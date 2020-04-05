Общество
REGNUMВ Краснодарском крае продлили карантин
Краснодар, 5 апреля 2020, 12:58 — REGNUM Сроки карантина на территории Краснодарского края продлены до 12 апреля, решение об этом принял губернатор Вениамин Кондратьев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края 5 апреля.
Читать в источнике
Оценить132
Я обращаюсь к вам, уважаемые мои земляки и гости края, еще раз с огромной просьбой. Давайте наберемся выносливости, терпения еще на семь дней. У нас нет другого способа быть уверенными в стабилизации эпидемиологической обстановки в крае, кроме как продлить карантинные мероприятия до 12 апреля.
— Вениамин Кондратьев, российский политикТАСС 05:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 06:04, Ашберн
Авто
Появились изображения преемника легендарной «Нивы»
Общество
Александр Беглов изменил правила жизни для петербуржцев на карантине
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес важные изменения в постановление, определяющее правила жизни в городе во время нерабочего апреля.
Общество
Воробьев утвердил продолжающие работу во время карантина предприятия
Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил перечень предприятий, которые могут продолжить работу во время всеобщей самоизоляции.
Общество
Бурятия продлила режим самоизоляции до 30 апреля
"Глава Бурятии продлил режим самоизоляции на территории республики до 30 апреля, идет работа по расширению списка организаций, которые будут работать в период ограничительных мероприятий", - сообщили в пресс-службе, отметив, что соответствующий документ будет скоро опубликован.
Происшествия
Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области
Политика
В Крыму назвали условия Киева по возобновлению подачи воды абсурдом
Глава украинской общины крымского региона Анастасия Гридчина назвала отказ киевских властей возобновить подачу днепровской воды на полуостров - неспособностью логично думать об экономике своей страны, а выдвигаемые условия – абсурдом.
Армия и оружие
В Черном море поиск обломков Су-27 идет в стороне от найденных фрагментов
Минобороны России продолжает поиск обломков истребителя Су-27, потерпевшего крушение в Черном море 25 марта.
Происшествия
В США прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди и ее сына
Спасательные службы прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди Мейв и ее восьмилетнего сына Гидеона Джозефа Кеннеди Маккина, пропавших в четверг во время плавания на каноэ, их считают погибшими, пишет USA Today.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Экономика
Сбербанк разъяснил условия предоставления кредитных каникул
Сбербанк посоветовал своим клиентам перед подачей заявки на оформление кредитных каникул убедиться, что их официальные доходы снизились именно в соответствии со льготной программой.
Общество
Распространение коронавируса в Дагестане перешло в бесконтрольный этап
Можно говорить о переходе процесса вируса из 3 этапа — ограниченное местное распространение COVID-19, характеризуемое как контролируемое, в 4 этап — массовое распространение без прослеживания эпидемиологической связи случаев, — отметили сотрудники ведомства.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова подтвердила беременность и показала живот
Певица показала в инстаграм свой округлившейся живот, и судя по срокам, находится уже на приличном месяце беременности.
Футбол
Капелло рассказал о проблемах в общении с игроками сборной России
Бывший тренер сборной Англии и национальной команды России Фабио Капелло прокомментировал заявления о том, что у него плохой английский язык.
Общество
В Москве за сутки выявлено 536 новых случаев заражения коронавирусом
Корронавирус в Москве подтвержден у 3893 человек, рост за сутки - 536 случаев.
Общество
Власти Хакасии разрешили гулять с детьми в условиях самоизоляции
Правительство Хакасии разрешило гулять с детьми в условиях режима самоизоляции, действующему в регионе с 1 апреля.
Происшествия
В Тульской области отделения двух больниц закрыли на карантин
Отделения двух больниц в Тульской области закрылись на карантин из-за пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, сообщает в воскресенье облправительство.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
Общество
У депутата Мосгордумы Ступина обнаружили коронавирус
Депутат Мосгордумы Евгений Ступин (КПРФ) заразился коронавирусом COVID-19. Об этом он сам сообщил у себя в Facebook.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Общество
В Татарстане упростили регистрацию для получения смс-пропусков на время самоизоляции
Власти Татарстана упростили регистрацию в сервисе по получению временных смс-пропусков для жителей на период действия режима самоизоляции, введенного на фоне коронавируса.
Общество
Два новых случая заражения коронавирусом зафиксированы в Крыму
В Крыму за последние сутки было зафиксировано два новых случая заражения коронавирусом.
Общество
В Испании за сутки от коронавируса умерли более 670 человек
В Испании за последние сутки от коронавируса умерли 674 человека, общее число погибших составило 11 744, сообщили в Минздраве королевства.
Футбол
Дни рождения
Поздравляю тебя с днем рождения, желаю тебе как можно дольше идти по нему твердой поступью, не теряй веры в добрые человеческие начала.
Футбол
Повторный тест на коронавирус Пауло Дибалы оказался положительным
Здоровье
Жителей Поныровского района Курской области посадили на самоизоляцию
Пока что меры введены на срок с 5 по 12 апреля.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Общество
Куйвашев увеличил список работающих во время карантина организаций
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о расширении списка организаций, которым разрешена работа во время карантина.
Здоровье
Проценко рассказал об удивлении от возраста пациентов в Коммунарке
Шоу-бизнес
Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе
Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
Общество
В России появились мошенники-дезинфекторы квартир от коронавируса
Москва, 5 апреля 2020, 08:12 — REGNUM Неизвестные в ряде регионов России используют эпидемиологическую ситуацию, вызванную распространением коронавируса, в мошеннических целях, сообщает 5 апреля «Российская газета».