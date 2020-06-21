Ситуация вокруг игры 23-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Динамо" остается неопределенной. По информации "Спорт-Экспресс", столичный клуб получил согласие от соперника на перенос матча, намеченный на сегодня, 21 июня.

«Краснодар» согласился на перенос матча с «Динамо»

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