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Известия
Известия

В Краснодарском крае объяснили рост выявления случаев коронавируса

Пренебрежение мерами безопасности жителей и гостей Краснодарского края стало причиной роста числа заразившихся коронавирусом в регионе. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщили в местном оперштабе.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В Краснодарском крае объяснили рост числа заразившихся коронавирусом в регионе

По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, с 24 июля в регионе начали фиксировать рост числа инфицированных, был продлен до 21 августа режим повышенной готовности. Всего на Кубани зафиксировано 8 472 случая заражения коронавирусом, при этом 7 305 человек уже выздоровели.
ТАСС08:34
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Оперштаб Краснодарского края назвал причину роста заболевания COVID-19 в регионе

Кубань 2410:35
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Власти объяснили рост числа заразившихся коронавирусом на Кубани

РИА Новости10:34
ТАСС

В Краснодарском крае объяснили рост числа заразившихся коронавирусом в регионе

ТАСС08:34
РБК

В Краснодаре объяснили рекордный рост выявленных случаев COVID-19

РБК10:13
Российская газета

На Кубани рост случаев COVID-19 связали с нарушением правил защиты

Российская газета09:05
RT на русском

На Кубани объяснили рост инфицирований коронавирусом

RT на русском08:38
Коммерсантъ

В Краснодарском крае объяснили рост числа заразившихся COVID-19

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Интерфакс09:47
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Патриарх Кирилл назвал сообщения о своем богатстве бредом

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