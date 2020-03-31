В Краснодарском крае готовятся ввести жёсткий карантин
Губернатор сообщил, что за период карантина должна быть проведена полная дезинфекция улиц. За тем, как граждане исполняют требования карантина, будут следить мобильные отряды из числа сотрудников полиции, Росгвардии, казаков и общественников, которые будут возвращать нарушителей домой.В источнике Мы вводим карантин. Это вынужденная мера, но в противном случае можем дойти до ситуации, когда она уже будет неконтролируема. Жители не смогут покидать места своего проживания. За эти дни необходимо провести максимально полную дезинфекцию улиц, парков, транспорта.