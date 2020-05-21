Коронавирус
RT на русскомВ Краснодарском крае продлят карантинные ограничения до 6 июня
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о продлении до 6 июня карантинных ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Как сообщает РИА Новости, об этом он рассказал в своём канале в Telegram.
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с чего всё началось
Въезд в край по-прежнему ограничен для приезжих из других регионов, кроме транзитного транспорта. Приезжающие в край обязаны уйти на 14-дневную обсервацию. Решение губернатора поддержали главный санитарный врач края, вице-губернаторы, министр здравоохранения, главы районов.Администрация Краснодарского края06:19
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В Краснодарском крае до 6 июня сохраняется ряд карантинных ограничений
Администрация Краснодарского края06:19
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В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
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Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) по развитию Максим Митрофанов заявил, что пока рано говорить о точных сроках начала тренировок для всех клубов РПЛ, но даже после окончания ограничений нельзя забывать о мерах предосторожности.
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Кристина Асмус похвасталась красивыми усами
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Ширвиндт эмоционально ответил Гордону, чей Крым
Худрук Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, во время которого объяснил, кому на самом деле принадлежит Крым.
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Кино
В Сети появился трейлер фильма HBO о преследовании геев в Чечне
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Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
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Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
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Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
«Согласно Указу Верховного главнокомандующего Донецкой народной республики, подразделения Народной милиции ДНР приведены в высшую степень боевой готовности», — заявил замглавы управления милиции ДНР Эдуард Басурин.
RT на русском вчера в 10:24
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
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Москва, 21 мая 2020, 13:25 — REGNUM Госдума отказалась принимать поправки, предполагающие бесплатную раздачу средств индивидуальной защиты (масок и перчаток) в случае объявления режима ЧС или повышенной готовности, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.
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BMW обнародовала цену на M4 Edition M Heritage для России
Немецкий концерн обнародовал цену на купе класса "люкс" для России.
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Режиссеры «Великолепного века» снимут сериал о современнике султана Сулеймана
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ОСК расторгла контракт по модернизации авианосца «Адмирал Кузнецов»
Ранее, 3 апреля, Рахманов заявил, что пожар на «Адмирале Кузнецове» нанес ущерб в 500 млн рублей.
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В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта
Трое предполагаемых участников конфликта со стрельбой у Южного порта задержаны в Москве.
Российская газета вчера в 15:25
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Курс доллара опустился ниже 71 рубля
Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей.
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