с чего всё началось

В Краснодаре проводят «коронавечеринки». Об это сообщил первый заместитель председателя комиссии по общественному контролю Общественной палаты России Артем Кирьянов.

Транспорт РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.

Общество В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».

Энергетика Цена на нефть Brent превысила $28 за баррель Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта страны ОПЕК+ не смогли прийти к новому соглашению по возможному дополнительному сокращению уровня добычи нефти.

Энергетика Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.

Кино Роберт Дауни-младший может вернуться в Marvel Возможно, знаменитый актер, сыгравший роль Железного Человека в многочисленных фильмах киновселенной, вновь посотрудничает с киностудией, чтобы озвучить искусственный интеллект.

Гаджеты Xiaomi Mi 10 Pro может не выйти за пределами Китая Редакторы издания TechRadar получили эксклюзивную информацию о том, что премиальный флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 Pro 5G не будет выпущен в Великобритании и Индии.