Коронавирус
РИА НовостиВ Краснодарском крае продлили режим ограничений из-за коронавируса
Власти Краснодарского края продлили карантин до 6 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
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с чего всё началось
Въезд в край по-прежнему ограничен для приезжих из других регионов, кроме транзитного транспорта. Приезжающие в край обязаны уйти на 14-дневную обсервацию. Решение губернатора поддержали главный санитарный врач края, вице-губернаторы, министр здравоохранения, главы районов.Администрация Краснодарского края06:19
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В Краснодарском крае до 6 июня сохраняется ряд карантинных ограничений
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