Коронавирус
СочиСтримВ Краснодаре проводят «коронавечеринки»
В Краснодаре проводят «коронавечеринки». Об это сообщил первый заместитель председателя комиссии по общественному контролю Общественной палаты России Артем Кирьянов.
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с чего всё началось
Это такая хайповая история, когда в клубах собирается совершенно точно больше 50 человек, закупаются маски, дефицитные сегодня, гели для рук, — сказал общественник в эфире телеканала «Россия 1».News.ruвчера в 20:39
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Политика
МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации
Польское посольство просит СМИ проверять источники. МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации.
Происшествия
Семь человек погибли при пожаре под Пензой
К тушению пожара привлекались 18 человек и 6 единиц техники, отметили в пресс-службе.
Здоровье
В Петербурге больницам запретили плановый прием пациентов
В Санкт-Петербурге государственным и частным больницам запретили плановый прием пациентов.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, пишет Газета.ru.
Транспорт
РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России
РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.
Армия и оружие
Полеты Су-57 на предельных режимах сняли на видео
Минобороны опубликовало видео полетов истребителей пятого поколения Су-57.
Общество
Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Общество
Познер обратился к россиянам, которые не верят в коронавирус
Телеведущий, биолог по образованию, Владимир Познер в Instagram призвал россиян, которые считают информацию о коронавирусе пропагандой, "задуматься, разобраться и понять".
Происшествия
На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения
Тревога из-за цунами объявлена по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,3, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова.
Происшествия
Раскрыта личность террориста, убитого в Уфе спецназом ФСБ
Террористом, которого в минувшую субботу в Уфе убил спецназ ФСБ, оказался 27-летний Бекзотжон Мурзакаримов.
Общество
В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы
Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $28 за баррель
Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта страны ОПЕК+ не смогли прийти к новому соглашению по возможному дополнительному сокращению уровня добычи нефти.
Происшествия
В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса
Врачи проверили всех пассажиров, находившихся в салоне того же автобуса. Это первый зафиксированный случай смерти от хантавируса.
Общество
Россиян предложили освободить от уплаты коммунальных платежей
На период карантинных мер из-за коронавируса россиян предложили освободить от коммунальных платежей.
Общество
В Гидрометцентре дали прогноз погоды на весну и лето в России
В гидрометцентре России рассказали о погоде летом. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Здоровье
В Москве утвердили алгоритм лечения на дому пациентов с коронавирусом
Департамент здравоохранения Москвы утвердил алгоритмы оказания медицинской помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией.
Футбол
Орлов заявил, что клуб из Испании хочет заполучить Кокорина
Орлов убежден, что «Сочи» хочет предложить Кокорину полноценный контракт — это только первый запрос, будут и другие.
Энергетика
Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.
Кино
Роберт Дауни-младший может вернуться в Marvel
Возможно, знаменитый актер, сыгравший роль Железного Человека в многочисленных фильмах киновселенной, вновь посотрудничает с киностудией, чтобы озвучить искусственный интеллект.
Здоровье
Почему Италия оказалась бессильна перед коронавирусом
Италия оказалась главным очагом распространения эпидемии в Европе.
Армия и оружие
Навигатор отправил «ВСУшников» на тот свет: сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.
Политика
Жаров ушел с поста главы Роскомнадзора
Господин Жаров возглавлял Роскомнадзор с мая 2012 года.
Здоровье
Роспотребнадзор обнаружил иммунитет на коронавирус у переболевших
Роспотребнадзор сообщил СМИ об иммунитете к коронавирусу у переболевших им. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Общество
В Москве в реанимации находятся 20 пациентов с коронавирусом
Всего, по данным за прошедшие сутки, в России было 438 инфицированных. Сегодня сообщалось о смерти пожилой женщины в больнице в Коммунарке.
Культура
В Великобритании покажут сериал о Путине-шпионе
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 Pro может не выйти за пределами Китая
Редакторы издания TechRadar получили эксклюзивную информацию о том, что премиальный флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 Pro 5G не будет выпущен в Великобритании и Индии.
Общество
В Бурятии зарегистрировали первый случай подозрения на коронавирус
Первый человек с подозрением на новый коронавирус зарегистрирован в Бурятии.
Политика
ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян
«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.