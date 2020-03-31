Коронавирус
REGNUMВ Краснодарском крае готовятся ввести жёсткий карантин
Дезинфекция в Краснодаре Николай Хижняк © ИА REGNUM Все парки и скверы на период карантина будут закрыты Николай Хижняк © ИА REGNUM Все парки и скверы на период карантина будут закрыты Николай Хижняк © ИА REGNUM Губернатор сообщил, что за период карантина должна быть проведена полная дезинфекция улиц.
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В Краснодарском крае впервые в России официально введен карантин
Администрация Краснодарского края06:36
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