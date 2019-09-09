Инцидент произошел утром в понедельник на территории дошкольного учреждения № 48 на улице Красной, дом 167. Во время прогулки на площадку упало дерево, пострадали двое двухлетних детей из ясельной группы и воспитательница. Одна девочка находилась в тяжелом состоянии, спасти ее не удалось.

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