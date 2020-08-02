Коронавирус
Газета.RuНа Кубани объяснили рост выявления случаев коронавируса
Власти Краснодарского края объяснили, почему был зафиксирован максимальный суточный прирост новых случаев коронавируса в регионе. По данным регионального оперштаба, это происходит потому, что жители и гости региона пренебрегают соблюдением правил индивидуальной защиты.
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с чего всё началось
По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, с 24 июля в регионе начали фиксировать рост числа инфицированных, был продлен до 21 августа режим повышенной готовности. Всего на Кубани зафиксировано 8 472 случая заражения коронавирусом, при этом 7 305 человек уже выздоровели.ТАСС08:34
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