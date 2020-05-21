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РИА НовостиРИА НовостиВ Краснодарском крае продлили режим ограничений из-за коронавируса

Власти Краснодарского края продлили карантин до 6 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
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В Краснодарском крае до 6 июня сохраняется ряд карантинных ограничений

Въезд в край по-прежнему ограничен для приезжих из других регионов, кроме транзитного транспорта. Приезжающие в край обязаны уйти на 14-дневную обсервацию. Решение губернатора поддержали главный санитарный врач края, вице-губернаторы, министр здравоохранения, главы районов.
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В Краснодарском крае продлили режим ограничений из-за коронавируса

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Карантин на Кубани продлен до 6 июня, но с послаблениями

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Вениамин Иванович Кондратьев
Российский политик
Российский политик. Губернатор Краснодарского края с 22 сентября 2015. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019.
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