Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Краснодаре умерла девочка, на которую в детском саду упало дерево

Инцидент произошел утром в понедельник на территории дошкольного учреждения № 48 на улице Красной, дом 167. Во время прогулки на площадку упало дерево, пострадали двое двухлетних детей из ясельной группы и воспитательница. Одна девочка находилась в тяжелом состоянии, спасти ее не удалось.
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