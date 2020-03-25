Происшествия
КоммерсантъВ Краснодарском крае разбился военный учебно-тренировочный самолет
Самолет совершил взлет с аэродрома в Тихорецке, им управлял курсант последнего курса КВВАУЛ. На месте падения жертв и разрушений нет, причины аварии устанавливаются. В следственном управлении по Южному военному округу и военном училище ситуацию не комментируют.
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с чего всё началось
Позднее в Минобороны РФ заявили, что учебно-боевой самолет Л-39 потерпел крушение на Кубани. "25 марта около 16:00 в Краснодарском крае при выполнении планового тренировочного полета потерпел катастрофу учебно-боевой самолет Л-39.Интерфакс10:30
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Общество
Студентов вузов России отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля
Ранее президент России Владимир Путин объявил выходные в стране с 28 марта до 5 апреля во избежание распространения коронавируса.
Армия и оружие
Военным США запретили выезжать за границу
Министр обороны США Марк Эспер запретил американским военнослужащим выезжать за границу из-за распространения коронавируса.
Политика
Путин призвал перенести голосование по поправке к Конституции
Президент России Владимир Путин считает, что голосование по поправке к конституции надо перенести, новая дата будет определена на основе рекомендаций врачей.
Игры
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 показали скриншот новой игры
Студия GSC Game World опубликовала в официальной группе проекта в Facebook первый скриншот новой игры S.T.A.L.K.E.R. 2, после чего заинтриговала заявлением по поводу ее выхода.
Общество
Собянин заявил о закрытии ресторанов, кафе и парков в нерабочую неделю
Московские рестораны, кафе, парки, торговые центры следует закрыть на время нерабочей недели.
Музыка
Евровидение-2020 могут провести онлайн
"Европейский вещательный союз рассматривает возможность провести Евровидение-2020 онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу - чтобы поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам, которые прошли отбор на конкурс в 2020 году", - говорится на официальном аккаунте песенного конкурса в Twitter.
Общество
Путин предложил ввести ипотечные каникулы для россиян
Президент России Владимир Путин предложил ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для россиян, чей доход упадет более чем на 30%.
Культура
Умер актер дубляжа Сергей Смирнов
Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-Паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
Общество
Власти США согласовали пакет мер поддержки экономики на $2 трлн
Сегодня, 25 марта 2020 года, стало известно, что администрация президента США договорилась с демократами из Сената о пакете мер поддержки экономики на $2 трлн.
Финансы
«Эксперт РА» предсказал рост ипотечных ставок выше 10%
Выдачи ипотеки из-за роста ставок и снижения реальных доходов населения могут сократиться на 10–12% к прошлому году до 2,5–2,6 трлн руб.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Государственной думе предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Происшествия
В Ярославле водитель перегородил дорогу реанимобилю с больным ребенком
В Ярославле настырный водитель отказался пропускать спешившую в больницу бригаду скорой помощи с маленьким ребенком в салоне.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
Общество
К неверящим в коронавирус россиянам обратился Познер
Известный российский журналист и телеведущий Владимир Познер обратился к россиянам, которые не верят официальной статистике и информации о распространении коронавируса по стране и миру, а также считают ее «фигней и пропаганда».
Общество
Вирусолог развеял популярный миф о распространении коронавируса
Как говорят вирусологи, миф о пользе тепла для борьбы с коронавирусом возник из-за сравнения заболевания с типичной пневмонией.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая рассказала, что недавно переболела странным вирусом
В заключении певица предположила, что вирус смертельный не для всех, однако очень коварный и опасный.
Шоу-бизнес
Вооружённый ножом Джиган «посвятил в рыцари» своих дочерей
После чего музыкант прикоснулся к плечам девочек ножом, таким образом «посвятив их в рыцари» и назвав «львиным легионом».
Технологии
Компания Microsoft указала на две критические уязвимости в ОС Windows
Компания Microsoft нашла критическую уязвимость во всех Windows. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Общество
Князь Монако рассказал о необычном первом симптоме коронавируса
Князь Монако Альбер II рассказал о нетипичном первом симптоме коронавирусной инфекции.
Общество
Второй тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат
Второй тест канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель, как и первый, дал отрицательный результат.
Кино
Финал десятого сезона «Ходячих мертвецов» перенесли из-за коронавируса
Ранее стало известно, что также не выйдет третий спин-офф по вселенной «Ходячих мертвецов» — «Ходячие мертвецы: мир за пределами».
Общество
Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Гаджеты
Samsung отгрузила первый миллион модулей памяти EUV DRAM
Южнокорейская компания Samsung отчиталась о производстве и отправке заказчикам первого миллиона экземпляров новых модулей оперативной памяти DDR4 DRAM на базе D1a.
Транспорт
РЖД отменили некоторые поезда внутри России из-за коронавируса
«Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда»,— уточнили в РЖД.
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочей неделе из-за коронавируса.