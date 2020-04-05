Я обращаюсь к вам, уважаемые мои земляки и гости края, еще раз с огромной просьбой. Давайте наберемся выносливости, терпения еще на семь дней. У нас нет другого способа быть уверенными в стабилизации эпидемиологической обстановки в крае, кроме как продлить карантинные мероприятия до 12 апреля.

Краснодар, 5 апреля 2020, 12:58 — REGNUM Сроки карантина на территории Краснодарского края продлены до 12 апреля, решение об этом принял губернатор Вениамин Кондратьев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края 5 апреля.

Общество Бурятия продлила режим самоизоляции до 30 апреля "Глава Бурятии продлил режим самоизоляции на территории республики до 30 апреля, идет работа по расширению списка организаций, которые будут работать в период ограничительных мероприятий", - сообщили в пресс-службе, отметив, что соответствующий документ будет скоро опубликован.

Политика В Крыму назвали условия Киева по возобновлению подачи воды абсурдом Глава украинской общины крымского региона Анастасия Гридчина назвала отказ киевских властей возобновить подачу днепровской воды на полуостров - неспособностью логично думать об экономике своей страны, а выдвигаемые условия – абсурдом.

Происшествия В США прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди и ее сына Спасательные службы прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди Мейв и ее восьмилетнего сына Гидеона Джозефа Кеннеди Маккина, пропавших в четверг во время плавания на каноэ, их считают погибшими, пишет USA Today.

Общество Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Экономика Сбербанк разъяснил условия предоставления кредитных каникул Сбербанк посоветовал своим клиентам перед подачей заявки на оформление кредитных каникул убедиться, что их официальные доходы снизились именно в соответствии со льготной программой.

Общество Распространение коронавируса в Дагестане перешло в бесконтрольный этап Можно говорить о переходе процесса вируса из 3 этапа — ограниченное местное распространение COVID-19, характеризуемое как контролируемое, в 4 этап — массовое распространение без прослеживания эпидемиологической связи случаев, — отметили сотрудники ведомства.

Общество У депутата Мосгордумы Ступина обнаружили коронавирус Депутат Мосгордумы Евгений Ступин (КПРФ) заразился коронавирусом COVID-19. Об этом он сам сообщил у себя в Facebook.

Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.

Футбол Дни рождения Поздравляю тебя с днем рождения, желаю тебе как можно дольше идти по нему твердой поступью, не теряй веры в добрые человеческие начала.

Шоу-бизнес Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.