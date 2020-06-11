Коронавирус

Вести.RuВести.RuВ Краснодарском крае отменен пропускной режим

Пропускной режим отменяется с 00 часов 12 июня. С этого времени для передвижения по краю не нужно наличие красного пропуска. Границы муниципалитетов будут открыты и передвигаться на автомобилях можно будет без ограничений.
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с чего всё началось
— С нуля часов 12 июня пропускной режим между муниципальными образованиями Краснодарского края отменить, — приводит РИА Новости
 заявление губернатора.
Вечерняя Москва07:54

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На Кубани отменили красные пропуска и сняли карантинные посты

Сайт города Армавира05:43

На Кубани с 12 июня отменяют пропускной режим на передвижение между муниципалитетами

ТАСС06:01

«Отменяем красные пропуска на территории региона», - губернатор Кубани о послаблениях режима

Блокнот Краснодар05:47

В Краснодарском крае отменили пропуска для передвижения между муниципалитетами

КП - Кубань07:39

В Краснодарском крае отменили пропускной режим

Россия.Кубань05:34

В Краснодарском крае с 13 июня заработают непродовольственные рынки на открытом воздухе

Кубанские новости06:15

В Краснодарском крае отменили красные пропуска

Кубань 2406:12
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Политика

Собянин подписал закон о проведении эксперимента по онлайн-голосованию

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 11 июня, подписал закон о проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного голосования в столице.
Известия 10:52
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Политика

В конгрессе США предложили ввести новые санкции против России

Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости вчера в 14:28
1,8K
Общество

Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования

Правительство Москвы с 25 июня запускает программу субсидирования потребительского спроса «Миллион призов», которая предполагает раздачу жителям столицы подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг, рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в ходе пресс-конференции в ТАСС.
РБК 06:08
1K
Политика

Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну

Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина.
News.ru вчера в 10:48
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Игры

К Werewolf: The Apocalypse — Earthblood выпустили кинематографический трейлер

В ходе первого дня трансляции Summer of Gaming, игрового онлайнового мероприятия IGN, студия Cyanide и издательство Nacon представили новый трейлер будущего ролевого боевика Werewolf: The Apocalypse — Earthblood.
Игромания.ру 08:18
Происшествия

Экс-чиновница отсудила у родителей сбитого ею ребенка компенсацию

Известия вчера в 07:27
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Происшествия

Уральский завод отозвал аппараты ИВЛ после пожаров

Екатеринбург, 10 июня 2020, 09:38 — REGNUM Уральский приборостроительный завод (Екатеринбург) отозвал аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров, произошедших в российских больницах.
REGNUM вчера в 02:38
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Общество

На Кубани небольшие отели откроются с 12 июня

В Краснодарском крае отели, в которых меньше 50 номеров, откроются с 12 июня, пишет ТАСС со ссылкой на главу региона Вениамина Кондратьева.
Газета.Ru 06:32
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Армия и оружие

Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны

Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета вчера в 02:49
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Общество

ЦИК не нашла доказательств принуждения к голосованию по поправкам

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) пока не нашла подтверждений ни одному сообщению о принуждении бюджетников к участию в электронном голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 09:27
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Происшествия

В Воркуте за сутки коронавирусом заболели 118 человек

Только за сутки прирост заболевших в Заполярье на 11 июня составил 118 человек. Общее число ковидных больных на сегодня - 462 пациента.
Комиинформ 10:37
1
Политика

В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы

В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Piter.tv вчера в 07:12
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Общество

Антитела к коронавирусу нашли у 17% москвичей

Первый этап тестирования проходил с 4 мая по 21 мая, и тогда антитела обнаружились у 12% москвичей.
Коммерсантъ 08:02
91
Политика

Шойгу доложил Путину о готовности к проведению парада Победы

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания в формате видеоконференции, в котором принял участие президент России Владимир Путин, сообщил, что военнослужащие и техника готовы к параду Победы 24 июня в Москве.
Газета.Ru 09:58
Футбол

Болельщики смогут посетить матч «Крыльев Советов» и «Ахмата»

На матче, который пройдет 19 июня на «Самара Арене», нужно соблюдать целый ряд условий: — число зрителей не может превышать 10% от общей вместимости стадиона.
Самарская газета 07:31
Общество

Некоторые регионы отказались от проведения парады Победы

Ряд российских регионов отменяет проведение парадов Победы, которые из-за угрозы коронавируса президент РФ Владимир Путин перенес с 9 мая на 24 июня Так, губернаторы Белгородской, Орловской, Псковской, Томской областей и Пермского края отказались от парада из-за коронавируса.
Московская газета 06:04
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Происшествия

Ефремова доставили на допрос по делам о ДТП и сбыте наркотиков

Актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП, доставили в Главное следственное управление московского ГУ МВД для проведения допроса по делам о сбыте ему наркотиков и произошедшей автомобильной аварии.
Известия 09:34
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Общество

Российские школьники получат аттестаты без экзаменов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости 02:50
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Транспорт

В ГИБДД разработали новый метод проверки водителей на трезвость

Наша версия вчера в 06:15
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Кино

После удаления из HBO Max «Унесенные ветром» стали хитом на Amazon

Российская газета 10:15
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Шоу-бизнес

Эммануил Виторган показал 58-летнюю жену в купальнике

Эммануил Виторган опубликовал в Instagram фото, на котором его супруга Ирина Млодик плещется в надувном бассейне с дочками - двухлетней Этелью и 8-месячной Кларой.
ТВ Центр вчера в 04:03
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Происшествия

Погибшего в ДТП с Ефремовым водителя похоронили под Рязанью

Погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова водителя Сергея Захарова похоронили в его родном селе Кузьминское в Рязанской области, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:55
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Общество

Работающие 1 июля получат повышенную оплату

Работающие в день голосования по изменениям к Конституции получат повышенную оплату труда.
ИжевскИнфо.РУ 03:34
1,7K
Общество

Омский оперштаб отказался ужесточать ограничительные меры по предложению Роспотребнадзора

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса на территории Омской области отказался от предложения регионального Роспотребнадзора вернуться из-за ухудшения эпидемиологической обстановки к первому этапу снятия ограничений.
ТАСС 09:37
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Авто

«Автокод» назвал основные ошибки при покупке автомобиля с пробегом

Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
Автоновости дня вчера в 04:50
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Общество

В Воронеже отменили салют и задумались о переносе парада Победы

Вести Воронеж 09:51
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Политика

Еврокомиссия рекомендует открыть внешние границы ЕС с 30 июня

Еврокомиссия рекомендует странам Европейского союза после 30 июня приступить к снятию ограничений на въезд в Европейский союз, установленных с целью борьбы с пандемией коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:52
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Происшествия

В деле бизнесмена Дмитрия Мазурова появилась девушка

Следственный департамент МВД предъявил новое обвинение председателю совета директоров и основателю группы нефтегазовых компаний «Новый поток» Дмитрию Мазурову.
BFM.ru 10:37
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Общество

Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты

Пожилые граждане России могут рассчитывать на единовременную денежную выплату, сумма составит около 2 тысяч рублей.
Экономика сегодня 03:01
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Общество

Челябинский губернатор продлил коронавирусный режим до 30 июня

Челябинск, 11 июня 2020, 17:39 — REGNUM В Челябинской области продлён режим повышенной готовности, ведённый в марте из-за пандемии коронавируса.
REGNUM 10:39
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Вениамин Иванович Кондратьев
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Краснодарского края с 22 сентября 2015. Член Всероссийской политической партии «Единая Россия».
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