с чего всё началось

Пропускной режим отменяется с 00 часов 12 июня. С этого времени для передвижения по краю не нужно наличие красного пропуска. Границы муниципалитетов будут открыты и передвигаться на автомобилях можно будет без ограничений.

Политика Собянин подписал закон о проведении эксперимента по онлайн-голосованию Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 11 июня, подписал закон о проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного голосования в столице. 1

Политика В конгрессе США предложили ввести новые санкции против России Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA). 1,8K

Общество Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования Правительство Москвы с 25 июня запускает программу субсидирования потребительского спроса «Миллион призов», которая предполагает раздачу жителям столицы подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг, рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в ходе пресс-конференции в ТАСС. 1K

Политика Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина. 156

Игры К Werewolf: The Apocalypse — Earthblood выпустили кинематографический трейлер В ходе первого дня трансляции Summer of Gaming, игрового онлайнового мероприятия IGN, студия Cyanide и издательство Nacon представили новый трейлер будущего ролевого боевика Werewolf: The Apocalypse — Earthblood.

Происшествия Уральский завод отозвал аппараты ИВЛ после пожаров Екатеринбург, 10 июня 2020, 09:38 — REGNUM Уральский приборостроительный завод (Екатеринбург) отозвал аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров, произошедших в российских больницах. 135

Общество На Кубани небольшие отели откроются с 12 июня В Краснодарском крае отели, в которых меньше 50 номеров, откроются с 12 июня, пишет ТАСС со ссылкой на главу региона Вениамина Кондратьева. 9

Общество ЦИК не нашла доказательств принуждения к голосованию по поправкам Центральная избирательная комиссия (ЦИК) пока не нашла подтверждений ни одному сообщению о принуждении бюджетников к участию в электронном голосовании по поправкам в Конституцию. 43

Происшествия В Воркуте за сутки коронавирусом заболели 118 человек Только за сутки прирост заболевших в Заполярье на 11 июня составил 118 человек. Общее число ковидных больных на сегодня - 462 пациента. 1

Общество Антитела к коронавирусу нашли у 17% москвичей Первый этап тестирования проходил с 4 мая по 21 мая, и тогда антитела обнаружились у 12% москвичей. 91

Политика Шойгу доложил Путину о готовности к проведению парада Победы Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания в формате видеоконференции, в котором принял участие президент России Владимир Путин, сообщил, что военнослужащие и техника готовы к параду Победы 24 июня в Москве.

Футбол Болельщики смогут посетить матч «Крыльев Советов» и «Ахмата» На матче, который пройдет 19 июня на «Самара Арене», нужно соблюдать целый ряд условий: — число зрителей не может превышать 10% от общей вместимости стадиона.

Общество Некоторые регионы отказались от проведения парады Победы Ряд российских регионов отменяет проведение парадов Победы, которые из-за угрозы коронавируса президент РФ Владимир Путин перенес с 9 мая на 24 июня Так, губернаторы Белгородской, Орловской, Псковской, Томской областей и Пермского края отказались от парада из-за коронавируса. 126

Происшествия Ефремова доставили на допрос по делам о ДТП и сбыте наркотиков Актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП, доставили в Главное следственное управление московского ГУ МВД для проведения допроса по делам о сбыте ему наркотиков и произошедшей автомобильной аварии. 2,3K

Общество Российские школьники получат аттестаты без экзаменов Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов. 1K

Шоу-бизнес Эммануил Виторган показал 58-летнюю жену в купальнике Эммануил Виторган опубликовал в Instagram фото, на котором его супруга Ирина Млодик плещется в надувном бассейне с дочками - двухлетней Этелью и 8-месячной Кларой. 42

Происшествия Погибшего в ДТП с Ефремовым водителя похоронили под Рязанью Погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова водителя Сергея Захарова похоронили в его родном селе Кузьминское в Рязанской области, передает РИА "Новости". 191

Общество Омский оперштаб отказался ужесточать ограничительные меры по предложению Роспотребнадзора Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса на территории Омской области отказался от предложения регионального Роспотребнадзора вернуться из-за ухудшения эпидемиологической обстановки к первому этапу снятия ограничений. 33

Политика Еврокомиссия рекомендует открыть внешние границы ЕС с 30 июня Еврокомиссия рекомендует странам Европейского союза после 30 июня приступить к снятию ограничений на въезд в Европейский союз, установленных с целью борьбы с пандемией коронавируса, передает РИА "Новости". 5

Происшествия В деле бизнесмена Дмитрия Мазурова появилась девушка Следственный департамент МВД предъявил новое обвинение председателю совета директоров и основателю группы нефтегазовых компаний «Новый поток» Дмитрию Мазурову. 8

Общество Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты Пожилые граждане России могут рассчитывать на единовременную денежную выплату, сумма составит около 2 тысяч рублей. 110