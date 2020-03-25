Происшествия
КоммерсантъВ Краснодарском крае разбился военный учебно-тренировочный самолет
Самолет совершил взлет с аэродрома в Тихорецке, им управлял курсант последнего курса КВВАУЛ. На месте падения жертв и разрушений нет, причины аварии устанавливаются. В следственном управлении по Южному военному округу и военном училище ситуацию не комментируют.
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с чего всё началось
Позднее в Минобороны РФ заявили, что учебно-боевой самолет Л-39 потерпел крушение на Кубани. "25 марта около 16:00 в Краснодарском крае при выполнении планового тренировочного полета потерпел катастрофу учебно-боевой самолет Л-39.Интерфакс10:30
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Цена на фьючерсы нефти марки Brent с поставкой в мае на бирже ICE в Лондоне поднялась до $30,05 за баррель.
Общество
Тест Меркель на коронавирус оказался недостаточным
Решение отправиться на домашний карантин канцлер Германии приняла сама — после того, как узнала, что у контактировавшего с ней врача обнаружен коронавирус.
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Путин подписал указ об объявлении в России нерабочей недели
Российский лидер Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля.
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Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подписал приказ о каникулах для студентов вузов.
Происшествия
На Украине скончалась женщина с подозрением на коронавирус
Киев, 26 марта 2020, 00:00 — REGNUM Женщина, у которой был получен положительный экспресс-тест на коронавирус, скончалась в Сумской области на Украине.
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В Госдуме предложили временно освободить россиян от оплаты ЖКХ
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Технологии
У AMD украли исходные коды будущих графических процессоров, в том числе и Xbox Series X
Сообщается, что компания AMD подала как минимум два заявления о нарушении авторских прав в отношении размещённых на Github репозиториев, в которых содержались части украденного исходного кода графических процессоров Navi 10, Navi 21 и Arden.
Экономика
Fitch изменило прогноз российской банковской системы на «негативный»
Экономическое давление, вызванное распространением коронавируса и снижением цены на нефть, негативно влияет на кредитный портфель российских банков и банков соседних стран и может привести к негативным рейтинговым действиям, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch.
Происшествия
Главный инфекционист Ставрополья уволена
Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Политика
Путин призвал россиян «побыть дома»
Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам призвал граждан побыть дома.
Общество
Миф о связи коронавируса с климатом развеян
Итальянские учёные Римского университета III, Университета Кьети-Пескара и Миланского университета Бикокка провели ряд исследований, которые доказали, что между климатическими условиями в городе Ухань и регионах Италии нет никакой связи, а значит коронавирус не восприимчив к погоде.
Общество
Семья сообщила о смерти экс-агента ФБР Левинсона в Иране
Семья отставного агента ФБР Роберта Левинсона заявила в среду, что представители правительства США пришли к выводу, что он умер, находясь под стражей в Иране.
Культура
Умер актер дубляжа Сергей Смирнов
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
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Суд продлил срок содержания под стражей экс-министра Абызова
Московский городской суд продлил до 26 июня срок содержания под стражей экс-министру по делам «открытого правительства» Михаилу Абызову и пятерым менеджерам его компаний.
Технологии
В Minecraft воссоздали планету Земля в масштабе 1:1
Игроки воссоздали в Minecraft планету Земля в натуральную величину и опубликовали видео с результатом на YouTube.
Общество
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Что еще известно:Снижение цен почти на все направления "Аэрофлота" по России с вылетом весной подтвердил "Ведомостям" собеседник, близкий к компании.
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В России отзывают 5 тыс. кроссоверов Porsche
Армия и оружие
Российский МиГ-35 «убил» французский истребитель Rafale
Российский МиГ-35 "убил" французский истребитель Rafale.
Общество
Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня
Общество
Правительство поручило закрыть все кинотеатры и ночные клубы в России
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом поручил властям регионов закрыть ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и детские развлекательные центры на всей территории страны.
Армия и оружие
Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции
Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
Общество
В Москве могут закрыть парки и торговые центры в нерабочую неделю
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве могут ввести новые ограничительные меры на время нерабочей недели в рамках борьбы с распространением коронавируса.
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Скончался сценарист Илья Рубинштейн
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Шоу-бизнес
Ушла из жизни актриса Инна Макарова
В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
Общество
Инфекционист предупредил россиян о «взрывной» ситуации с коронавирусом
В России готовятся к "взрывному" развитию ситуации с коронавирусом, заявил профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия-1".
Общество
Бесплатный проезд для пожилых москвичей временно отменен
Власти Москвы приняли решение временно приостановить бесплатный проезд в общественном транспорте для пожилых людей старше 65 лет, страдающих хроническими заболеваниями и студентов колледжей и вузов.