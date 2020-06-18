Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий.
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В Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин

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Карантин на Кубани отменяется

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Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Краснодарского края с 22 сентября 2015. Член Всероссийской политической партии «Единая Россия».
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