Коронавирус
REGNUMВ Краснодарском крае готовятся ввести жёсткий карантин
Дезинфекция в Краснодаре Николай Хижняк © ИА REGNUM Все парки и скверы на период карантина будут закрыты Николай Хижняк © ИА REGNUM Все парки и скверы на период карантина будут закрыты Николай Хижняк © ИА REGNUM Губернатор сообщил, что за период карантина должна быть проведена полная дезинфекция улиц.
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В Краснодарском крае впервые в России официально введен карантин
Администрация Краснодарского края06:36
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Политика
Россия направит США самолет с помощью для борьбы с коронавирусом
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Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин
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В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом
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Microsoft показала видео с устройством новой консоли Xbox
Внутреннее устройство игровой приставки нового поколения от Microsoft было показано на кадрах видеоролика, размещенного недавно в Сети.
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Стоимость российской нефти упала до $13 за баррель
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На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
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Европейский бензин приедет в Россию
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Инженеры «Формулы-1» создали аппарат для больных коронавирусом
Команда «Формулы-1» Mercedes произвела инновационные аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), чтобы помочь в борьбе с пандемией коронавируса.
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Мочу астронавтов могут использовать для создания лунной базы
В научном журнале Journal of Cleaner Production была опубликована статья, в которой говорится о том, что команде Анны-Лены Кьениксен из Университетского колледжа Эстфолла в Норвегии удалось совершить достаточно интересное открытие — по их словам, мочу астронавтов в будущем могут использоваться для создания лунной базы.
Общество
Госдума приняла закон о праве правительства вводить режим ЧС
Госдума приняла закон о расширении полномочий кабмина и праве правительства вводить режим ЧС.
Экономика
В России выросли минимальные пенсии
В России с 1 апреля 2020 года социальные пенсии выросли на 6,1 процента в связи с индексацией.
Футбол
Слуцкий объяснил шуточную перепалку с Дзюбой
Напомним, ранее Слуцкий и Дзюба устроили шуточную перепалку между собой в «Инстаграме».
Общество
Продление режима самоизоляции в Москве опровергли
Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Общество
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 750 тысяч
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 750 тысяч.
Общество
Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления
Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Транспорт
В Петербурге закроют девять станций метро и ограничат работу восьми
Власти Санкт-Петербурга с 1 апреля закроют на вход и выход девять станций метро, еще на восьми станциях города закроют один из двух вестибюлей.
Общество
Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код
После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Общество
В Италии остались провинции, до которых коронавирус не добрался
Оказывается в Италии не всё так уж и плохо, там даже сохранились районы, которых коронавирус не затронул, о них мы и расскажем.
Общество
Россия и ЕАЭС ввели эмбарго на экспорт чеснока, лука, муки и гречки
Как пишет ТАСС, до 30 июня вводится эмбарго на вывоз репчатого лука, чеснока и репы.
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Сбербанк отменяет плату за сервисное обслуживание терминалов эквайринга и онлайн-касс в период с 1 марта до 31 мая.
Шоу-бизнес
Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании
Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.
Здоровье
В Петербурге расширили ограничения в связи с распространением коронавируса
В Петербурге расширили меры ограничения для борьбы с распространением коронавируса нового типа.
Здоровье
За сутки от коронавируса во Франции скончались почти 500 человек
За минувшие сутки во Франции зафиксировано почти 7,5 тыс. случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных в стране достигло 52 128.
Футбол
В «Локомотиве» рассказали об убытках клубов РПЛ из-за коронавируса
Кирилл Брейдо, директор по связям с общественностью «Локомотива» рассказал, какие потери понесет клуб из-за ситуации с коронавирусом.