Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ Краснодарском крае разбился военный учебно-тренировочный самолет

Самолет совершил взлет с аэродрома в Тихорецке, им управлял курсант последнего курса КВВАУЛ. На месте падения жертв и разрушений нет, причины аварии устанавливаются. В следственном управлении по Южному военному округу и военном училище ситуацию не комментируют.
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с чего всё началось

При крушении военного самолета на Кубани погиб пилот

Позднее в Минобороны РФ заявили, что учебно-боевой самолет Л-39 потерпел крушение на Кубани. "25 марта около 16:00 в Краснодарском крае при выполнении планового тренировочного полета потерпел катастрофу учебно-боевой самолет Л-39.
Интерфакс10:30

Подробнее о событии

Появилось видео с места крушения военного учебного самолета на юге России

Lenta.ru11:45

Пилот разбившегося на Кубани L-39 погиб

ТК Звезда12:13

В Минобороны назвали возможную причину крушения учебного самолета Л-39 в Краснодарском крае

Кубанские новости13:06

В Минобороны назвали возможную причину крушения военного самолета на Кубани

Кубань 2414:10

В Минобороны назвали одну из возможных причин катастрофы L-39 на Кубани

ТАСС12:34

В Краснодарском крае упал самолет L-39

РИА Новости10:34

Стали известны возможные причины крушения военного самолета L-39 на Кубани

КП - Кубань13:12
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 18:11, Ашберн
Общество

Студентов вузов России отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля

Ранее президент России Владимир Путин объявил выходные в стране с 28 марта до 5 апреля во избежание распространения коронавируса.
Газета.Ru 17:49
Армия и оружие

Военным США запретили выезжать за границу

Министр обороны США Марк Эспер запретил американским военнослужащим выезжать за границу из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 15:59
Политика

Путин призвал перенести голосование по поправке к Конституции

Президент России Владимир Путин считает, что голосование по поправке к конституции надо перенести, новая дата будет определена на основе рекомендаций врачей.
РИА Новости 09:25
Общество

Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27

BFM.ru 15:37
Игры

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 показали скриншот новой игры

Студия GSC Game World опубликовала в официальной группе проекта в Facebook первый скриншот новой игры S.T.A.L.K.E.R. 2, после чего заинтриговала заявлением по поводу ее выхода.
NewInform вчера в 04:39
Общество

Собянин заявил о закрытии ресторанов, кафе и парков в нерабочую неделю

Московские рестораны, кафе, парки, торговые центры следует закрыть на время нерабочей недели.
Lenta.ru 13:28
Музыка

Евровидение-2020 могут провести онлайн

"Европейский вещательный союз рассматривает возможность провести Евровидение-2020 онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу - чтобы поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам, которые прошли отбор на конкурс в 2020 году", - говорится на официальном аккаунте песенного конкурса в Twitter.
Интерфакс 23 марта в 06:23
Общество

Путин предложил ввести ипотечные каникулы для россиян

Президент России Владимир Путин предложил ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для россиян, чей доход упадет более чем на 30%.
Газета.Ru 12:10
Культура

Умер актер дубляжа Сергей Смирнов

Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-Паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
Известия 16:00
Общество

Власти США согласовали пакет мер поддержки экономики на $2 трлн

Сегодня, 25 марта 2020 года, стало известно, что администрация президента США договорилась с демократами из Сената о пакете мер поддержки экономики на $2 трлн.
Саминвестор 04:18
Финансы

«Эксперт РА» предсказал рост ипотечных ставок выше 10%

Выдачи ипотеки из-за роста ставок и снижения реальных доходов населения могут сократиться на 10–12% к прошлому году до 2,5–2,6 трлн руб.
Ведомости 17:00
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Государственной думе предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:14
Театры

Домогаров со скандалом покинул МХАТ им. Горького

Live24 06:11
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета 15:11
Происшествия

В Ярославле водитель перегородил дорогу реанимобилю с больным ребенком

В Ярославле настырный водитель отказался пропускать спешившую в больницу бригаду скорой помощи с маленьким ребенком в салоне.
Вести.Ru 11:48
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

Ведомости 12:21
Шоу-бизнес

Рэпера Джигана обвинили в нарушении карантина

РЕН ТВ 01:31
Общество

К неверящим в коронавирус россиянам обратился Познер

Известный российский журналист и телеведущий Владимир Познер обратился к россиянам, которые не верят официальной статистике и информации о распространении коронавируса по стране и миру, а также считают ее «фигней и пропаганда».
Live24 02:51
Армия и оружие

Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции

РБК 09:56
Общество

Вирусолог развеял популярный миф о распространении коронавируса

Как говорят вирусологи, миф о пользе тепла для борьбы с коронавирусом возник из-за сравнения заболевания с типичной пневмонией.
Вечерний курьер 17:34
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая рассказала, что недавно переболела странным вирусом

В заключении певица предположила, что вирус смертельный не для всех, однако очень коварный и опасный.
OAnews 13:51
Шоу-бизнес

Вооружённый ножом Джиган «посвятил в рыцари» своих дочерей

После чего музыкант прикоснулся к плечам девочек ножом, таким образом «посвятив их в рыцари» и назвав «львиным легионом».
Актуальные Новости 13:53
Технологии

Компания Microsoft указала на две критические уязвимости в ОС Windows

Компания Microsoft нашла критическую уязвимость во всех Windows. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 16:10
Общество

Князь Монако рассказал о необычном первом симптоме коронавируса

Князь Монако Альбер II рассказал о нетипичном первом симптоме коронавирусной инфекции.
Life.ru 17:57
Общество

Второй тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат

Второй тест канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель, как и первый, дал отрицательный результат.
RT на русском 12:09
Кино

Финал десятого сезона «Ходячих мертвецов» перенесли из-за коронавируса

Ранее стало известно, что также не выйдет третий спин-офф по вселенной «Ходячих мертвецов» — «Ходячие мертвецы: мир за пределами».
Комсомольская правда 04:53
Общество

Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Татар-информ вчера в 23:33
Гаджеты

Samsung отгрузила первый миллион модулей памяти EUV DRAM

Южнокорейская компания Samsung отчиталась о производстве и отправке заказчикам первого миллиона экземпляров новых модулей оперативной памяти DDR4 DRAM на базе D1a.
Дни24 09:54
Транспорт

РЖД отменили некоторые поезда внутри России из-за коронавируса

«Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда»,— уточнили в РЖД.
Коммерсантъ 03:13
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочей неделе из-за коронавируса.
Мой Брянск 15:33
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