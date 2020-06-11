Коронавирус

Вести.RuВести.RuВ Краснодарском крае отменен пропускной режим

Пропускной режим отменяется с 00 часов 12 июня. С этого времени для передвижения по краю не нужно наличие красного пропуска. Границы муниципалитетов будут открыты и передвигаться на автомобилях можно будет без ограничений.
Читать в источнике
Комментировать420
с чего всё началось
— С нуля часов 12 июня пропускной режим между муниципальными образованиями Краснодарского края отменить, — приводит РИА Новости
 заявление губернатора.
Вечерняя Москва07:54

Подробнее о событии

С 12 июня жителям Адыгеи не нужны пропуска для поездок в Краснодар

Кубанские новости12:12

В Краснодарском крае отменили красные пропуска

Кубань 2406:12

На Кубани с 12 июня отменяют пропускной режим на передвижение между муниципалитетами

ТАСС06:01

На Кубани отменили красные пропуска и сняли карантинные посты

Сайт города Армавира05:43

В Краснодарском крае отменили пропускной режим

Россия.Кубань05:34

В Краснодарском крае отменили пропуска для передвижения между муниципалитетами

КП - Кубань07:39

«С 12 июня открываем небольшие гостиницы», - губернатор о мерах послабления карантина

Блокнот Краснодар06:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 12:35, Ашберн
Общество

Собянин призвал работодателей оставить сотрудников «на удаленке»

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 московским работодателям следует продолжить дистанционную работу своих компаний, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:05
42
Политика

Трамп заявил о захвате Сиэтла «внутренними террористами»

Американский город Сиэтл (штат Вашингтон), где протестующие против расовой дискриминации и полицейского произвола активисты оккупировали мэрию, захватили «внутренние террористы».
KM.ru 01:31
102
Экономика

ФАС отказала «Яндексу» в покупке такси «Везет»

Сделка помешает конкуренции среди агрегаторов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала «Яндексу» в ходатайстве о покупке группы такси «Везет», оценив их совокупную долю рынка в 70%.
Коммерсантъ 12:14
16
Происшествия

Семья погибшего водителя не примет помощь от Ефремова, заявил адвокат

РИА Новости 11:18
222
Шоу-бизнес

Дочь Кафельникова снялась обнаженной для глянца

Фото модели оценили российские звезды Наследница бывшего теннисиста Евгения Кафельникова, Алеся, недавно снялась обнаженной для обложки нового выпуска журнала ELLE Russia.
WomanHit.ru 04:26
13
Транспорт

В Волгоградской области возобновится работа всех маршруток и автобусов

Evo-rus.com 12:24
25
Хоккей

«Трактор» обменял права на Якова Тренина в СКА

Санкт-Петербург, 11 июня 2020, 19:12 — REGNUM Пресс-служба челябинского «Трактора» подтвердила обмен прав на напдающего Якова Тренина в петербургский СКА.
REGNUM 12:12
Шоу-бизнес

Элизабет Херли отметила 55-летие обнаженной фотографией

В последние годы Элизабет Херли в основном принимает участие в телевизионных проектах.
Kinonews.ru 10:13
Политика

Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных

Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме.
РИА Новости 10:31
2
Кино

Авторы «Бэтвумен» не убьют главную героиню, чтобы не обидеть ЛГБТ

Российская газета 07:26
8
Общество

Собянин посоветовал жителям Москвы не выходить из дома в праздники

Жителям Москвы не следует выходить на улицу в грядущие праздники, так в ситуации с эпидемией коронавируса все еще остается «большой риск», заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 11:46
353
Шоу-бизнес

Галкин ответил на сообщения об обращении Пугачевой за госпомощью

Юморист Максим Галкин прокомментировал появившуюся информацию о том, что его жена Алла Пугачева обратилась за помощью от государства.
РИА Новости 08:02
29
Транспорт

В Курганской области изменили порядок въезда в регион

В Курганской области с 15 июня начнут действовать новые правила въезда на территорию региона.
Уральский меридиан 07:01
7
Происшествия

Погибшего в ДТП с Ефремовым водителя похоронили в Рязанской области

Актер Ефремов попал в аварию в Москве вечером 8 июня, он не справился с управлением на Смоленской площади и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого находился Захаров.
РБК 11:41
260
Политика

Ставки растут: в Киеве обвинили Анну Ахматову в поддержке Путина и признании Крыма

Осуждённый в Крыму за экстремизм и позднее помилованный президентом РФ замглавы запрещённого в РФ Меджлиса Ахтем Чийгоз заявил, что Анна Ахматова в числе других российских «артистов и журналистов» посещает Крым и поддерживает Путина.
Новый День вчера в 10:53
7
Общество

Собянин назвал возможные сроки начала вакцинации от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции может начаться ближе к зиме.
RT на русском 11:57
155
Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

РИА Новости 06:10
1,4K
Экономика

Потанин предложил акционерам «Норникеля» отказаться от дивидендов

Потанин предлагает отменить выплату дивидендов в 2020 г. уже второй раз за несколько месяцев.
Ведомости 07:01
160
Происшествия

Инженера ТЭЦ-3 Норильска арестовали по делу о разливе топлива

Коммерсантъ 09:55
5
Спорт

Месси и Роналду не вошли в тройку лучших спортсменов XXI века

Газета.Ru 10:26
Происшествия

Дочь Ефремова объяснила регистрацию номера актера в Telegram

РБК 10:59
183
Происшествия

В Калужской области выпал из окна оставленный один дома ребенок

В Кирове восьмилетний мальчик, оставленный без присмотра родителей, выпал из окна с пятого этажа.
РБК 09:27
18
Политика

Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
50
Политика

Вакарчук решил сложить депутатские полномочия

Музыкант, народный депутат и член политсовета партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил на брифинге, что подал в Верховную раду заявление о сложении депутатских полномочий.
Интерфакс 08:03
2
Происшествия

Бывший глава «Трансфин-М» арестован по делу о мошенничестве

В отношении бывшего генерального директора лизинговой компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова возбуждено уголовного дела о мошенничестве, следует из картотеки судебных дел.
Коммерсантъ 08:33
7
Здоровье

Губернатор продлил режим самоизоляции в Томской области до 23 июня

"Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции, в своем телеобращении к жителям Томской области сегодня, 11 июня, сообщил о решении штаба продлить режим повышенной готовности в регионе до 23 июня", – говорится в сообщении.
РИА Томск 04:19
30
Транспорт

Билеты на поезда в Крым по новым маршрутам начнут продавать с 11 июня

Компания "Грандсервисэкспресс", которая является оператором поездов в Крым, с 11 июня начнет продажи билетов на полуостров по новым направлениям, в том числе из Екатеринбурга и Кисловодска.
Газета.Ru вчера в 13:52
265
Общество

Кого коснется индексация пенсии с 1 июля

Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 06:33
42
Общество

Школы Петербурга возобновят работу в очном режиме с 1 сентября

Школы Петербурга возобновят работу в очном режиме с 1 сентября.
Радио Зенит 10:57
45
Политика

«Газпром» ответит на новые санкции США против «Северного потока-2»

«Газпром» ответит на новые американские санкции против «Северного потока-2».
Evo-rus.com 09:42
53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Вениамин Иванович Кондратьев
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Краснодарского края с 22 сентября 2015. Член Всероссийской политической партии «Единая Россия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное