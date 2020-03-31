Дезинфекция в Краснодаре Николай Хижняк © ИА REGNUM Все парки и скверы на период карантина будут закрыты Николай Хижняк © ИА REGNUM Все парки и скверы на период карантина будут закрыты Николай Хижняк © ИА REGNUM Губернатор сообщил, что за период карантина должна быть проведена полная дезинфекция улиц.

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Общество Минюст предложил приостановить заключение и расторжение браков По данным пресс-службы Министерства юстиции России, ведомство направило в адрес высших должностных лиц субъектов РФ письма, в которых предложило приостановить заключение и расторжение браков в связи с распространением коронавируса, пишет ТАСС.

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Общество Россиян предупредили о пике заражений коронавирусом Россия приближается к пику заболеваемости коронавирусом, заявил РИА "Новости" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

Происшествия В Перми скончался пациент с коронавирусом Пациент с подтвержденным коронавирусом умер в Перми, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные оперштаба.

Общество Москвичам объяснили, кто сможет получить выплаты по безработице Компенсационные выплаты для признанных безработными подготовят только для тех горожан, кто в 2020 году отработал не менее 60 дней.

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Общество Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.

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Политика В парламенте Италии демонстративно сняли флаг Евросоюза Вице-президент Палаты депутатов Италии Фабио Рампелли показательно убрал флаг Европейского союза из своего кабинета, поскольку содружество оставило страну наедине с эпидемией коронавируса.