Коронавирус
Вести.RuВ Краснодарском крае отменен пропускной режим
Пропускной режим отменяется с 00 часов 12 июня. С этого времени для передвижения по краю не нужно наличие красного пропуска. Границы муниципалитетов будут открыты и передвигаться на автомобилях можно будет без ограничений.
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— С нуля часов 12 июня пропускной режим между муниципальными образованиями Краснодарского края отменить, — приводит РИА Новости заявление губернатора.Вечерняя Москва07:54
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В Краснодарском крае с 13 июня заработают непродовольственные рынки на открытом воздухе
Кубанские новости06:15
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Политика
Собянин подписал закон о проведении эксперимента по онлайн-голосованию
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 11 июня, подписал закон о проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного голосования в столице.
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В конгрессе США предложили ввести новые санкции против России
Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
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Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования
Правительство Москвы с 25 июня запускает программу субсидирования потребительского спроса «Миллион призов», которая предполагает раздачу жителям столицы подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг, рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в ходе пресс-конференции в ТАСС.
РБК 06:08
Политика
Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну
Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина.
News.ru вчера в 10:48
Игры
К Werewolf: The Apocalypse — Earthblood выпустили кинематографический трейлер
В ходе первого дня трансляции Summer of Gaming, игрового онлайнового мероприятия IGN, студия Cyanide и издательство Nacon представили новый трейлер будущего ролевого боевика Werewolf: The Apocalypse — Earthblood.
Игромания.ру 08:18
Происшествия
Экс-чиновница отсудила у родителей сбитого ею ребенка компенсацию
Известия вчера в 07:27
Происшествия
Уральский завод отозвал аппараты ИВЛ после пожаров
Екатеринбург, 10 июня 2020, 09:38 — REGNUM Уральский приборостроительный завод (Екатеринбург) отозвал аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров, произошедших в российских больницах.
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На Кубани небольшие отели откроются с 12 июня
В Краснодарском крае отели, в которых меньше 50 номеров, откроются с 12 июня, пишет ТАСС со ссылкой на главу региона Вениамина Кондратьева.
Газета.Ru 06:32
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Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
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ЦИК не нашла доказательств принуждения к голосованию по поправкам
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) пока не нашла подтверждений ни одному сообщению о принуждении бюджетников к участию в электронном голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 09:27
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В Воркуте за сутки коронавирусом заболели 118 человек
Только за сутки прирост заболевших в Заполярье на 11 июня составил 118 человек. Общее число ковидных больных на сегодня - 462 пациента.
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Политика
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Антитела к коронавирусу нашли у 17% москвичей
Первый этап тестирования проходил с 4 мая по 21 мая, и тогда антитела обнаружились у 12% москвичей.
Коммерсантъ 08:02
Политика
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Газета.Ru 09:58
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Болельщики смогут посетить матч «Крыльев Советов» и «Ахмата»
На матче, который пройдет 19 июня на «Самара Арене», нужно соблюдать целый ряд условий: — число зрителей не может превышать 10% от общей вместимости стадиона.
Самарская газета 07:31
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Ряд российских регионов отменяет проведение парадов Победы, которые из-за угрозы коронавируса президент РФ Владимир Путин перенес с 9 мая на 24 июня Так, губернаторы Белгородской, Орловской, Псковской, Томской областей и Пермского края отказались от парада из-за коронавируса.
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Актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП, доставили в Главное следственное управление московского ГУ МВД для проведения допроса по делам о сбыте ему наркотиков и произошедшей автомобильной аварии.
Известия 09:34
Общество
Российские школьники получат аттестаты без экзаменов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
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В ГИБДД разработали новый метод проверки водителей на трезвость
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После удаления из HBO Max «Унесенные ветром» стали хитом на Amazon
Российская газета 10:15
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Эммануил Виторган опубликовал в Instagram фото, на котором его супруга Ирина Млодик плещется в надувном бассейне с дочками - двухлетней Этелью и 8-месячной Кларой.
ТВ Центр вчера в 04:03
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Погибшего в ДТП с Ефремовым водителя похоронили под Рязанью
Погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова водителя Сергея Захарова похоронили в его родном селе Кузьминское в Рязанской области, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:55
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Работающие в день голосования по изменениям к Конституции получат повышенную оплату труда.
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Еврокомиссия рекомендует открыть внешние границы ЕС с 30 июня
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В деле бизнесмена Дмитрия Мазурова появилась девушка
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Челябинский губернатор продлил коронавирусный режим до 30 июня
Челябинск, 11 июня 2020, 17:39 — REGNUM В Челябинской области продлён режим повышенной готовности, ведённый в марте из-за пандемии коронавируса.
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