Происшествия
RT на русскомВ Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное СУ СК. Как отмечается, по факту её смерти организована доследственная проверка.
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с чего всё началось
Пластический псевдохирург Алена Верди умерла в клинике Краснодара. Об этом «360» сообщила потерпевшая от рук Верди Анастасия.Телеканал 360°03:23
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Общество
Вильфанд предупредил об опасности второй волны тепла в Москве
Вторая волна тепла в столичном регионе России может плохо повлиять на здоровье пожилых людей, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Вестник Кавказа 00:10
Политика
В Кремле прокомментировали приговор американцу Уилану
Американца Пола Уилана, который был осужден в России к 16 годам колонии за шпионаж, нельзя считать политическим заложником, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Rambler News Service 06:39
Происшествия
У жителя Калининграда изъяли крупный арсенал самодельного оружия
Калининградские полицейские изъяли у 47-летнего местного жителя арсенал оружия, которое он переделывал для стрельбы боевыми патронами из макетов, сообщила журналистам начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.
РИА Новости 05:47
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости 04:20
Культура
Индийский актер Сушант Сингх Раджпут покончил с собой
В Мумбаи найден мертвым в своей квартире известный болливудский актер Сушант Сингх Раджпут, он покончил с собой, передает CNN.
Полит.ру 00:19
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган передумали разводиться
Модель Оксана Самойлова и рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, более известный как Джиган, не смогли развестись.
Piter.tv 07:28
Политика
В МИД России оценили новый статус Украины в НАТО
Североатлантический альянс предоставил Украине 12 июня статус партнера с расширенными возможностями.
Известия 06:12
Экономика
Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
Происшествия
На строящемся боевом ледоколе в Петербурге произошел хлопок газа
На строящемся в Петербурге ледоколе "Иван Папанин" произошел хлопок газовоздушной смеси.
Вести.Ru 04:43
Общество
Волгоградский Роспотребнадзор рекомендовал продлить ограничения
Как сообщила на брифинге главный санитарный врач области Ольга Зубарева, пик заболеваемости пришелся на 22-ю неделю.
МТВ онлайн 06:12
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов после скандала с рицином
МИД России объявил персонами нон грата двух чешских дипломатов, сообщил посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька, передает ТАСС.
РБК 05:09
Происшествия
Кубанский полицейский чуть не задушил подростка за громкую музыку
Как говорится в сообщении местного канала «Чп Краснодар», инцидент произошел после того, как соседи вызвали полицию из-за громкой музыки в одной из квартир.
Росбалт 07:56
Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи
Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, прокомментировал отказ от контакта и помощи семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП на Смоленской площади в Москве.
RT на русском вчера в 19:18
Общество
Волин прокомментировал назначение главреда «Ведомостей»
Решение о назначении главного редактора газеты "Ведомости" находится исключительно в руках собственника издания.
ТАСС 07:42
Культура
Самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище поставлен актеру Вячеславу Тихонову
Определен самый дорогой памятник, расположенный на территории Новодевичьего кладбища.
Millionaire.ru вчера в 12:16
Экономика
Спрогнозирован курс доллара к концу года
Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей.
Lenta.ru 00:52
Общество
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Президент Арктической академии наук Валерий Митько обвиняется в государственной измене в пользу Китая.
Российская газета 04:10
Экономика
ЦБ зафиксировал новый отток вкладов россиян из банков
В марте клиенты закрывали вклады и в иностранной валюте, и в рублях, изъяв из банков 315 млрд руб. Тогда ЦБ допускал новый отток вкладов из-за снижения доходов россиян на фоне самоизоляции.
РБК 05:12
Общество
Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений
Вести.Ru 04:58
Политика
В Госдуму внесен закон о разблокировке Telegram
Депутаты от «Справедливой России» Дмитрий Ионин, Александр Терентьев и Федот Тумусов внесли в Госдуму проект закона о прекращении блокировок мессенджера Telegram.
BFM.ru 07:46
Кино
Михаил Ефремов сыграл упыря в новом сериале «Вампиры средней полосы»
Дни24 вчера в 08:00
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
Здоровье
В Саратове 4-й роддом закрыли на карантин из-за коронавируса
Родильный дом N4 в Саратове закрыли на карантин. Об этом сегодня объявлено в аккаунте учреждения здравоохранения в "Инстаграме".
СаратовБизнесКонсалтинг 05:13
Игры
Для Divinity: Original Sin 2 вышло самое большое DLC
Evo-rus.com 03:33
Общество
Песков рекомендовал посмотреть Парад Победы по телевизору
Российская газета 07:43
Происшествия
В Волгограде подростка задержали за подготовку нападения на школу
Сотрудники ФСБ задержали 14-летнего волгоградца, готовившего нападение на школу с использованием взрывного устройства и коктейлей Молотова.
Российская газета 04:15
Общество
В Буденновске почтили память жертв нападения террористов в 1995 году
Пятый канал вчера в 06:19
Политика
Путин отверг критику КПРФ по поправкам к Конституции
Москва, 14 июня 2020, 16:00 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил на критику со стороны Коммунистической партии Российской Федерации по поправкам к Конституции.
REGNUM вчера в 09:00
Авто
Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов
Эксперты немецкого журнала Auto Bild составили рейтинг самых надежных кроссоверов на европейском рынке, которые могут без проблем проехать 100 тысяч километров.
Автоновости дня вчера в 03:10