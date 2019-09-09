Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Краснодаре умер ребёнок, на которого в детском саду упало дерево

Ранее ФАН сообщало, что при падении дерева на территории детсада на Красной улице в Краснодаре пострадали двое детей и воспитательница. В начале сентября в Тюмени организовали проверку сообщения о травмировании трёхлетней воспитанницы детсада.
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СК начал проверку по факту смерти девочки, на которую упало дерево в детском саду Краснодара

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Умер ребенок, пострадавший при падении дерева в детском саду Краснодара

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