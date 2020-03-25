Позднее в Минобороны РФ заявили, что учебно-боевой самолет Л-39 потерпел крушение на Кубани. "25 марта около 16:00 в Краснодарском крае при выполнении планового тренировочного полета потерпел катастрофу учебно-боевой самолет Л-39.

с чего всё началось

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