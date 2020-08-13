Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
Российская газета
Российская газета

В Краснодарском крае разбился учебный самолет Л-39

Учебный самолет Л-39 потерпел крушение в Краснодарском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России. По данным ведомства, во время ЧП на борту воздушного судна находились два летчика.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Краснодарском крае упал учебный самолет Л-39

Учебный самолет Л-39 потерпел аварию в Краснодарском крае, экипаж, состоящий из двух человек, катапультировался, летчики не пострадали, сообщает Минобороны России.
РИА Новости11:47
Подробнее о событии
RT на русском

Учебный самолёт Л-39 потерпел аварию в Краснодарском крае

RT на русском11:50
Интерфакс

Учебный самолет Л-39 разбился в Краснодарском крае

Интерфакс11:55
Lenta.ru

В российском регионе разбился учебный самолет

Lenta.ru11:53
РБК

На Кубани разбился военный учебно-тренировочный самолет

РБК12:29
ТАСС

Самолет Л-39 упал в ходе тренировочного полета в Краснодарском крае

ТАСС11:48
РИА Новости

В Краснодарском крае упал учебный самолет Л-39

РИА Новости11:47
Известия

Учебно-тренировочный самолет разбился на Кубани

Известия11:41

В Минске возобновились акции солидарности с задержанными

Минск, 13 августа 2020, 12:27 — REGNUM В Минске местные активистки второй день подряд продолжают проводить акции в поддержку пострадавших от насилия и задержанных в ходе массовых протестов, начавшихся в Белоруссии из-за недовольства итогами голосования на президентских выборах.
REGNUM05:27
907

Мэр Жодино в Белоруссии назвал условие вывода ОМОНа из города

На видеозаписи встречи Заблоцкого с горожанами, размещенном на YouTube-канале Euroradio Live, можно увидеть, как мэр говорит, что ОМОН уйдет из города через полчаса после того, как поступит доклад о том, что угрозы захвата административных зданий нет.
РБК08:26
23

Спецслужбы США считают, что ПО Fancy Bear угрожает Пентагону

Американские спецслужбы полагают, что программное обеспечение, которым якобы пользуются хакеры из группировки Fancy Bear, представляет угрозу телекоммуникационным системам служб безопасности США и непосредственно Пентагону.
ТАСС13:21

Названы доступные для россиян страны с перелетом через Стамбул

По данным экспертов, граждане из России чаще всего самостоятельно добираются из Стамбула на Мальдивы со стыковкой в Дохе, откуда можно прямым рейсом летят до столицы республики Мале.
Аргументы и Фактывчера в 12:50
25