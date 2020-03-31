Вениамин Кондратьев Российский политик

Мы вводим карантин. Это вынужденная мера, но в противном случае можем дойти до ситуации, когда она уже будет неконтролируема. Жители не смогут покидать места своего проживания. За эти дни необходимо провести максимально полную дезинфекцию улиц, парков, транспорта.