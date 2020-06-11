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ВедомостиВ Краснодарском крае отменен пропускной режим
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о послаблениях ранее введенных в регионе ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, передает «Интерфакс». Речь идет об отмене пропускного режима на территории края с 12 июня.
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— С нуля часов 12 июня пропускной режим между муниципальными образованиями Краснодарского края отменить, — приводит РИА Новости заявление губернатора.Вечерняя Москва07:54
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