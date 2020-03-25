Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ Краснодарском крае разбился военный учебно-тренировочный самолет

Самолет совершил взлет с аэродрома в Тихорецке, им управлял курсант последнего курса КВВАУЛ. На месте падения жертв и разрушений нет, причины аварии устанавливаются. В следственном управлении по Южному военному округу и военном училище ситуацию не комментируют.
Читать в источнике
Комментировать92
с чего всё началось

При крушении военного самолета на Кубани погиб пилот

Позднее в Минобороны РФ заявили, что учебно-боевой самолет Л-39 потерпел крушение на Кубани. "25 марта около 16:00 в Краснодарском крае при выполнении планового тренировочного полета потерпел катастрофу учебно-боевой самолет Л-39.
Интерфакс10:30

Подробнее о событии

В Минобороны назвали возможную причину крушения военного самолета на Кубани

Кубань 2414:10

Стали известны возможные причины крушения военного самолета L-39 на Кубани

КП - Кубань13:12

В Минобороны назвали возможную причину крушения учебного самолета Л-39 в Краснодарском крае

Кубанские новости13:06

Появилось видео с места крушения военного учебного самолета на юге России

Lenta.ru11:45

В Минобороны назвали одну из возможных причин катастрофы L-39 на Кубани

ТАСС12:34

В Краснодарском крае упал самолет L-39

РИА Новости10:34

Пилот разбившегося на Кубани L-39 погиб

ТК Звезда12:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 16:39, Ашберн
Общество

Ажиотажный спрос на продукты питания упал в Москве

В Москве снижается чрезмерный спрос на продукты питания. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью ТВЦ.
Газета.Ru 15:10
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета 15:11
Политика

На Украине ввели режим ЧС из-за коронавируса

Правительство Украины ввело на территории всей страны режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 09:29
Политика

Польское СМИ рассказало об ударе России по авторитету НАТО

Прибывшие в Италию российские Ил-76 с гуманитарным грузом на борту нанесли по авторитету НАТО и ЕС мощный удар, сообщило польское издание Onet.
Суть событий 14:35
Общество

Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса

Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению.
РИА Новости 15:56
Политика

Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам в Конституцию

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о переносе даты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, передает Газета.ru.
РИАМО 12:53
Театры

Домогаров со скандалом покинул МХАТ им. Горького

Live24 06:11
Общество

У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус

У 71-летнего принца Уэльского Чарльза диагностировали коронавирус COVID-19, сообщает Daily Mail.
Вести.Ru 06:52
Технологии

В Лаборатории Касперского рассказали о способах дезинфекции смартфонов

В Лаборатории Касперского специалисты рассказали россиянам о способах дезинфекции смартфонов. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:28
Авто

Новый Cadillac Escalade превратили в роскошный мобильный офис

Тюнеры превратили интерьер нового внедорожника Escalade в мобильный офис, имеющий два больших кресла и пару менее роскошных сидений напротив.
Тарантас Ньюс 06:13
Общество

В Китае зафиксирована первая смерть от нового вируса

В Китае в провинции Юньнань умер первый человек от нового смертельного вируса — хантавируса.
ToDay News Ufa 01:02
Политика

Зеленский анонсировал проект «Пасха дома»

Зе Президент Украины Владимир Зеленский в среду анонсировал проект "Пасха дома".
ФАН 14:44
Общество

Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса

Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте.
Ведомости 07:45
Общество

Власти ОАЭ запретили «Победе» эвакуировать россиян из Дубая

Авиационные власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) запретили самолету «Победы» забрать россиян из аэропорта Дубая.
Компания 05:45
Общество

Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27

BFM.ru 15:37
Общество

Путин объявил следующую неделю нерабочей в России

Следующая неделя для жителей России будет нерабочей с сохранением заработной платы, сообщил во время обращения к гражданам глава государства Владимир Путин.
iReactor 10:32
Происшествия

Четвёртая жертва COVID-19 на Украине скончалась в граничащем с Россией Конотопе

Как сообщило издание Страна.ua скончавшаяся сдала экспресс-тест на COVID-19 которой показал положительный результат.
ИА Новороссия 16:23
Транспорт

РЖД отменили некоторые поезда внутри России из-за коронавируса

«Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда»,— уточнили в РЖД.
Коммерсантъ 03:13
Общество

В ГД внесены поправки об ужесточении наказания за нарушение карантина

В Госдуму России внесли законопроект об ужесточении ответственности за нарушение режима самоизоляции в связи с эпидемией инфекции COVID-19.
Капитал страны 07:13
Общество

В Госдуме предлагают временно освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ

В Государственной думе предлагают освободить россиян от коммунальных платежей на время карантина из-за пандемии коронавируса нового типа, с такой инициативой выступил депутат от ЛДПР Василий Власов.
Газета.Ru вчера в 20:37
Кино

Умер сценарист и литератор Илья Рубинштейн

Культуромания 05:28
Общество

Число случаев заражения коронавирусом на Украине возросло до 136

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине увеличилось со 113 до 136.
RT на русском 16:15
Экономика

Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей

"Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости вчера в 10:51
Политика

Путин и премьер Индии обсудили меры по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время телефонного разговора проинформировали друг друга о действиях стран по борьбе с распространением коронавируса.
Известия 12:00
Происшествия

У жительницы Липецка, вернувшейся из Венгрии, выявили коронавирус

Экспресс-тест на коронавирус выявил заболевание у жительницы Липецка, которая вернулась из Венгрии, сообщает в среду обладминистрация.
РИА Новости 02:03
Музыка

Гудков и Варнава поддержали флешмоб Little Big

Ради нового ролика Варнава и Гудков облачились в костюмы в стиле 70-х годов прошлого века и поддержали запущенный клипом Little Big на песню Uno флэшмоб.
ФАН вчера в 21:18
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском вчера в 04:09
Общество

Умерли два пожилых москвича с коронавирусом

Два пожилых пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Москве, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием в Telegram-канале.
Газета.Ru 14:04
Политика

Собянин призвал готовиться к сложностям из-за коронавируса

Мэр Москвы призвал своих коллег в регионах готовиться к сложным вызовам в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 10:28
Футбол

СМИ: «Енисей» назначил командную тренировку, несмотря на запрет властей

В «Енисее» руководство сообщило футболистам о проведении тренировки 26 марта, хотя спортивные объекты края закрыты со вторника.
Матч ТВ 15:25
Главное