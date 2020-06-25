Считаю возможным с 27 июня открыть рестораны и кафе, все объекты общепита с ограничением по времени с 7:00 часов до 0:00 часов со строгим соблюдением требований Роспотребнадзора и имеющие самостоятельное или встроенные помещения с отдельным входом с улицы и выходом на улицу

Во время прошедшего 25 июня заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что часть бизнеса, связанного с общественным питанием, уже начала уходить в тень. И там невозможно контролировать соблюдение требуемых норм.

В Краснодарском крае откроются кафе и рестораны

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