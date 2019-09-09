В больнице Краснодара скончалась маленькая девочка, на которую рухнуло дерево во время прогулки в детском саду, сообщает прокуратура города. ЧП произошло около 10:20 9 сентября на улице Красной, где находится детсад №48.

В Краснодаре скончалась девочка, на которую упало дерево в детсаду

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