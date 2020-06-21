Коронавирус
Российская газета«Краснодар» согласился на перенос матча с «Динамо»
Ситуация вокруг игры 23-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Динамо" остается неопределенной. По информации "Спорт-Экспресс", столичный клуб получил согласие от соперника на перенос матча, намеченный на сегодня, 21 июня.
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Единоборства
Двое судей отдали Волкову четвёртый и пятый раунды боя с Блэйдсом
RT на русском 01:36
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева выложила снимок, отфотошопленный до неузнаваемости
Напомним, недавно телеведущая отметила семилетнюю годовщину свадьбы с хоккеистом Игорем Макаровым – к памятной дате Кудрявцева смонтировала видео с их фотографиями снимками под романтическую песню.
Newia.ru 04:49
Общество
Россияне увидят кольцеобразное солнечное затмение
В ряде российских регионов в воскресенье, 21 июня, можно будет наблюдать редкое кольцеобразное затмение Солнца, сообщает пресс-служба Московского планетария.
РИА Новости вчера в 21:59
Общество
На западе Германии установили первый памятник Ленину
Российская газета вчера в 18:54
Общество
В Москве за сутки выявили менее тысячи случаев коронавируса
В Москве за сутки зафиксировано 968 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, что является наименьшим показателем с начала апреля.
RT на русском 04:10
Происшествия
Адвокат Ефремова ответил на сообщения о «суицидальных мыслях» актера
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с изданием "Собеседник" опроверг сообщения о том, что Ефремов пытался покончить с собой, подчеркнув, что артист психически очень уравновешенный человек.
РИА Новости 02:04
Армия и оружие
Российский «Пересвет» рассекретили
Lenta.ru вчера в 13:10
Происшествия
В Норильске произошла драка с участием нескольких десятков человек
В Норильске произошла драка с участием нескольких десятков человек, пишет МВД по Красноярскому краю.
Газета.Ru 04:12
Культура
Федор Добронравов уволился из театра Сатиры из-за коронавируса
В России 7889 новых зараженных коронавирусом COVID-19 По словам представителя пресс-службы, из-за пандемии коронавируса актер не доиграл спектакли театра, в которых был занят.
Национальная служба новостей вчера в 13:00
Происшествия
Верзилов из Pussy Riot написал о взломе своей квартиры и исчез
Активист сообщил об этом изданию, после чего исчез. Отмечается, что в 7:16 по московскому времени Верзилов написал: «У меня дверь ломают».
Lenta.ru 05:12
Происшествия
Мать задержали по подозрению в убийстве 12-летнего сына в Астрахани
Жительница Астрахани подозревается в убийстве 12-летнего сына, пропавшего 4 марта.
Известия вчера в 13:00
Происшествия
Число погибших при взрыве в доме в Киеве возросло до двух
Число погибших в результате взрыва бытового газа в девятиэтажном жилом доме в Киеве возросло до двух.
RT на русском 05:23
Политика
Тайник украинских националистов времен войны обнаружили под Львовом
Известия вчера в 20:42
Армия и оружие
Президент Египта призвал армию быть готовой к вторжению в Ливию
Египет может на законных основаниях осуществить вторжение в Ливию в настоящее время.
Известия вчера в 22:07
Общество
Путин подписал указы о награждении медиков за борьбу с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подписал указы о награждении медиков за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 03:59
Общество
Тульская медсестра в купальнике стала лицом спортивного бренда
Надежда Жукова является медсестрой в одной из больниц Тулы, где лечат заболевших коронавирусной инфекцией нового типа.
Газета.Ru 19 июня в 09:18
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru 19 июня в 10:29
Футбол
«Зенит» обыграл ЦСКА в матче РПЛ
Футболисты московского ЦСКА проиграли санкт-петербургскому «Зениту» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ вчера в 14:02
Общество
Российских эскимосов мороженое не оскорбляет
Российские эскимосы, проживающие на Чукотке, не обижаются в связи с названием мороженого "эскимо", потому что оно не ассоциируется с первоначальным значением слова "эскимос" (переводится как "поедающий сырое мясо").
Вести.Ru вчера в 07:48
Политика
Трамп попросил администрацию ограничить число тестов на коронавирус
Президент Дональд Трамп заявил, что попросил свою администрацию замедлить тестирование на коронавирус, поскольку надежное тестирование выявляет слишком много случаев COVID-19.
Интерфакс 00:39
Происшествия
В Миннеаполисе один человек погиб и 11 пострадали при стрельбе
В американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, один человек погиб и 11 пострадали в результате стрельбы в районе Хеннепин.
RT на русском 04:25
Политика
Путин рассказал, чем занимается в свободное время
Президент России Владимир Путин рассказал, чем занимается в свободное время, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 05:01
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках в России
Специалисты Гидрометцентра предупреждают о заморозках в некоторых российских регионах. Об этом сообщается на сайте метеорологической службы.
РИА Новости вчера в 18:16
Энергетика
Мишустин увеличил субсидирование расходов по переводу авто на газ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил увеличение доли субсидирования расходов по переводу автомобилей с бензина на газ, соответствующий документ опубликован в воскресенье на сайте кабмина.
РИА Новости 02:59
Общество
Собянин: Ресторанный бизнес в Москве восстановился на 65%
После снятия ограничений ресторанный бизнес в столице заработал на 65 процентов от того уровня, который был до пандемии, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Российская газета 02:47
Здоровье
Мясников назвал опасные симптомы при головной боли
Врач считает, что незамедлительно следует обращаться к медикам, когда головная боль становится более сильной при кашле или изменении положения тела.
Evo-rus.com 02:11
Политика
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru вчера в 01:33
Происшествия
Ещё четверо жителей Алтайского края стали жертвами коронавируса
Как уже сообщало ИА REGNUM, значительный рост новых выявленных носителей коронавируса в Алтайском крае дают вспышки SARS-CoV-2, произошедшие в медицинских и социальных учреждениях.
REGNUM 19 июня в 02:25
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 19 июня в 13:41
Футбол
Карпин похвалил игроков «Ростова» за матч против «Сочи»
Наставник "Ростова" Валерий Карпин похвалил футболистов за матч против "Сочи". Напомним, сочинский клуб одержал победу со счетом 10:1.
Газета.Ru вчера в 10:43