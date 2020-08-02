Коронавирус
ИзвестияВ Краснодарском крае объяснили рост выявления случаев коронавируса
Пренебрежение мерами безопасности жителей и гостей Краснодарского края стало причиной роста числа заразившихся коронавирусом в регионе. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщили в местном оперштабе.
Читать в источнике
Оценить488
с чего всё началось
По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, с 24 июля в регионе начали фиксировать рост числа инфицированных, был продлен до 21 августа режим повышенной готовности. Всего на Кубани зафиксировано 8 472 случая заражения коронавирусом, при этом 7 305 человек уже выздоровели.ТАСС08:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 12:39, Ашберн
Общество
Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша
Вечерняя Москва 31 июля в 10:46
Происшествия
В Москве подрались десантники и росгвардейцы
РИА Новости 11:41
Политика
Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»
Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru вчера в 13:27
Происшествия
Число погибших в ДТП в Самарской области увеличилось до пяти
Число погибших в ДТП в Безенчукском районе Самарской области увеличилось до пяти человек, трое умерли в больнице.
ТАСС 10:29
Здоровье
Ученые: 40% случаев деменции можно предотвратить, соблюдая 9 правил
Осознавая острую необходимость четких рекомендаций по профилактике деменции, ученые представили обновленные факторы риска развития нейродегенерации.
Хайтек+ 08:08
Шоу-бизнес
Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой
Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
ИА Красная Весна вчера в 21:37
Политика
Власти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику
Власти Абхазии сняли ограничения на пересечение границы с Россией, действовавшие из-за пандемии коронавируса, заявила ТАСС в субботу пресс-секретарь президента Марианна Квициния.
ТАСС вчера в 08:59
Шоу-бизнес
Фигурист Авербух привез невесту Арзамасову на сборы в Крым
Заслуженный мастер спорта по фигурному катанию Илья Авербух вместе со своей возлюбленной Лизой Арзамасовой отправился на сборы в Крым.
iReactor 03:56
Происшествия
Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека
В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости 03:31
Общество
В Турции изменились правила накладывания еды на «шведских столах»
RT на русском 12:24
Футбол
Руни: Игроки «МЮ» понимали, что тактика Фергюсона на финалы Лиги чемпионов была ошибочной
В полуфиналах Лиги чемпионов 2008 года «МЮ» обыграл каталонцев с итоговым счетом 1:0 благодаря острожной тактике.
Евро-футбол.ру 11:43
Футбол
Медведев поздравил Кокорина с переходом в «Спартак»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал переход Александра Кокорина в «Спартак».
Metaratings 09:39
Армия и оружие
Два российских истребителя МиГ-29 разбомбили турецкие ПВО в Ливии
Турецкие военные вновь понесли потери в Ливии: российские истребители МиГ-29 разгромили турецкие ПВО, пишет Аvia.pro.
Что происходит 31 июля в 01:54
Общество
В Минздраве предложили поднять акцизы на табак
Министерство здравоохранения России предложило поднять акцизы на табак и никотиносодержащую продукцию.
Lenta.ru 07:36
Происшествия
Частный самолет совершил жесткую посадку под Калининградом
Под Калининградом в воскресенье жестко приземлился легкомоторный частный самолет "Сессна".
Вести.Ru 11:57
Политика
Опубликовано видео тренировок задержавшего бойцов ЧВК белорусского спецназа
Опубликовано видео тренировок группы «Альфа» спецназа Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии, принимавшей участие в задержании бойцов российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
Lenta.ru 11:14
Культура
Самбурская вернётся в сериал «Универ»
Оказалось, что в юбилейном десятом сезоне "Универа" Самбурская вновь сыграет полюбившуюся зрителям Кристину.
Pravda.Ru 11:23
Общество
Обнародованы данные по внебольничной пневмонии и коронавирусу в Москве
За последний месяц заболеваемость внебольничными пневмониями в Москве снизилась более чем наполовину, количество больных COVID-19 в тяжелом и крайне тяжелом состоянии уменьшилось за месяц на 24,7%, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Вести.Ru 12:08
Экономика
Siemens Healthineers купит Varian за $16,4 млрд
В общей сложности сделка оценивается в $16,4 млрд.
Коммерсантъ 11:56
Армия и оружие
Войска Дамаска начали наступление на северо-западе Сирии
Военный источник в Дамаске сообщил прессе, что наступление на юге Идлиба будет начато до конца года и пройдет в районах Джабаль аль-Завия и Аль-Гааб.
Аргументы недели вчера в 10:01
Общество
Поклонская предложила ввести спецназ в Феодосию и навести там порядок
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская в ходе рабочего визита посетила крымский город Феодосию.
Территория новостей 02:49
Политика
В Госдуме назвали Лукашенко нахлебником и паразитом в отношениях с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко стал нахлебником и практически паразитом на русско-белорусских отношениях.
Lenta.ru 06:20
Происшествия
Пассажиры самолета подрались из-за маски во время полета на Ибицу
Пассажиры самолета, выполнявшего рейс на Ибицу, подрались из-за отказа одного из туристов надеть защитную маску.
Газета.Ru 09:31
Происшествия
Колесо обозрения в московском парке «Сокольники» возобновило работу
Колесо обозрения высотой 35 метров в московском парке "Сокольники", закрытое из-за пандемии коронавируса, вновь возобновило работу.
ТАСС 31 июля в 06:10
Технологии
Майское обновление Windows 10 установлено только на 11% компьютеров
Напомним, что в мае текущего года вышли обновления Windows 10 May 2020 Update для «десятой» операционки.
Goroday.ru 31 июля в 17:17
Футбол
Агент Сафонов: Глушаков говорил мне, что готов уйти в аренду в «Химки»
Футбольный агент Алексей Сафонов в интервью Metaratings.ru рассказал о вариантах продолжения карьеры Дениса Глушакова после ухода из «Ахмата».
Metaratings 07:48
Футбол
«Химки» обыграли «Динамо» в товарищеском матче
Подмосковные "Химки" обыграли московское "Динамо" в товарищеском матче.
Газета.Ru 12:25
Общество
В США объяснили получение людьми странных посылок с семенами из Китая
Министерство сельского хозяйства США сообщило, что десятки посылок с семенами из Китая, которые получили граждане страны, не представляют угрозы для жизни.
РБК вчера в 21:51
Наука
Ученые смогут предсказывать изменения климата на пять лет вперед
Ученые нашли способ предсказывать изменения климата на планете в перспективе пяти лет.
RuNews24.ru 10:00