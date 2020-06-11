с чего всё началось

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о послаблениях ранее введенных в регионе ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, передает «Интерфакс». Речь идет об отмене пропускного режима на территории края с 12 июня.

Шоу-бизнес Эммануил Виторган показал 58-летнюю жену в купальнике Эммануил Виторган опубликовал в Instagram фото, на котором его супруга Ирина Млодик плещется в надувном бассейне с дочками - двухлетней Этелью и 8-месячной Кларой. 48

Общество Работающие 1 июля получат повышенную зарплату Работающим в день общероссийского голосования по изменениям в Конституцию заплатят в повышенном размере, передает ТАСС со ссылкой на главу комитета Совета федерации по социальной политике Инну Святенко. 1,8K

Общество В Steam выпустили две Mass Effect, пять Battlefield и две Star Wars: Battlefront Electronic Arts продолжает массово выпускать в Steam свои хиты — сегодня в магазин добавили игры серии Battlefield, Mass Effect и Star Wars: Battlefront.

Общество В работе онлайн-сервисов Сбербанка произошел сбой О невозможности воспользоваться приложением «Сбербанк Онлайн» сообщали пользователи сети Twitter (1, 2). Данные о сбоях в онлайн-сервисах банка появились и на портале Downdetector, отслеживающем работу различных интернет-ресурсов.

Политика Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме. 6

Общество Российские школьники получат аттестаты без экзаменов Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов. 1,5K

Общество Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты Пожилые граждане России могут рассчитывать на единовременную денежную выплату, сумма составит около 2 тысяч рублей. 169

Политика Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко. 183

Политика Вакарчук решил сложить депутатские полномочия Музыкант, народный депутат и член политсовета партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил на брифинге, что подал в Верховную раду заявление о сложении депутатских полномочий. 3

Политика Украинский премьер оценил возможность подачи воды в Крым По словам Шмыгаля, возобновление поставок воды на полуостров "в повестке дня не стоит и не является предметом какого-то торга". 10

Политика Трамп: Сиэтл захватили внутренние террористы Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что расположенный в штате Вашингтон город Сиэтл, в котором не утихают масштабные акции протеста против расовой дискриминации и полицейского произвола, захватили внутренние террористы. 103

Футбол Игрок «Тоттенхэма» Алли отстранен на один матч за шутку о коронавирусе Футбольная ассоциация Англии (FA) дисквалифицировала полузащитника лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли на один матч за публикацию в социальных сетях шутливого видео о коронавирусе, сообщает Би-би-си.

Общество В Омской области отменили режим самоизоляции Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение не продлять режим самоизоляции в Омской области. 118

Гаджеты Названы системные требования для ПК-версии Death Stranding Специалисты из Kojima Productions назвали системные требования для игры Death Stranding, которую планируется выпустить для персональных компьютеров. 2

Игры Sony анонсирует игры для PlayStation 5. LIVE Сегодня, 11 июня, в 23:00 мск Sony покажет игры для своей новой консоли PlayStation 5. Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию события. 1