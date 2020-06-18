Коронавирус
КоммерсантъВ Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий.
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Автоматически обработано 7230 источников, обновлено в 13:39, Ашберн
Политика
Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках
Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
Общество
Суд освободил из-под стражи экс-президента Армении Кочаряна
Апелляционный уголовный суд Армении удовлетворил жалобу адвокатов бывшего президента республики Роберта Кочаряна и освободил его под залог 2 млрд драмов ($4 млн).
РБК 11:39
Политика
Нафтогаз назвал «блефом» демонтаж Газпромом транзитных труб
Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что считает информацию о демонтаже Газпромом транзитной трубы на границе с Украиной блефом.
Взгляд.ру 13:06
Армия и оружие
НАТО согласовало меры в ответ на усиление ракетного потенциала России
Министры обороны стран НАТО согласовали пакет мер в связи с усилением российского ракетного потенциала, сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
RT на русском вчера в 12:46
Космос
Запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» намечен на 3 ноября
Первый с 2014 года и второй за все время испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» может состоятся 3 ноября текущего года.
Военное дело 01:29
Политика
Порошенко избежал ареста в суде
Как пояснил судья, перенос связано с изменением ходатайства генеральной прокуратуры о виде меры пресечения — ранее ведомство требовало ареста бывшего главы страны, а сейчас просила суд избрать меру пресечения в виде личного обязательства.
REGNUM 10:23
Гаджеты
Санкции США повлияли на производство новых смартфонов Huawei Mate
Шэньчжэнь, Китай, 18 июня 2020, 16:10 — REGNUM Китайская компания Huawei отложила производство и приостановила заказы на комплектующие для своих флагманских моделей смартфонов.
REGNUM 09:10
Политика
Посол России оценил обвинения ФРГ по поводу убийства грузина в Берлине
Посол России в Германии Сергей Нечаев прокомментировал обвинения властей Германии в адрес российской стороны, касающиеся убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году.
RT на русском 12:07
Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве
В результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы погибли четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного управления СК России Юлию Иванову.
РБК 09:07
Игры
Релиз Cyberpunk 2077 перенесли на 19 ноября
Стоит отметить, что это уже не первый перенос Cyberpunk 2077: изначально релиз планировался 16 апреля, но потом его перенесли на 17 сентября.
Российская газета 12:58
Общество
Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
Наука
Загадочная окаменелость из Антарктиды оказалась яйцом морского ящера
Специалисты провели анализ, в результате которого удалось установить, что это яйцо с мягкой скорлупой, крупнейшее из когда-либо обнаруженных.
Evo-rus.com 11:00
Шоу-бизнес
Илон Маск устраивал оргии с Эмбер Херд и Карой Делевинь
Актриса Эмбер Херд занималась групповым сексом с предпринимателем Илоном Маском и моделью Карой Делевинь.
Народные новости 04:35
Общество
В Екатеринбурге УИК отказалась от участия в голосовании по Конституции
Участковая избирательная комиссия №1503 в Екатеринбурге полным составом отказалась от участия в организации голосования по поправкам в Конституцию.
Вечерние Ведомости 08:37
Общество
Актриса Галина Дашевская погибла под колесами поезда в Подмосковье
О смерти Дашевской под колесами поезда сообщает и РЕН ТВ.
РБК 11:59
Политика
ЕС продлил санкции против Крыма
Евросоюз продлил антироссийские санкции из-за вступления полуострова Крым в состав России в 2014 году.
Газета.Ru 11:26
Происшествия
В Калуге девушки в нижнем белье станцевали у мемориала Победы
Российская газета 10:12
Кино
В Сети появился тизер сериала «Проклятая» от Netflix
Стриминговый сервис Netflix выложил тизер сериала Проклятая — нового переосмысления истории короля Артура.
NewInform 10:52
Космос
Впервые измерено время жизни нейтрона в космосе
Ученые впервые измерили продолжительность жизни нейтрона в космическом пространстве.
Lenta.ru 15 июня в 13:12
Здоровье
Ученые оценили устойчивость антител к коронавирусу
Специалисты пришли к выводу, что более чем у десяти процентов пациентов антитела могли исчезнуть из организма в течение месяца после выздоровления.
РИА Новости 03:14
Энергетика
ФАС проверяет причины роста цен на бензин на бирже
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверяет обоснованность роста цен на бензин на бирже.
Коммерсантъ 13:22
Политика
Минск заявил о «кукловодах в „Газпроме“ и выше» у соперника Лукашенко
За деятельностью Виктора Бабарико, который объявил о намерении участвовать в выборах президента, стоят «кукловоды», которые опасаются, что раскроется их причастность к противоправной деятельности.
РБК 12:36
Экономика
Число новых заявок на пособие по безработице в США составило 1,5 млн
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе, завершившейся 13 июня, уменьшилось на 58 тыс. и составило 1,508 млн человек, говорится в отчете министерства труда США.
Интерфакс 09:21
Авто
Tesla выпустила электрокар с рекордным запасом хода
Добиться увеличения запаса хода специалисты компании смогли благодаря изменению алгоритмов работы рекуперативного торможения и использованию более лёгких материалов, впервые применённых на Model 3 и Model Y. Кроме того, были установлены специальные колёса с уменьшенным на 2% сопротивлением качению.
Somanyhorses 16 июня в 10:52
Общество
Полиция пришла минувшей ночью в редакцию телеканала «Дождь»
Четверо мужчин в штатском, представившиеся полицейскими, нагрянули в редакцию «Дождя» в полпервого ночи и потребовали, чтобы корреспондент Антон Баев проехал с ними.
Эхо Москвы 07:04