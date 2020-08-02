В Краснодарском крае объяснили рост выявления случаев коронавируса
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Пренебрежение мерами безопасности жителей и гостей Краснодарского края стало причиной роста числа заразившихся коронавирусом в регионе. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщили в местном оперштабе.В источнике
С чего всё началось
В Краснодарском крае объяснили рост числа заразившихся коронавирусом в регионе
По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, с 24 июля в регионе начали фиксировать рост числа инфицированных, был продлен до 21 августа режим повышенной готовности. Всего на Кубани зафиксировано 8 472 случая заражения коронавирусом, при этом 7 305 человек уже выздоровели.
ТАССвчера в 08:34
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