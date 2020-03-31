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В Краснодарском крае готовятся ввести жёсткий карантин
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Губернатор сообщил, что за период карантина должна быть проведена полная дезинфекция улиц. За тем, как граждане исполняют требования карантина, будут следить мобильные отряды из числа сотрудников полиции, Росгвардии, казаков и общественников, которые будут возвращать нарушителей домой.В источнике
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Вениамин Кондратьев
Российский политик
Мы вводим карантин. Это вынужденная мера, но в противном случае можем дойти до ситуации, когда она уже будет неконтролируема. Жители не смогут покидать места своего проживания. За эти дни необходимо провести максимально полную дезинфекцию улиц, парков, транспорта.
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