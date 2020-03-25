Позднее в Минобороны РФ заявили, что учебно-боевой самолет Л-39 потерпел крушение на Кубани. "25 марта около 16:00 в Краснодарском крае при выполнении планового тренировочного полета потерпел катастрофу учебно-боевой самолет Л-39.

с чего всё началось

Самолет совершил взлет с аэродрома в Тихорецке, им управлял курсант последнего курса КВВАУЛ. На месте падения жертв и разрушений нет, причины аварии устанавливаются. В следственном управлении по Южному военному округу и военном училище ситуацию не комментируют.

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