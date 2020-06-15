Пластический псевдохирург Алена Верди умерла в клинике Краснодара. Об этом «360» сообщила потерпевшая от рук Верди Анастасия.

с чего всё началось

В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное СУ СК. Как отмечается, по факту её смерти организована доследственная проверка.

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