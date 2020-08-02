В Краснодарском крае объяснили рост числа заражений коронавирусом

Всего с начала пандемии на Кубани зафиксировано 8472 случая коронавируса. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения — 149,2. При этом 7305 человек уже выздоровели, 116 заболевших не удалось спасти.