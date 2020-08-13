В Краснодарском крае разбился учебный самолет Л-39
Учебный самолет Л-39 потерпел крушение в Краснодарском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России. По данным ведомства, во время ЧП на борту воздушного судна находились два летчика.В источнике
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В Краснодарском крае упал учебный самолет Л-39
Учебный самолет Л-39 потерпел аварию в Краснодарском крае, экипаж, состоящий из двух человек, катапультировался, летчики не пострадали, сообщает Минобороны России.
РИА Новости11:47
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