Происшествия

Ставропольская правдаСтавропольская правдаВ Краснодарском крае коронавирусом заразился двухлетний ребёнок

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На Кубани коронавирусная инфекция подтверждена у двухлетнего ребенка. Всего в регионе – 61 заболевший, сообщает РИА «Регион online». Ранее сообщалось, что в соседнем со Ставропольем Краснодарском крае умер первый заразившийся коронавирусом пациент.
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В Краснодарском крае коронавирусом заразился двухлетний ребёнок

Ставропольская правда03:36

О ситуации по заражению коронавирусом в Краснодарском крае на 5 апреля

Знамя труда (г. Тимашевск)05 апреля в 05:23
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Здоровье

Вирусолог спрогнозировал развитие эпидемии коронавируса в России

Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова заявляла, что пик эпидемии коронавируса в России наступит через 10-14 дней, а спад заболеваемости наступит в июне 2020 года.
АБН 07:52
Политика

На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова возбудила дело против бывшего президента Петра Порошенко из-за возможных противоправных действий при назначении судей Верховного суда, сообщила пресс-служба офиса генпрокурора.
РИА Новости 08:32
Политика

Песков: отдельного обращения Путина по коронавирусу не запланировано

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что отдельного обращения президента России Владимира Путина по коронавирусу на сегодня не запланировано.
RT на русском 08:20
Экономика

Налог на проценты с депозитов может затронуть больше 1% граждан России

Москва, 8 апреля 2020, 07:35 — REGNUM Необходимость уплаты НДФЛ на процентные доходы по вкладам, превышающим миллион рублей, может затронуть больше граждан России, чем планировалось ранее, пишут 8 апреля «Известия» со ссылкой на экспертов.
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Происшествия

В Казани пенсионерка умерла после кражи ее сумки с продуктами

Известия 07:52
Общество

Израиль приостановил передачу прав РФ на Александровское подворье

Ранее местные СМИ писали, что передача осужденной в России за наркотики жительницы Израиля Наамы Иссахар на родину может состояться благодаря тому, что власти Израиля согласились передать России собственность Александровского подворья.
Газета.Ru 07:54
Авто

В марте в России выросли продажи новых автомобилей

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей на российском рынке выросли по итогам марта на 4% по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года.
Движок 08:08
Политика

Кабмин готовит новый пакет мер поддержки населения и бизнеса

Правительство РФ готовит новый пакет мер по поддержке бизнеса и населения в ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции.
ТАСС вчера в 06:35
Политика

МВФ забраковал украинский закон о продаже земли

Как пояснил депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко, МВФ ожидаемо остался не удовлетворен принятым нардепами законом, так как в нем зафиксирован запрет на продажу земли иностранцам, который будет действовать до проведения соответствующего референдума, сообщает «112 Украина».
Журналистская правда 06 апреля в 04:54
Политика

«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга из партии

Заместитель министра промышленности и торговли, бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников исключен из "Единой России" за хамское поведение.
Российская газета 06:37
Общество

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По данным агентства, диагноз у россиян подтверждён лабораторно, они изолированы и болеют без симптомов.
Говорит Москва 08:26
Общество

В Роструде разъяснили порядок начисления зарплат до конца апреля

В Роструде пояснили, как работающим с 4 по 30 апреля россиянам будет начисляться заработная плата.
Профиль вчера в 10:21
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском 07:31
Армия и оружие

Во Франции Су-57 назвали жемчужиной российской авиации

В декабре прошлого года в Китае Су-57 отказались называть истребителем пятого поколения, отнеся его к поколению 4+++.
RuNews24.ru 00:51
Политика

Путин высказался о сокращении нерабочих дней в России

Президент России Владимир Путин высказался о сокращении нерабочих дней в России.
Мойка78 вчера в 10:12
Общество

В Астраханской области ушел в отставку глава минздрава

Министр здравоохранения Астраханской области Федор Орлов подал в отставку, об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
Российская газета 07:19
Общество

Состояние Бориса Джонсона резко ухудшилось

Состояние премьер-министра Британии Бориса Джонсона резко ухудшилось.
Деловое.ТВ вчера в 05:13
Общество

Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми

Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки для семей с детьми, сообщили в пресс-службе Кремля.
РИА Новости вчера в 12:27
Космос

Квазар IRAS F11119 + 3257 имеет высокоскоростную двухстороннюю струю

Астрономы провели интерферометрические наблюдения с очень длинной базой (VLBI) квазара IRAS F11119 + 3257 с использованием европейской сети VLBI (EVN).
AstroNews.ru 06 апреля в 17:35
Здоровье

Минздрав призвал отложить обращения к врачу, если нет угрозы жизни

Министерство здравоохранения приняло решение временно изменить порядок оказания медицинской помощи гражданам, в связи с большим числом пациентов, заболевших коронавирусом.
RuNews24.ru 06:08
Общество

Минсельхоз решил привлечь к уборке урожая студентов и заключенных

В связи с введением в России запрета на въезд иностранцев Министерство сельского хозяйства задумалось над тем, как за счет «внутренних резервов трудовых ресурсов» восполнить дефицит рабочей силы для проведения в 2020 году уборки овоще-бахчевых и плодово-ягодных культур.
РБК 07:28
Армия и оружие

Шойгу поручил подготовить госпитальное судно для размещения пациентов

Глава Минобороны Сергей Шойгу поручил подготовить военное госпитальное судно "Иртыш" для приема пациентов, сообщает РИА Новости.
Москва 24 вчера в 11:06
Экономика

Минфин признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ

"Министерство финансов Российской Федерации сообщает, что аукцион по размещению облигаций федерального займа с переменным купонным доходом выпуска № 29013RMFS 8 апреля 2020 года признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:11
Происшествия

Рейс со 177 россиянами вылетел с Мальдив в Москву

Рейс авиакомпании "Аэрофлот" со 177 россиянами вылетел из столицы Мальдив Мале в Москву.
Газета.Ru 08:34
Происшествия

В московской аптеке избили 81-летнего академика-историка

Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин требует привлечь к уголовной ответственности мужчину, избившего в московской аптеке 81-летнего академика Владислава Назарова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Интерфакс 08:28
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Михаил Галустян сбрил бороду и усы ради челленджа

Галустян добавил, что ему непривычно после стольких лет остаться без бороды и усов, но зато эти перемены будут к лучшему, а борода не будет дополнительным источником бактерий.
RuNews24.ru вчера в 02:34
Религия

Церемония схождения Благодатного огня пройдет без паломников

Ежегодная церемония схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Израиле пройдет без присутствия паломников из-за распространения коронавируса.
Православие и Мир вчера в 06:44
Экономика

Сбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах

За прошедшую неделю – с 30 марта по 5 апреля – расходы россиян на товары и услуги снизились на 22,9% по сравнению с неделей ранее, говорится в исследовании проекта Сбербанка «Сберданные».
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Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.
ТАСС вчера в 20:00
Авто

Бренд Lada отметит 50-летний юбилей 19 апреля

19 апреля 2020 года исполнится 50 лет с начала производства автомобилей LADA.
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