Происшествия
RT на русскомВ Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное СУ СК. Как отмечается, по факту её смерти организована доследственная проверка.
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с чего всё началось
В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди, обвиняемая в уродовании пациенток. Напомним, 30 мая фигурантка уголовного дела нарушила домашний арест. Ее обнаружили без сознания в косметологическом кабинете.РЕН ТВ03:04
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Xiaomi представила игровой монитор с частотой 165 Гц
Деловое.ТВ 06:12
Общество
СК возбудил дело против Навального из-за клеветы на ветерана
Следственный комитет возбудил в отношении Алексея Навального уголовное дело о клевете в адрес ветерана, сообщает в понедельник столичный главк СК РФ.
РИА Новости 10:34
Происшествия
В Москве полицейские пострадали при перестрелке на Ленинском проспекте
Инцидент произошел на Ленинском проспекте возле гостиницы "Салют". По предварительным данным, стреляли из такси.
РИА Новости 09:47
Общество
Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений
Московские власти с 16 июня переходят к третьему этапу снятия ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru 08:11
Политика
Путин ответил на критику КПРФ по поправкам к конституции
Президент России Владимир Путин не согласен с КПРФ, которая раскритиковала предлагаемые поправки к конституции, касающиеся формирования власти.
ТАСС вчера в 08:00
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
Общество
С июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости вчера в 06:51
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Происшествия
ФСБ задержала подростка за подготовку массового убийства в школе
1. ФСБ предотвратила теракт в Волгограде Утром в понедельник, 15 июня, стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили массовое убийство в школе Волгограда, — об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
Lenta.ru 07:56
Общество
78-летнего ученого Валерия Митько обвинили в госизмене
78-летнему ученому Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене.
Газета.Ru 04:20
Шоу-бизнес
Развод Пелагеи и Ивана Телегина отложили из-за минирования суда
Еще в конце прошлого года Пелагея подтвердила, что больше не живет с Иваном Телегиным и собирается развестись.
StarHit.ru 10:17
Общество
Власти Волгоградской области продлили режим самоизоляции до 23 июня
В Волгоградской области режим самоизоляции продлен до 23 июня. Об этом заявил глава региона Андрей Бочаров, передает оперативный штаб.
РБК 10:54
Политика
Премьер-министр Киргизии подал в отставку
Глава киргизского правительства Мухаммедкалый Абылгазиев подал в понедельник в отставку.
ТАСС 11:02
Политика
Помпео потребовал немедленного освобождения Уилана
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что возмущен приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против России и требует его немедленного освобождения.
Коммерсантъ 08:44
Происшествия
Житель Самары воровал деньги с банковских карт керчан
Крымские полицейские задержали мошенника, который воровал деньги с банковских карт жителей Керчи.
ИА Крыминформ 08:27
Религия
Экс-духовник Поклонской сбежал со слушания Церковного суда
Схиигумен Сергей (Романов) сбежал из Епархиального суда Екатеринбургской епархии во время заседания, посвященного его поведению.
Телеканал 360° 10:11
Энергетика
Турецкие компании отказались платить «Газпрому»
Задолженность ряда турецких компаний перед «Газпромом» достигла двух миллиардов долларов, и погасить ее они отказываются, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Lenta.ru 09:30
Общество
Куйвашев продлил ограничения в Свердловской области до 22 июня
Ограничения, введённые в Свердловской области из-за пандемии коронавирусной инфекции, продляются до 22 июня.
Все новости (Нижний Тагил) 05:32
Футбол
Определились претенденты на премию Golden Boy 2020
Определились 100 претендентов на премию Golden Boy, которая вручается лучшему игроку до 21 года в Европе, сообщает издание Tuttosport.
BetOn 10:12
Армия и оружие
На Украине назвали способ дать достойный отпор «агрессии» России
Правительство Украины назвало переоснащение Вооруженных сил (ВСУ) новейшим и модернизированным вооружением способом дать «достойный отпор вооруженной агрессии» России.
Lenta.ru 07:44
Общество
Европа не откроет границы для россиян в июле, считают туроператоры
Отказ Евросоюза отменить для россиян ограничения на въезд, вероятно, связан с большим количеством новых случаев заражения COVID-19 в нашей стране.
RuNews24.ru 04:33
Здоровье
В Ухте мать не пустили в реанимацию к ребенку-инвалиду
Девочку с синдромом Эдвардса госпитализировали в ухтинскую больницу, но из-за режима повышенной готовности в реанимацию не пустили ее мать.
ИА БНК 09:57
Авто
Рейтинг практически не ломающихся кроссоверов составили
Специалисты составили рейтинг кроссоверов, которые почти никогда не ломаются. Так, на первом месте оказался Seat Ateca 1.4 Eco TSI Style.
32CARS.ru 12 июня в 12:57
Экономика
Германия придумала способ спасти «Северный поток-2»
Германия придумала способ спасти проект строительства российского экспортного газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru 10:25
Игры
Electronic Arts анонсировала игру Star Wars: Squadrons
Сотрудники американской компании Electronic Arts официальным сообщением анонсировали новый игровой проект под названием Star Wars: Squadrons по лицензии «Звездных войн».
Актуальные Новости 13 июня в 03:53
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по заселению в гостиницы
Рекомендация дана во избежание дополнительных рисков новых случаев коронавируса при тесном контакте.
Известия вчера в 12:00
Фигурное катание
Туктамышева ответила на обвинения в «раздетых фотках»
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала фото в черном костюме в Instagram, которым ответила на обвинения в откровенных снимках.
Матч ТВ 10:18
Общество
Скуратов признал увольнения из «Уральских авиалиний»
В авиакомпании «Уральские авиалинии» с начала 2020 года уволено около 100 сотрудников.
Правда УрФО 10:17