Происшествия
RT на русскомВ Краснодаре умер ребёнок, на которого в детском саду упало дерево
Ранее ФАН сообщало, что при падении дерева на территории детсада на Красной улице в Краснодаре пострадали двое детей и воспитательница. В начале сентября в Тюмени организовали проверку сообщения о травмировании трёхлетней воспитанницы детсада.
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Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на режимном объекте «Роскосмоса»
8 сентября стало известно о задержании 14 человек, которые, как отмечали в «Роскосмосе», планировали повредить оборудование центра ракетно-космической промышленности.
RT на русском 07:43
Экономика
В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия вчера в 23:52
Политика
Актер из сериала «Реальные пацаны» стал депутатом гордумы в Пермском крае
Как уточнили в комиссии, ранее он уже пытался стать депутатом - в 2013 году баллотировался в городскую думу города Оса, а в 2016 году - в Земское собрание Осинского района.
РИА Новости 06:58
Гаджеты
Для своих дискретных видеокарт Intel изменит архитектуру GPU
Как следует из информации, указанной в комментариях к коду разрабатываемого драйвера, графика Gen12 принесёт вместе с собой наиболее значительные перемены в архитектуре Intel GPU со времён i965, то есть с 2006 года.
3DNews 02:00
Технологии
Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.
Life.ru 04:33
Политика
МИД Франции: Макрон приедет в Москву на празднование 75-летия Победы
Глава внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ив Ле Дриан заверил, что президент республики Эммануэль Макрон приедет в Россию на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
Телеканал 360° 07:16
Экономика
В Петербурге нашли около тысячи поддельных купюр
В понедельник, 9 сентября, стало известно, что в Петербурге во втором квартале этого года выявили 971 поддельную купюру.
Форпост Северо-Запад 07:42
Театры
Машков рассказал о фестивале учеников Олега Табакова «Атом солнца»
В МХТ имени Чехова покажут спектакль "Идеальный муж", в котором сыграет вдова Олега Павловича Марина Зудина, в Театре Олега Табакова — постановку "Матросская тишина" и премьеру спектакля Сергея Газарова "Ревизор".
РИА Новости 07:58
Политика
Биатлонист Антон Шипулин избран в Государственную думу
Вести.Ru вчера в 20:17
Политика
Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.
Ведомости 06:49
Происшествия
На Камчатке мать заподозрили в убийстве двоих детей
Камчатские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двоих детей. В совершении преступления обвиняют их собственную мать.
Российская газета 00:55
Футбол
Нисимура оформил первый хет-трик за ЦСКА
Газета.Ru 07:21
Шоу-бизнес
Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина требуют снести
По некоторым данным, рядом с замком уже вовсю орудуют рабочие в строительной форме, поэтому по приезду домой Пугачеву и Галкина ожидает весьма неприятная ситуация.
Дни24 вчера в 10:37
Политика
Хаджимба лидирует на выборах президента Абхазии
РИА Новости вчера в 14:47
Политика
В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах
Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.
REGNUM 00:12
Транспорт
В Москве из-за велофестиваля перекроют несколько улиц
Ранее сообщалось, что в столице 14 сентября перекроют движение транспорта на нескольких центральных улицах в связи с проведением благотворительного велозаезда "ТеатРалли".
Москва 24 06:33
Происшествия
В Грозном ликвидирован обстрелявший полицейских водитель
В Грозном сотрудники полиции ликвидировали преступника, который открыл огонь по силовикам.
Российская газета 05:22
Общество
Прокурор Москвы подал иск к Навальному и другим оппозиционерам
Прокурор Москвы подал иск к Алексею Навальному, Любови Соболь, Илье Яшину и другим оппозиционерам, говорится в картотеке Черемушкинского районного суда.
Ведомости 06:38
Общество
Крупнейший круизный лайнер впервые пришвартовался во Владивостоке
Самый большой круизный лайнер Spectrum of the Seas впервые пришвартовался в России, во Владивостоке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:58
Теннис
Надаль обыграл Медведева в финале US Open
В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, обыграл россиянина Даниила Медведева (5).
Коммерсантъ вчера в 21:08
Политика
В МИД Украины рассказали о возможной встрече Зеленского с Путиным
О перспективах проведения мероприятия в понедельник, 9 сентября, рассказал глава МИД Украины Вадим Пристайко, передает ТАСС.
Lenta.ru 06:13
Единоборства
Дагестанки ответили флешмобом на слова Хабиба о ношении папахи
После победы над Порье Хабиб Нурмагомедов поблагодарил болельщиков, выделив тех, кто пришел смотреть бой в папахе.
Кавказский узел вчера в 15:42
Авто
Что известно о будущей «Ниве»
Имеются достоверные сведения о том, что компания «Автопродукт» работает над независимой подвеской для «Нивы».
Car.ru 07:49
Происшествия
В ДТП в Краснодарском крае погибли пять человек
В результате ДТП погибли все, кто находился в машинах - пять человек.
Российская газета вчера в 19:10
Происшествия
В Тульской области десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
Десять человек пострадали при столкновении микроавтобуса с автомобилем в Тульской области в понедельник, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.
РИА Новости 05:40
Политика
Врио мэра Сочи назначили Копайгородского, сообщил источник
Вице-губернатор Кубани Алексей Копайгородский временно исполняет обязанности мэра Сочи до проведения конкурса на должность главы курорта, сообщил РИА Новости источник в администрации города.
РИА Новости 05:17
Здоровье
Кардиолог рассказала, кому нужно провериться на атеросклероз
Кардиолог Анна Солощенко утверждает, что определенной категории людей нужно обязательно проходить обследование, которое поможет определить, насколько высок у них риск развития атеросклероза.
Медпульс 02:48
Общество
В Омске директора гимназии уволили после травли ученика
Директора омской гимназии №62 уволили после длительного конфликта администрации учреждения с местной жительницей Натальей Граф, которая ранее заявляла о травле сына.
Новые Известия 07:22