В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди, обвиняемая в уродовании пациенток. Напомним, 30 мая фигурантка уголовного дела нарушила домашний арест. Ее обнаружили без сознания в косметологическом кабинете.

с чего всё началось

В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное СУ СК. Как отмечается, по факту её смерти организована доследственная проверка.

Общество СК возбудил дело против Навального из-за клеветы на ветерана Следственный комитет возбудил в отношении Алексея Навального уголовное дело о клевете в адрес ветерана, сообщает в понедельник столичный главк СК РФ. 405

Общество Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений Московские власти с 16 июня переходят к третьему этапу снятия ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина. 470

Политика Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной. 1,5K

Общество С июля в России повысят пенсии части пенсионеров Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию. 2K

Происшествия ФСБ задержала подростка за подготовку массового убийства в школе 1. ФСБ предотвратила теракт в Волгограде Утром в понедельник, 15 июня, стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили массовое убийство в школе Волгограда, — об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы. 1,5K

Шоу-бизнес Развод Пелагеи и Ивана Телегина отложили из-за минирования суда Еще в конце прошлого года Пелагея подтвердила, что больше не живет с Иваном Телегиным и собирается развестись.

Политика Премьер-министр Киргизии подал в отставку Глава киргизского правительства Мухаммедкалый Абылгазиев подал в понедельник в отставку.

Политика Помпео потребовал немедленного освобождения Уилана Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что возмущен приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против России и требует его немедленного освобождения. 1K

Происшествия Житель Самары воровал деньги с банковских карт керчан Крымские полицейские задержали мошенника, который воровал деньги с банковских карт жителей Керчи.

Энергетика Турецкие компании отказались платить «Газпрому» Задолженность ряда турецких компаний перед «Газпромом» достигла двух миллиардов долларов, и погасить ее они отказываются, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. 129

Футбол Определились претенденты на премию Golden Boy 2020 Определились 100 претендентов на премию Golden Boy, которая вручается лучшему игроку до 21 года в Европе, сообщает издание Tuttosport.

Здоровье В Ухте мать не пустили в реанимацию к ребенку-инвалиду Девочку с синдромом Эдвардса госпитализировали в ухтинскую больницу, но из-за режима повышенной готовности в реанимацию не пустили ее мать.

Авто Рейтинг практически не ломающихся кроссоверов составили Специалисты составили рейтинг кроссоверов, которые почти никогда не ломаются. Так, на первом месте оказался Seat Ateca 1.4 Eco TSI Style. 141

Игры Electronic Arts анонсировала игру Star Wars: Squadrons Сотрудники американской компании Electronic Arts официальным сообщением анонсировали новый игровой проект под названием Star Wars: Squadrons по лицензии «Звездных войн». 4

Фигурное катание Туктамышева ответила на обвинения в «раздетых фотках» Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала фото в черном костюме в Instagram, которым ответила на обвинения в откровенных снимках.