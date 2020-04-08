Происшествия
Ставропольская правдаВ Краснодарском крае коронавирусом заразился двухлетний ребёнок
На Кубани коронавирусная инфекция подтверждена у двухлетнего ребенка. Всего в регионе – 61 заболевший, сообщает РИА «Регион online». Ранее сообщалось, что в соседнем со Ставропольем Краснодарском крае умер первый заразившийся коронавирусом пациент.
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О ситуации по заражению коронавирусом в Краснодарском крае на 5 апреля
Знамя труда (г. Тимашевск)05 апреля в 05:23
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Здоровье
Вирусолог спрогнозировал развитие эпидемии коронавируса в России
Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова заявляла, что пик эпидемии коронавируса в России наступит через 10-14 дней, а спад заболеваемости наступит в июне 2020 года.
Политика
На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова возбудила дело против бывшего президента Петра Порошенко из-за возможных противоправных действий при назначении судей Верховного суда, сообщила пресс-служба офиса генпрокурора.
Политика
Песков: отдельного обращения Путина по коронавирусу не запланировано
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что отдельного обращения президента России Владимира Путина по коронавирусу на сегодня не запланировано.
Экономика
Налог на проценты с депозитов может затронуть больше 1% граждан России
Москва, 8 апреля 2020, 07:35 — REGNUM Необходимость уплаты НДФЛ на процентные доходы по вкладам, превышающим миллион рублей, может затронуть больше граждан России, чем планировалось ранее, пишут 8 апреля «Известия» со ссылкой на экспертов.
Общество
Израиль приостановил передачу прав РФ на Александровское подворье
Ранее местные СМИ писали, что передача осужденной в России за наркотики жительницы Израиля Наамы Иссахар на родину может состояться благодаря тому, что власти Израиля согласились передать России собственность Александровского подворья.
Авто
В марте в России выросли продажи новых автомобилей
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей на российском рынке выросли по итогам марта на 4% по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года.
Политика
Кабмин готовит новый пакет мер поддержки населения и бизнеса
Правительство РФ готовит новый пакет мер по поддержке бизнеса и населения в ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции.
Политика
МВФ забраковал украинский закон о продаже земли
Как пояснил депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко, МВФ ожидаемо остался не удовлетворен принятым нардепами законом, так как в нем зафиксирован запрет на продажу земли иностранцам, который будет действовать до проведения соответствующего референдума, сообщает «112 Украина».
Политика
«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга из партии
Заместитель министра промышленности и торговли, бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников исключен из "Единой России" за хамское поведение.
Общество
В Белоруссии с коронавирусом госпитализированы 15 российских рабочих
По данным агентства, диагноз у россиян подтверждён лабораторно, они изолированы и болеют без симптомов.
Общество
В Роструде разъяснили порядок начисления зарплат до конца апреля
В Роструде пояснили, как работающим с 4 по 30 апреля россиянам будет начисляться заработная плата.
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Армия и оружие
Во Франции Су-57 назвали жемчужиной российской авиации
В декабре прошлого года в Китае Су-57 отказались называть истребителем пятого поколения, отнеся его к поколению 4+++.
Политика
Путин высказался о сокращении нерабочих дней в России
Президент России Владимир Путин высказался о сокращении нерабочих дней в России.
Общество
В Астраханской области ушел в отставку глава минздрава
Министр здравоохранения Астраханской области Федор Орлов подал в отставку, об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
Общество
Состояние Бориса Джонсона резко ухудшилось
Состояние премьер-министра Британии Бориса Джонсона резко ухудшилось.
Общество
Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми
Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки для семей с детьми, сообщили в пресс-службе Кремля.
Космос
Квазар IRAS F11119 + 3257 имеет высокоскоростную двухстороннюю струю
Астрономы провели интерферометрические наблюдения с очень длинной базой (VLBI) квазара IRAS F11119 + 3257 с использованием европейской сети VLBI (EVN).
Здоровье
Минздрав призвал отложить обращения к врачу, если нет угрозы жизни
Министерство здравоохранения приняло решение временно изменить порядок оказания медицинской помощи гражданам, в связи с большим числом пациентов, заболевших коронавирусом.
Общество
Минсельхоз решил привлечь к уборке урожая студентов и заключенных
В связи с введением в России запрета на въезд иностранцев Министерство сельского хозяйства задумалось над тем, как за счет «внутренних резервов трудовых ресурсов» восполнить дефицит рабочей силы для проведения в 2020 году уборки овоще-бахчевых и плодово-ягодных культур.
Армия и оружие
Шойгу поручил подготовить госпитальное судно для размещения пациентов
Глава Минобороны Сергей Шойгу поручил подготовить военное госпитальное судно "Иртыш" для приема пациентов, сообщает РИА Новости.
Экономика
Минфин признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ
"Министерство финансов Российской Федерации сообщает, что аукцион по размещению облигаций федерального займа с переменным купонным доходом выпуска № 29013RMFS 8 апреля 2020 года признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен", - говорится в сообщении.
Происшествия
Рейс со 177 россиянами вылетел с Мальдив в Москву
Рейс авиакомпании "Аэрофлот" со 177 россиянами вылетел из столицы Мальдив Мале в Москву.
Происшествия
В московской аптеке избили 81-летнего академика-историка
Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин требует привлечь к уголовной ответственности мужчину, избившего в московской аптеке 81-летнего академика Владислава Назарова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Шоу-бизнес
Михаил Галустян сбрил бороду и усы ради челленджа
Галустян добавил, что ему непривычно после стольких лет остаться без бороды и усов, но зато эти перемены будут к лучшему, а борода не будет дополнительным источником бактерий.
Религия
Церемония схождения Благодатного огня пройдет без паломников
Ежегодная церемония схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Израиле пройдет без присутствия паломников из-за распространения коронавируса.
Экономика
Сбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах
За прошедшую неделю – с 30 марта по 5 апреля – расходы россиян на товары и услуги снизились на 22,9% по сравнению с неделей ранее, говорится в исследовании проекта Сбербанка «Сберданные».
Происшествия
Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы
Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.
Авто
Бренд Lada отметит 50-летний юбилей 19 апреля
19 апреля 2020 года исполнится 50 лет с начала производства автомобилей LADA.