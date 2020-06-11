с чего всё началось

Пропускной режим отменяется с 00 часов 12 июня. С этого времени для передвижения по краю не нужно наличие красного пропуска. Границы муниципалитетов будут открыты и передвигаться на автомобилях можно будет без ограничений.

Общество Собянин призвал работодателей оставить сотрудников «на удаленке» В условиях пандемии коронавируса COVID-19 московским работодателям следует продолжить дистанционную работу своих компаний, сообщил мэр города Сергей Собянин. 42

Экономика ФАС отказала «Яндексу» в покупке такси «Везет» Сделка помешает конкуренции среди агрегаторов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала «Яндексу» в ходатайстве о покупке группы такси «Везет», оценив их совокупную долю рынка в 70%. 16

Шоу-бизнес Дочь Кафельникова снялась обнаженной для глянца Фото модели оценили российские звезды Наследница бывшего теннисиста Евгения Кафельникова, Алеся, недавно снялась обнаженной для обложки нового выпуска журнала ELLE Russia. 13

Хоккей «Трактор» обменял права на Якова Тренина в СКА Санкт-Петербург, 11 июня 2020, 19:12 — REGNUM Пресс-служба челябинского «Трактора» подтвердила обмен прав на напдающего Якова Тренина в петербургский СКА.

Шоу-бизнес Элизабет Херли отметила 55-летие обнаженной фотографией В последние годы Элизабет Херли в основном принимает участие в телевизионных проектах.

Политика Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме. 2

Общество Собянин посоветовал жителям Москвы не выходить из дома в праздники Жителям Москвы не следует выходить на улицу в грядущие праздники, так в ситуации с эпидемией коронавируса все еще остается «большой риск», заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24». 353

Происшествия Погибшего в ДТП с Ефремовым водителя похоронили в Рязанской области Актер Ефремов попал в аварию в Москве вечером 8 июня, он не справился с управлением на Смоленской площади и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого находился Захаров. 260

Политика Ставки растут: в Киеве обвинили Анну Ахматову в поддержке Путина и признании Крыма Осуждённый в Крыму за экстремизм и позднее помилованный президентом РФ замглавы запрещённого в РФ Меджлиса Ахтем Чийгоз заявил, что Анна Ахматова в числе других российских «артистов и журналистов» посещает Крым и поддерживает Путина. 7

Политика Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление. 50

Политика Вакарчук решил сложить депутатские полномочия Музыкант, народный депутат и член политсовета партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил на брифинге, что подал в Верховную раду заявление о сложении депутатских полномочий. 2

Происшествия Бывший глава «Трансфин-М» арестован по делу о мошенничестве В отношении бывшего генерального директора лизинговой компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова возбуждено уголовного дела о мошенничестве, следует из картотеки судебных дел. 7