Коронавирус
Вести.RuВласти Кубани продлевают карантин до 6 июня
В Краснодарском крае решено продлить карантин по коронавирусной инфекции до 6 июня. Как уточнил глава региона Вениамин Кондратьев, движение в пределах территории края только по красным пропускам.
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с чего всё началось
Въезд в край по-прежнему ограничен для приезжих из других регионов, кроме транзитного транспорта. Приезжающие в край обязаны уйти на 14-дневную обсервацию. Решение губернатора поддержали главный санитарный врач края, вице-губернаторы, министр здравоохранения, главы районов.Администрация Краснодарского края06:19
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В Краснодарском крае до 6 июня сохраняется ряд карантинных ограничений
Администрация Краснодарского края06:19
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СК запросил у Бельгии информацию о двойном гражданстве Мизулиной
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