Общество
Аргументы неделиВ Краснодарском крае откроются кафе и рестораны
Во время прошедшего 25 июня заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что часть бизнеса, связанного с общественным питанием, уже начала уходить в тень. И там невозможно контролировать соблюдение требуемых норм.
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Считаю возможным с 27 июня открыть рестораны и кафе, все объекты общепита с ограничением по времени с 7:00 часов до 0:00 часов со строгим соблюдением требований Роспотребнадзора и имеющие самостоятельное или встроенные помещения с отдельным входом с улицы и выходом на улицу
— Вениамин Кондратьев, российский политикТАСС 05:50
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Вениамин Кондратьев принял решение разрешить работу кафе и ресторанов с отдельным входом с 27 июня
Администрация Краснодарского края08:22
Рестораны, океанариумы и зоопарки начнут свою работу с 27 июня в Краснодарском крае
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