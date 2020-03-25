Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ Краснодарском крае разбился военный учебно-тренировочный самолет

Самолет совершил взлет с аэродрома в Тихорецке, им управлял курсант последнего курса КВВАУЛ. На месте падения жертв и разрушений нет, причины аварии устанавливаются. В следственном управлении по Южному военному округу и военном училище ситуацию не комментируют.
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с чего всё началось

При крушении военного самолета на Кубани погиб пилот

Позднее в Минобороны РФ заявили, что учебно-боевой самолет Л-39 потерпел крушение на Кубани. "25 марта около 16:00 в Краснодарском крае при выполнении планового тренировочного полета потерпел катастрофу учебно-боевой самолет Л-39.
Интерфакс10:30

Подробнее о событии

Появилось видео с места крушения военного учебного самолета на юге России

Lenta.ru11:45

Пилот разбившегося на Кубани L-39 погиб

ТК Звезда12:13

В Минобороны назвали возможную причину крушения учебного самолета Л-39 в Краснодарском крае

Кубанские новости13:06

В Минобороны назвали возможную причину крушения военного самолета на Кубани

Кубань 2414:10

В Минобороны назвали одну из возможных причин катастрофы L-39 на Кубани

ТАСС12:34

В Краснодарском крае упал самолет L-39

РИА Новости10:34

Стали известны возможные причины крушения военного самолета L-39 на Кубани

КП - Кубань13:12
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Экономика

Путин предложил ввести налог 13% на вклады свыше 1 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13%.
Газета.Ru 11:26
Энергетика

Цена нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель

Цена на фьючерсы нефти марки Brent с поставкой в мае на бирже ICE в Лондоне поднялась до $30,05 за баррель.
RT на русском 18:52
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался недостаточным

Решение отправиться на домашний карантин канцлер Германии приняла сама — после того, как узнала, что у контактировавшего с ней врача обнаружен коронавирус.
Московский Комсомолец 23 марта в 11:16
Общество

Путин подписал указ об объявлении в России нерабочей недели

Российский лидер Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля.
RT на русском 12:29
Общество

Российских студентов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подписал приказ о каникулах для студентов вузов.
Ведомости 19:39
Происшествия

На Украине скончалась женщина с подозрением на коронавирус

Киев, 26 марта 2020, 00:00 — REGNUM Женщина, у которой был получен положительный экспресс-тест на коронавирус, скончалась в Сумской области на Украине.
REGNUM 17:00
Авто

Обновленный Mitsubishi ASX получил российский ценник

Компания Mitsubishi объявила рублевые цены на компактный кроссовер ASX 2020 модельного года и назвала сроки начала продаж автомобиля на рынке РФ.
Движок 04:37
Общество

В Госдуме предложили временно освободить россиян от оплаты ЖКХ

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил временно отменить оплату услуг ЖКХ, чтобы улучшить положение отправившихся на карантин россиян.
Газета.Ru 02:54
Общество

Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 над Черным морем

РБК 15:43
Технологии

У AMD украли исходные коды будущих графических процессоров, в том числе и Xbox Series X

Сообщается, что компания AMD подала как минимум два заявления о нарушении авторских прав в отношении размещённых на Github репозиториев, в которых содержались части украденного исходного кода графических процессоров Navi 10, Navi 21 и Arden.
3DNews 18:20
Экономика

Fitch изменило прогноз российской банковской системы на «негативный»

Экономическое давление, вызванное распространением коронавируса и снижением цены на нефть, негативно влияет на кредитный портфель российских банков и банков соседних стран и может привести к негативным рейтинговым действиям, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch.
Ведомости 10:15
Происшествия

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru 23 марта в 12:50
Политика

Путин призвал россиян «побыть дома»

Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам призвал граждан побыть дома.
Газета.Ru 09:49
Общество

Миф о связи коронавируса с климатом развеян

Итальянские учёные Римского университета III, Университета Кьети-Пескара и Миланского университета Бикокка провели ряд исследований, которые доказали, что между климатическими условиями в городе Ухань и регионах Италии нет никакой связи, а значит коронавирус не восприимчив к погоде.
МордовМедиа 17:36
Общество

Семья сообщила о смерти экс-агента ФБР Левинсона в Иране

Семья отставного агента ФБР Роберта Левинсона заявила в среду, что представители правительства США пришли к выводу, что он умер, находясь под стражей в Иране.
Коммерсантъ 18:05
Культура

Умер актер дубляжа Сергей Смирнов

Известия 16:00
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета 15:11
Происшествия

Суд продлил срок содержания под стражей экс-министра Абызова

Московский городской суд продлил до 26 июня срок содержания под стражей экс-министру по делам «открытого правительства» Михаилу Абызову и пятерым менеджерам его компаний.
РБК 05:51
Технологии

В Minecraft воссоздали планету Земля в масштабе 1:1

Игроки воссоздали в Minecraft планету Земля в натуральную величину и опубликовали видео с результатом на YouTube.
CyberSport.ru 09:22
Общество

«Аэрофлот» вдвое снизил цены на полеты по России

Что еще известно:Снижение цен почти на все направления "Аэрофлота" по России с вылетом весной подтвердил "Ведомостям" собеседник, близкий к компании.
Snob.ru 05:45
Авто

В России отзывают 5 тыс. кроссоверов Porsche

Gazeta.SPb 11:12
Армия и оружие

Российский МиГ-35 «убил» французский истребитель Rafale

Российский МиГ-35 "убил" французский истребитель Rafale.
Piter.tv вчера в 00:26
Общество

Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня

Газета.Ru вчера в 17:03
Общество

Правительство поручило закрыть все кинотеатры и ночные клубы в России

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом поручил властям регионов закрыть ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и детские развлекательные центры на всей территории страны.
Компания вчера в 12:01
Армия и оружие

Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции

Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
РБК 09:56
Общество

В Москве могут закрыть парки и торговые центры в нерабочую неделю

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве могут ввести новые ограничительные меры на время нерабочей недели в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Газета.Ru 13:32
Кино

Скончался сценарист Илья Рубинштейн

Сценарист, писатель и режиссер Илья Рубинштейн скончался в Москве в возрасте 57 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление матери умершего.
Газета.Ru 04:47
Шоу-бизнес

Ушла из жизни актриса Инна Макарова

В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
RT на русском 11:56
Общество

Инфекционист предупредил россиян о «взрывной» ситуации с коронавирусом

В России готовятся к "взрывному" развитию ситуации с коронавирусом, заявил профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия-1".
РИА Новости 19:30
Общество

Бесплатный проезд для пожилых москвичей временно отменен

Власти Москвы приняли решение временно приостановить бесплатный проезд в общественном транспорте для пожилых людей старше 65 лет, страдающих хроническими заболеваниями и студентов колледжей и вузов.
ТВ Центр 07:46
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