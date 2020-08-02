В Краснодарском крае объяснили рост числа заражений коронавирусом
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Всего с начала пандемии на Кубани зафиксировано 8472 случая коронавируса. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения — 149,2. При этом 7305 человек уже выздоровели, 116 заболевших не удалось спасти.В источнике
С чего всё началось
В Краснодарском крае объяснили рост числа заразившихся коронавирусом в регионе
По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, с 24 июля в регионе начали фиксировать рост числа инфицированных, был продлен до 21 августа режим повышенной готовности. Всего на Кубани зафиксировано 8 472 случая заражения коронавирусом, при этом 7 305 человек уже выздоровели.
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