Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Краснодарском крае готовятся ввести жёсткий карантин

Дезинфекция в Краснодаре Николай Хижняк © ИА REGNUM Все парки и скверы на период карантина будут закрыты Николай Хижняк © ИА REGNUM Все парки и скверы на период карантина будут закрыты Николай Хижняк © ИА REGNUM Губернатор сообщил, что за период карантина должна быть проведена полная дезинфекция улиц.
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Вениамин Иванович Кондратьев
Российский политик
Российский политик. Губернатор Краснодарского края с 22 сентября 2015. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019.
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