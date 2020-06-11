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Вести.RuВ Краснодарском крае отменен пропускной режим
Пропускной режим отменяется с 00 часов 12 июня. С этого времени для передвижения по краю не нужно наличие красного пропуска. Границы муниципалитетов будут открыты и передвигаться на автомобилях можно будет без ограничений.
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— С нуля часов 12 июня пропускной режим между муниципальными образованиями Краснодарского края отменить, — приводит РИА Новости заявление губернатора.Вечерняя Москва07:54
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«С 12 июня открываем небольшие гостиницы», - губернатор о мерах послабления карантина
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