21
Кино

Роберт Дауни-младший может вернуться в Marvel

Возможно, знаменитый актер, сыгравший роль Железного Человека в многочисленных фильмах киновселенной, вновь посотрудничает с киностудией, чтобы озвучить искусственный интеллект.
Родной город вчера в 02:03
Здоровье

Почему Италия оказалась бессильна перед коронавирусом

Италия оказалась главным очагом распространения эпидемии в Европе.
Взгляд.ру 01:14
Армия и оружие

Навигатор отправил «ВСУшников» на тот свет: сводка с Донбасса

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.
Rusvesna.su вчера в 09:15
Политика

Жаров ушел с поста главы Роскомнадзора

Господин Жаров возглавлял Роскомнадзор с мая 2012 года.
Коммерсантъ 23 марта в 14:00
Здоровье

Роспотребнадзор обнаружил иммунитет на коронавирус у переболевших

Роспотребнадзор сообщил СМИ об иммунитете к коронавирусу у переболевших им. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 04:17
Общество

В Москве в реанимации находятся 20 пациентов с коронавирусом

Всего, по данным за прошедшие сутки, в России было 438 инфицированных. Сегодня сообщалось о смерти пожилой женщины в больнице в Коммунарке.
Эхо Москвы вчера в 07:05
Культура

В Великобритании покажут сериал о Путине-шпионе

Piter.tv 23 марта в 14:10
Гаджеты

Xiaomi Mi 10 Pro может не выйти за пределами Китая

Редакторы издания TechRadar получили эксклюзивную информацию о том, что премиальный флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 Pro 5G не будет выпущен в Великобритании и Индии.
iXBT.com 00:13
Общество

В Бурятии зарегистрировали первый случай подозрения на коронавирус

Первый человек с подозрением на новый коронавирус зарегистрирован в Бурятии.
Известия вчера в 22:56
Политика

ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян

«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 09:56
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