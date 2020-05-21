Коронавирус

Вести.RuВести.RuВласти Кубани продлевают карантин до 6 июня

В Краснодарском крае решено продлить карантин по коронавирусной инфекции до 6 июня. Как уточнил глава региона Вениамин Кондратьев, движение в пределах территории края только по красным пропускам.
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с чего всё началось

В Краснодарском крае до 6 июня сохраняется ряд карантинных ограничений

Въезд в край по-прежнему ограничен для приезжих из других регионов, кроме транзитного транспорта. Приезжающие в край обязаны уйти на 14-дневную обсервацию. Решение губернатора поддержали главный санитарный врач края, вице-губернаторы, министр здравоохранения, главы районов.
Администрация Краснодарского края06:19

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В Краснодарском крае карантин продлен до 6 июня

Кубанские новости05:55

В Краснодарском крае до 6 июня сохраняется ряд карантинных ограничений

Администрация Краснодарского края06:19

Карантин на Кубани будет действовать до 6 июня

Юга.ру07:02

«Ну а чему удивляться, если народ у нас беспечный?» - краснодарцы о словах мэра Первышова о продлении карантина

Блокнот Краснодар12:33

Карантин на Кубани продлен до 6 июня. Но с 23 мая часть ограничений снимут

Анапское Черноморье06:21

Губернатор продлил карантин в Краснодарском крае до 6 июня

Новая Кубань05:55

Решение по карантину на Кубани примут 21 мая

Россия.Кубаньвчера в 07:01
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Карантин на Кубани продлен до 6 июня, но с послаблениями

Муниципальный вестник Армавира05:59
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Автоматически обработано 7225 источников, обновлено в 14:14, Ашберн
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Трамп объявил о выходе США из договора об открытом небе

Президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выйдет из договора об открытом небе, передает AFP.
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Общество

Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения режима ограничений, введенного из-за коронавируса.
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Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко

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Общество

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Медсестра инфекционного госпиталя в Туле, появившаяся перед пациентами в прозрачном защитном костюме от коронавируса поверх бикини, влюбила в себя иностранных пользователей Reddit.
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Армия и оружие

Силы Хафтара грозят Анкаре крупнейшей воздушной битвой в истории Ливии

Напомним, что за власть в Ливии борются две основные силы — заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаезом Сарраджем и Ливийская национальная армия во главе с Халифой Хафтаром.
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Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг

Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU вчера в 22:34
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Общество

Путин оценил российскую систему образования

Российская система образования достойно выдержала испытания на фоне коронавируса, дистанционное обучение оправдало себя, заявил в четверг президент России Владимир Путин.
РИА Новости 07:19
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Общество

Глава Кубани заявил о новом этапе снятия ограничений в крае

В четверг днем во время заседания регионального Оперативного штаба губернатор Вениамин Кондратьев заявил о том, что на территории Кубани с 23 мая начинается второй этап снятия действующих в крае ограничений в сфере экономики и жизни людей в условиях режима карантина.
Российская газета 05:51
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Происшествия

Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза

Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
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Экономика

Дания планирует начать строить гигантские искусственные острова

Дания хочет построить два гигантских искусственных острова, чтобы разместить на них ветровые электростанции в рамках программы по борьбе с климатическими изменениями, пишет Handelsblatt со ссылкой на климатический план королевства.
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«Неман» победил «Торпедо-БелАЗ»

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Бывший муж Лолиты Милявской попал в больницу с травмами

Бывший муж певицы Лолиты Милявской, тренер по сквошу Дмитрий Иванов попал в больницу с множеством травм.
Вести.Ru 10:50
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Экономика

Российская промышленность в нерабочем апреле упала почти на 7%

Промышленное производство в апреле, который по всей России был объявлен нерабочим, упало на 6,6% по сравнению с апрелем прошлого года.
РБК 14:00
Общество

Собянин назвал дату начала тестирования москвичей на антитела к вирусу

17 мая Собянин сообщил, что москвичи смогут оформить электронную запись на бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу.
РБК 12:47
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Кино

Мэрилин из «Брата-2» рассказала, как готовилась к роли

Петербургский дневник 09:19
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В России захотели массово сажать за серые зарплаты

В России захотели ввести массовую уголовную ответственность за серые зарплаты.
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Политика

МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил

Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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Авто

Mercedes-Benz анонсировал обновленные кабриолет и купе E-Class

В салоне купе и кабриолета появится передовая информационно-развлекательная система MBUX, а в оснащение войдут обновленные ассистенты водителя и доработанные системы безопасности.
Автоновости дня 19 мая в 05:00
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Общество

В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции

В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима.
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Экономика

Bloomberg спрогнозировал падение ВВП России на 16% во втором квартале

ВВП России упадет на 16% во втором квартале 2020 года, сообщает Bloomberg, прогноз которого основан на данных российского Минфина.
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Кино

Россияне высмеяли чернокожего князя в сериале о Екатерине II

Российские пользователи Twitter высмеяли западный сериал «Великая» о Екатерине II за то, что князя Ростова сыграл темнокожий актер.
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Авто

Renault рассекретил обновленный Kaptur для России

Компания Renault официально представила обновленный кроссовер Kaptur для российского рынка.
Коммерсантъ 12:50
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Здоровье

Мясников назвал возможное число переболевших коронавирусом россиян

Врач Александр Мясников назвал потенциальное число переболевших новой коронавирусной инфекцией.
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Экономика

Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса

Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
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Армия и оружие

Сирийские военные не пропустили американскую колонну в Эль-Хасаке

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Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
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Кадыров взял под личный контроль работу оперштаба по коронавирусу

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Трагически погиб 15-летний сын актрисы Юлии Дробот

Пятнадцатилетний сын российской актрисы театра и ТВ Юлии Дробот Даниил трагически погиб в Москве.
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Футбол

Оливье Жиру решил остаться в «Челси»

Вести.Ru вчера в 13:52
Общество

СК запросил у Бельгии информацию о двойном гражданстве Мизулиной

Следственный комитет запросил у посольства Бельгии информацию о том, имеет ли член Совета Федерации Елена Мизулина вид на жительство в этой стране.
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Вениамин Иванович Кондратьев
Российский политик
Российский политик. Губернатор Краснодарского края с 22 сентября 2015. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019.
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