Происшествия
Российская газетаВоенный вертолет Ми-28 разбился на Кубани
В Краснодарском крае разбился военный вертолет Ми-28Н. Ранее экипаж перестал выходить на связь, не удавалось установить его местонахождение.
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На место крушения вертолета на Кубани прибудет комиссия Воздушно-космических сил
Кубань 24вчера в 16:57
Стали известны возможные причины крушения военного вертолета Ми-28 на Кубани
КП - Кубаньвчера в 17:17
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Армия и оружие
На Украине начались испытания БТР-4Е с системой «прозрачной» брони
Политика
В сенате США одобрили билль о признании России «спонсором терроризма»
Законопроект «обязывает госсекретаря определить, следует ли считать Российскую Федерацию страной — спонсором терроризма и следует ли объявить спонсируемые Россией на Украине вооруженные формирования иностранными террористическими организациями».
Кино
Актер из «Джуманджи» Джек Блэк заявил об уходе на пенсию
Актер Джек Блэк заявил, что намерен уйти на пенсию, чтобы больше времени посвящать своей жене и сыновьям, а не на съемках фильмов или в турах со своей рок-группой Tenacious D. Он признался, что выходящий в прокат фильм "Джуманджи: новый уровень", вероятно, станет его последней работой, отметив, что ему уже 50 лет.
Общество
Сериал с Зеленским убрали с российского телевидения
Гаджеты
Официально представлен смартфон Xiaomi Redmi K30
Китайская компания Xiaomi официально представила смартфон модели Redmi K30.
Общество
В Москве началось прощание с Лужковым
В Москве началось прощание с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым, передает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Успенская раскритиковала Лозу за слова о финансировании ВСУ
Певица Любовь Успенская раскритиковала композитора Юрия Лозу после его слов о том, что часть средств с концертов российских артистов на Украине идет на финансирование ВСУ.
Происшествия
В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин
Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Общество
Во Франции вопреки протестам поднимут пенсионный возраст
Несмотря на многотысячные протесты, во Франции решили поднять пенсионный возраст. Так, он будет повышен до 64 лет в 2027 году.
Происшествия
В Екатеринбурге пойман предполагаемый убийца двух девушек
В Екатеринбурге задержан вероятный убийца Ксении Солтановой и Натальи Кузнецовой.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян прокомментировал публикации о своей женитьбе
Знаменитый российский юморист Евгений Петросян отреагировал на информацию о своем новом браке, которая ранее появилась в СМИ.
Общество
Штрафы для бизнеса предложили повысить в десятки раз
Штраф для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов может вырасти в десятки раз, до 500 тыс. рублей вместо нынешнего максимума в 20 тыс.
Общество
Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии
Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии: результаты исследования компании FinExpertiza имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».
Фигурное катание
Татьяна Навка прокомментировала поражение Алины Загитовой в Турине
По словам олимпийской чемпионки Татьяны Навки, 17-летняя Алина Загитова во время своего выступления в Италии, показала новые отточенные навыки и стремление.
Экономика
Агентство S&P улучшило прогноз по металлургам ММК и НЛМК
Standard & Poor's (S&P), наряду с Moody's и Fitch входящее в Большую тройку рейтинговых агентств, пересмотрело прогноз по долгосрочным кредитным рейтингам российских металлургов ММК и НЛМК.
Здоровье
Врач назвала продукты людей, излечившихся от рака при последней стадии
Врач озвучил основные продукты для людей, излечившихся от злокачественной опухоли на последней стадии.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Общество
Четверть россиян сообщили об угрозе увольнения
26% россиян положительно ответили на вопрос о том, существует ли для них угроза увольнения работодателем.
Политика
В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2
"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Здоровье
В Северной Осетии откроется отделение лучевой диагностики
Совсем скоро в Северной Осетии откроется отделение лучевой диагностики на базе поликлиники Республиканского онкодиспансера.
Политика
Словакия готовится к прекращению транзита газа через Украину
Словакия готовится к возможному кризису поставок газа при прекращении транзита российского топлива через территорию Украины, заявил министр экономики страны Петер Жига.
Экономика
Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019
В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Армия и оружие
Турция пригрозила США закрытием баз НАТО
Происшествия
В зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили обнаружили останки людей
Ранее ВВС Чили сообщили, что в зоне поиска обнаружены обломки, которые могут иметь отношение к пропавшему самолету.
Происшествия
Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов
В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.
Происшествия
В Приангарье задержали банду, создававшую тайники с наркотиками
Полицейские задержали в Иркутской области членов банды, продававших синтетические наркотики через интернет-магазины, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Политика
Поправки к закону об особом статусе Донбасса внесены в Раду
Законопроект с поправками к действующему закону об особом статусе Донбасса внесен на расссмотрение Верховной рады Украины.
Здоровье
Сахалинцы выберут самые доступные поликлиники
На Сахалине стартовало голосование за самые доступные поликлиники.
Политика
Участник Майдана сообщил о стрельбе отца Парасюка в бойцов «Беркута»
В ходе допроса в Генпрокуратуре Украины один из фигурантов дела о расстрелах на Майдане в Киеве в 2014 году заявил, что отец экс-депутата Рады Владимира Парасюка стрелял в бойцов "Беркута".
Происшествия