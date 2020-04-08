На Кубани коронавирусная инфекция подтверждена у двухлетнего ребенка. Всего в регионе – 61 заболевший, сообщает РИА «Регион online». Ранее сообщалось, что в соседнем со Ставропольем Краснодарском крае умер первый заразившийся коронавирусом пациент.

Здоровье Вирусолог спрогнозировал развитие эпидемии коронавируса в России Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова заявляла, что пик эпидемии коронавируса в России наступит через 10-14 дней, а спад заболеваемости наступит в июне 2020 года.

Политика На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова возбудила дело против бывшего президента Петра Порошенко из-за возможных противоправных действий при назначении судей Верховного суда, сообщила пресс-служба офиса генпрокурора.

Экономика Налог на проценты с депозитов может затронуть больше 1% граждан России Москва, 8 апреля 2020, 07:35 — REGNUM Необходимость уплаты НДФЛ на процентные доходы по вкладам, превышающим миллион рублей, может затронуть больше граждан России, чем планировалось ранее, пишут 8 апреля «Известия» со ссылкой на экспертов.

Общество Израиль приостановил передачу прав РФ на Александровское подворье Ранее местные СМИ писали, что передача осужденной в России за наркотики жительницы Израиля Наамы Иссахар на родину может состояться благодаря тому, что власти Израиля согласились передать России собственность Александровского подворья.

Авто В марте в России выросли продажи новых автомобилей Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей на российском рынке выросли по итогам марта на 4% по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года.

Политика МВФ забраковал украинский закон о продаже земли Как пояснил депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко, МВФ ожидаемо остался не удовлетворен принятым нардепами законом, так как в нем зафиксирован запрет на продажу земли иностранцам, который будет действовать до проведения соответствующего референдума, сообщает «112 Украина».

Общество Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.

Общество Минсельхоз решил привлечь к уборке урожая студентов и заключенных В связи с введением в России запрета на въезд иностранцев Министерство сельского хозяйства задумалось над тем, как за счет «внутренних резервов трудовых ресурсов» восполнить дефицит рабочей силы для проведения в 2020 году уборки овоще-бахчевых и плодово-ягодных культур.

Экономика Минфин признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ "Министерство финансов Российской Федерации сообщает, что аукцион по размещению облигаций федерального займа с переменным купонным доходом выпуска № 29013RMFS 8 апреля 2020 года признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен", - говорится в сообщении.

Происшествия В московской аптеке избили 81-летнего академика-историка Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин требует привлечь к уголовной ответственности мужчину, избившего в московской аптеке 81-летнего академика Владислава Назарова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Шоу-бизнес Михаил Галустян сбрил бороду и усы ради челленджа Галустян добавил, что ему непривычно после стольких лет остаться без бороды и усов, но зато эти перемены будут к лучшему, а борода не будет дополнительным источником бактерий.

Религия Церемония схождения Благодатного огня пройдет без паломников Ежегодная церемония схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Израиле пройдет без присутствия паломников из-за распространения коронавируса.

Экономика Сбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах За прошедшую неделю – с 30 марта по 5 апреля – расходы россиян на товары и услуги снизились на 22,9% по сравнению с неделей ранее, говорится в исследовании проекта Сбербанка «Сберданные».