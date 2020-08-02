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Известия
Известия

В Краснодарском крае объяснили рост выявления случаев коронавируса

Пренебрежение мерами безопасности жителей и гостей Краснодарского края стало причиной роста числа заразившихся коронавирусом в регионе. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщили в местном оперштабе.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В Краснодарском крае объяснили рост числа заразившихся коронавирусом в регионе

По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, с 24 июля в регионе начали фиксировать рост числа инфицированных, был продлен до 21 августа режим повышенной готовности. Всего на Кубани зафиксировано 8 472 случая заражения коронавирусом, при этом 7 305 человек уже выздоровели.
ТАССвчера в 08:34
Подробнее о событии
Кубань 24

Оперштаб Краснодарского края назвал причину роста заболевания COVID-19 в регионе

Кубань 24вчера в 10:35
РИА Новости

В Краснодарском крае объяснили рост числа заражений коронавирусом

РИА Новостивчера в 10:34
КП - Кубань

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 2 августа 2020 года увеличилось еще на 107 человек

КП - Кубаньвчера в 03:35
Вести.Ru

Оперштаб объяснил рост заболеваемости в Краснодарском крае

Вести.Ruвчера в 09:52
RT на русском

На Кубани объяснили рост инфицирований коронавирусом

RT на русскомвчера в 08:38
ТАСС

В Краснодарском крае объяснили рост числа заразившихся коронавирусом в регионе

ТАССвчера в 08:34
РБК

В Краснодаре объяснили рекордный рост выявленных случаев COVID-19

РБКвчера в 10:13
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Рошаль назвал эпидемию коронавируса «репетицией биологической войны»

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, профессор Леонид Рошаль рассказал о том, что эпидемия коронавируса стала проверкой на прочность для российской системы здравоохранения.
Lenta.ru21:42
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Десантники подрались с росгвардейцами в Парке Горького

1. Десятки людей участвовали в массовой драке между десантниками и росгвардейцами Столкновения произошли днем в воскресенье, 2 августа, в московском Парке Горького, где десантники по многолетней традиции отмечали День ВДВ.
Lenta.ruвчера в 14:29
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Верховный суд отклонил иск к Путину по указу о разовых выплатах на детей

Верховный суд отказал в рассмотрении коллективного иска родителей к президенту Владимиру Путину о разовых выплатах на детей до 16 лет, установленных главой государства из-за пандемии коронавируса.
РБКвчера в 12:58
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Microsoft не позднее 15 сентября завершит переговоры о покупке TikTok

Американская компания Microsoft в ближайшие недели начнет и не позднее 15 сентября завершит переговоры с китайской ByteDance о покупке популярного приложения TikTok, в сделке в качестве миноритариев могут принять участие и другие компании США, сообщает Microsoft.
РИА Новости20:05
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В Барнауле заложили зеленый сквер в честь 90-летия ВДВ

Зампредседателя правительства региона Денис Губин, начальник УФСБ России по Алтайскому краю Юрий Мороз и начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян посадили в новом сквере дерево от имени Героя России Владимира Шаманова.
Толк1 августа в 05:42
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В России планируют заменить НДС, НДФЛ и другие платежи одним налогом

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Парламенскую газету, осуществление принципа равенства налогообложения может быть при условии введении единого оборотного налога в размере 6,2% вместо четырёх основных налогов, то есть НДС, НДФЛ, налога на прибыль и страховых взносов.
ToDay News Ufaвчера в 16:56
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