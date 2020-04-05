Общество

REGNUMREGNUMВ Краснодарском крае продлили карантин

Краснодар, 5 апреля 2020, 12:58 — REGNUM Сроки карантина на территории Краснодарского края продлены до 12 апреля, решение об этом принял губернатор Вениамин Кондратьев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края 5 апреля.
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Вениамин Кондратьев
Я обращаюсь к вам, уважаемые мои земляки и гости края, еще раз с огромной просьбой. Давайте наберемся выносливости, терпения еще на семь дней. У нас нет другого способа быть уверенными в стабилизации эпидемиологической обстановки в крае, кроме как продлить карантинные мероприятия до 12 апреля.
— Вениамин Кондратьев, российский политикТАСС 05:34

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Российский политик. Губернатор Краснодарского края с 22 сентября 2015. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019.
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