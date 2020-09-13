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REGNUM
REGNUM

В Краснодаре ввели режим ЧС после пожара в жилом доме

«Вводим локальный режим ЧС — это позволит выплатить всем пострадавшим материальную помощь за счёт городского бюджета», — сообщил мэр. Он добавил, что после разбора опасных конструкций в доме к работе приступят следователи. На время отсутствия в доме жильцов будет обеспечена круглосуточная охрана.В источнике
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