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Известия
Известия

В Краснодарском крае объяснили рост выявления случаев коронавируса

Пренебрежение мерами безопасности жителей и гостей Краснодарского края стало причиной роста числа заразившихся коронавирусом в регионе. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщили в местном оперштабе.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В Краснодарском крае объяснили рост числа заразившихся коронавирусом в регионе

По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, с 24 июля в регионе начали фиксировать рост числа инфицированных, был продлен до 21 августа режим повышенной готовности. Всего на Кубани зафиксировано 8 472 случая заражения коронавирусом, при этом 7 305 человек уже выздоровели.
ТАССвчера в 08:34
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РБК

В Краснодаре объяснили рекордный рост выявленных случаев COVID-19

РБКвчера в 10:13
Кубань 24

Оперштаб Краснодарского края назвал причину роста заболевания COVID-19 в регионе

Кубань 24вчера в 10:35
РИА Новости

В Краснодарском крае объяснили рост числа заражений коронавирусом

РИА Новостивчера в 10:34
Живая Кубань

В Роспотребнадзоре назвали главную причину роста заболеваний коронавирусом на Кубани

Живая Кубаньвчера в 12:30
Вести.Ru

Оперштаб объяснил рост заболеваемости в Краснодарском крае

Вести.Ruвчера в 09:52
RT на русском

На Кубани объяснили рост инфицирований коронавирусом

RT на русскомвчера в 08:38
ТАСС

В Краснодарском крае объяснили рост числа заразившихся коронавирусом в регионе

ТАССвчера в 08:34
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Десантники подрались с росгвардейцами в Парке Горького

1. Десятки людей участвовали в массовой драке между десантниками и росгвардейцами Столкновения произошли днем в воскресенье, 2 августа, в московском Парке Горького, где десантники по многолетней традиции отмечали День ВДВ.
Десантники подрались с росгвардейцами в Парке Горького
Lenta.ruвчера в 14:29
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Девять морпехов США погибли в утонувшем БТР

К операции по поиску восьми военнослужащих Корпуса морской пехоты США, пропавших без вести после затопления гусеничной амфибии AAV7 близ Калифорнии, присоединился специализированный корабль подводной поддержки Dominator.
Российская газетавчера в 04:46
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СК Белоруссии: задержанные россияне были допрошены с участием защиты

Представитель СК Белоруссии Александр Агафонов заявил, что задержанные в Минске граждане РФ были допрошены с участием защитников, их показания оказались противоречивы, сообщает ТАСС.
Газета.Ru31 июля в 14:35
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Провал грунта произошел на проспекте Маршала Жукова в Москве

«Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к устранению просадки дорожного полотна на проспекте Маршала Жукова в районе дома № 4, по предварительным данным, образовавшейся из-за провала грунта в прилегающей к автомобильной дороге зоне проведения строительных работ», — говорится в сообщении.
Известиявчера в 13:21
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