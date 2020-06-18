Коронавирус
КоммерсантъВ Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий.
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Автоматически обработано 7230 источников, обновлено в 12:08, Ашберн
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Доля отечественных брендов мобильных телефонов в сегменте дороже 2 тыс. руб. в поставках в Россию в первом квартале снизилась до 4% с 16% годом ранее, следует из отчета аналитического центра GS Group (есть у "Ъ").
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Компания «Нафтогаз Украины» изучает возможность подачи новых исков против «Газпрома», пишет ТАСС.
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