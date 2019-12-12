Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВоенный вертолет Ми-28 разбился на Кубани

В Краснодарском крае разбился военный вертолет Ми-28Н. Ранее экипаж перестал выходить на связь, не удавалось установить его местонахождение.
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Вертолет одной из силовых структур пропал в Краснодарском крае

Интерфаксвчера в 15:44

Минобороны подтвердило крушение боевого вертолета Ми-28 на Кубани

РИА Новостивчера в 17:34

На место крушения вертолета на Кубани прибудет комиссия Воздушно-космических сил

Кубань 24вчера в 16:57

На Кубани разбился вертолет Ми-28Н

ТАССвчера в 16:58

Стали известны возможные причины крушения военного вертолета Ми-28 на Кубани

КП - Кубаньвчера в 17:17

Экипаж разбившегося в Краснодарском крае военного вертолета погиб

Кубанские новостивчера в 16:16

Стали известны подробности крушения Ми-28 под Краснодаром

РЕН ТВвчера в 15:44
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Автоматически обработано 7089 источников, обновлено вчера в 23:50, Ашберн
Армия и оружие

На Украине начались испытания БТР-4Е с системой «прозрачной» брони

Военное обозрение 10 декабря в 04:25
Политика

В сенате США одобрили билль о признании России «спонсором терроризма»

Законопроект «обязывает госсекретаря определить, следует ли считать Российскую Федерацию страной — спонсором терроризма и следует ли объявить спонсируемые Россией на Украине вооруженные формирования иностранными террористическими организациями».
РБК вчера в 14:13
Кино

Актер из «Джуманджи» Джек Блэк заявил об уходе на пенсию

Актер Джек Блэк заявил, что намерен уйти на пенсию, чтобы больше времени посвящать своей жене и сыновьям, а не на съемках фильмов или в турах со своей рок-группой Tenacious D. Он признался, что выходящий в прокат фильм "Джуманджи: новый уровень", вероятно, станет его последней работой, отметив, что ему уже 50 лет.
VSE42.RU вчера в 22:20
Общество

Сериал с Зеленским убрали с российского телевидения

Lenta.ru вчера в 15:19
Гаджеты

Официально представлен смартфон Xiaomi Redmi K30

Китайская компания Xiaomi официально представила смартфон модели Redmi K30.
Актуальные Новости 10 декабря в 05:06
Общество

В Москве началось прощание с Лужковым

В Москве началось прощание с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 23:32
Шоу-бизнес

Успенская раскритиковала Лозу за слова о финансировании ВСУ

Певица Любовь Успенская раскритиковала композитора Юрия Лозу после его слов о том, что часть средств с концертов российских артистов на Украине идет на финансирование ВСУ.
РИА Новости вчера в 17:46
Происшествия

В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин

Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Российская газета вчера в 02:04
Общество

Во Франции вопреки протестам поднимут пенсионный возраст

Несмотря на многотысячные протесты, во Франции решили поднять пенсионный возраст. Так, он будет повышен до 64 лет в 2027 году.
vtomske.ru вчера в 23:28
Происшествия

В Екатеринбурге пойман предполагаемый убийца двух девушек

В Екатеринбурге задержан вероятный убийца Ксении Солтановой и Натальи Кузнецовой.
REGNUM 09 декабря в 22:29
Шоу-бизнес

Евгений Петросян прокомментировал публикации о своей женитьбе

Знаменитый российский юморист Евгений Петросян отреагировал на информацию о своем новом браке, которая ранее появилась в СМИ.
Аргументы недели вчера в 10:41
Общество

Штрафы для бизнеса предложили повысить в десятки раз

Штраф для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов может вырасти в десятки раз, до 500 тыс. рублей вместо нынешнего максимума в 20 тыс.
Известия вчера в 17:58
Общество

Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии

Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии: результаты исследования компании FinExpertiza имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».
Lenta.ru вчера в 07:49
Фигурное катание

Татьяна Навка прокомментировала поражение Алины Загитовой в Турине

По словам олимпийской чемпионки Татьяны Навки, 17-летняя Алина Загитова во время своего выступления в Италии, показала новые отточенные навыки и стремление.
Bimru.ru 09 декабря в 10:07
Экономика

Агентство S&P улучшило прогноз по металлургам ММК и НЛМК

Standard & Poor's (S&P), наряду с Moody's и Fitch входящее в Большую тройку рейтинговых агентств, пересмотрело прогноз по долгосрочным кредитным рейтингам российских металлургов ММК и НЛМК.
РБК вчера в 10:59
Здоровье

Врач назвала продукты людей, излечившихся от рака при последней стадии

Врач озвучил основные продукты для людей, излечившихся от злокачественной опухоли на последней стадии.
Evo-rus.com 09 декабря в 23:17
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM вчера в 07:42
Общество

Четверть россиян сообщили об угрозе увольнения

26% россиян положительно ответили на вопрос о том, существует ли для них угроза увольнения работодателем.
РБК вчера в 22:42
Политика

В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2

"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
РИА Новости вчера в 19:05
Здоровье

В Северной Осетии откроется отделение лучевой диагностики

Совсем скоро в Северной Осетии откроется отделение лучевой диагностики на базе поликлиники Республиканского онкодиспансера.
Осетия-Ирыстон 09 декабря в 03:27
Политика

Словакия готовится к прекращению транзита газа через Украину

Словакия готовится к возможному кризису поставок газа при прекращении транзита российского топлива через территорию Украины, заявил министр экономики страны Петер Жига.
Газета.Ru вчера в 14:40
Экономика

Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019

В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Российская газета вчера в 15:10
Армия и оружие

Турция пригрозила США закрытием баз НАТО

KM.ru вчера в 05:07
Происшествия

В зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили обнаружили останки людей

Ранее ВВС Чили сообщили, что в зоне поиска обнаружены обломки, которые могут иметь отношение к пропавшему самолету.
ТАСС вчера в 22:28
Происшествия

Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов

В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.
RT на русском 10 декабря в 01:05
Происшествия

В Приангарье задержали банду, создававшую тайники с наркотиками

Полицейские задержали в Иркутской области членов банды, продававших синтетические наркотики через интернет-магазины, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:07
Политика

Поправки к закону об особом статусе Донбасса внесены в Раду

Законопроект с поправками к действующему закону об особом статусе Донбасса внесен на расссмотрение Верховной рады Украины.
REGNUM вчера в 01:41
Здоровье

Сахалинцы выберут самые доступные поликлиники

На Сахалине стартовало голосование за самые доступные поликлиники.
Сахалин.Инфо вчера в 21:05
Политика

Участник Майдана сообщил о стрельбе отца Парасюка в бойцов «Беркута»

В ходе допроса в Генпрокуратуре Украины один из фигурантов дела о расстрелах на Майдане в Киеве в 2014 году заявил, что отец экс-депутата Рады Владимира Парасюка стрелял в бойцов "Беркута".
РЕН ТВ вчера в 13:02
Происшествия

Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки

РИА Новости вчера в 10:06
Главное