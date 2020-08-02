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РИА Новости
РИА Новости

В Краснодарском крае объяснили рост числа заражений коронавирусом

Всего с начала пандемии на Кубани зафиксировано 8472 случая коронавируса. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения — 149,2. При этом 7305 человек уже выздоровели, 116 заболевших не удалось спасти.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В Краснодарском крае объяснили рост числа заразившихся коронавирусом в регионе

По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, с 24 июля в регионе начали фиксировать рост числа инфицированных, был продлен до 21 августа режим повышенной готовности. Всего на Кубани зафиксировано 8 472 случая заражения коронавирусом, при этом 7 305 человек уже выздоровели.
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Десантники подрались с росгвардейцами в Парке Горького

1. Десятки людей участвовали в массовой драке между десантниками и росгвардейцами Столкновения произошли днем в воскресенье, 2 августа, в московском Парке Горького, где десантники по многолетней традиции отмечали День ВДВ.
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Налоговыми каникулами в кризис воспользовались лишь 2% крупных компаний

Налоговые каникулы — право на отсрочку и рассрочку налоговых платежей для пострадавших отраслей — оказались доступны лишь 2% респондентов, свидетельствует опрос, хотя к пострадавшим от пандемии сферам деятельности (согласно правительственным критериям) относятся 13% опрошенных компаний.
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В Минздраве рассказали, кому следует отказаться от путешествий

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Семин прокомментировал слова Суркиса об уходе из киевского «Динамо»

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отреагировал на слова президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса, который назвал специалиста "хлюпиком" из-за ухода из его команды в стан "железнодорожников" в 2009 году.
Российская газетавчера в 15:15
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