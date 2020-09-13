В Краснодаре ввели режим ЧС после пожара в жилом доме
Смотрите также
Харитонов нокаутировал Уильямса во втором раунде
Макгрегор освобождён из-под стражи после ареста во Франции
В результате обрушения перекрытия в доме в Приморье погиб один человек
В прокуратуре назвали возможную причину пожара в доме в Краснодаре
В России за сутки выявили 5449 случаев заражения коронавирусом
Тропический шторм «Полетта» в Атлантике усилился до урагана
В Петербурге закрыли дамбу из-за сильного ветра и угрозы наводнения
В Париже против демонстрантов применили газ и задержали
Глава Минобороны Белоруссии сообщил о переброске к границе войск США
Запорожский автозавод начал выпуск автомобилей Groupe Renault
Лавров считает подозрительным отъезд сопровождающих Навального в ФРГ
Кабмин распорядился выделить 35 млрд рублей на пособия по безработице
Ликвидировано открытое горение в многоэтажном жилом доме в Краснодаре
В прокуратуре назвали возможную причину пожара в доме в Краснодаре
Жильцов горящего дома в Краснодаре временно разместят в школе
Масштабный пожар в Краснодаре локализован на площади 4400 «квадратов»
В Ненецком АО депутаты заксобрания избрали губернатора
Мавзолей Ленина хотят защитить от сноса
Самая высокая явка на выборах глав регионов зафиксирована в ЕАО
В Новороссийске задержан глава отделения «Справедливой России»
Ликвидировано открытое горение в многоэтажном жилом доме в Краснодаре
«Вводим локальный режим ЧС — это позволит выплатить всем пострадавшим материальную помощь за счёт городского бюджета», — сообщил мэр. Он добавил, что после разбора опасных конструкций в доме к работе приступят следователи. На время отсутствия в доме жильцов будет обеспечена круглосуточная охрана.В источнике
Подробнее о событии
После пожара в доме по ул. Российской в Краснодаре введён локальный режим ЧС
Администрация и Дума Краснодара04:11
Возможной причиной крупного пожара в 8-этажке Краснодара могло стать короткое замыкание
Кубанские новости02:47