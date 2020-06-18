Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий.
Читать в источнике
Комментировать211

Подробнее о событии

В Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин

Администрация Краснодарского края06:58

На Кубани с 21 июня карантин заменят на режим повышенной готовности

Коммерсантъ Ростов-на-Дону05:54

В Краснодарском крае отменили карантин

КП - Кубань05:22

Губернатор Кондратьев с 21 июня отменил карантин на Кубани

СочиСтрим05:27

С 21 июня в Краснодарском крае отменяется режим карантина

Кубань 2405:24

На Кубани объявили о снятии карантина

Московский Комсомолец05:49

В Краснодарском крае снимают карантин

REGNUM05:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 07:34, Ашберн

Карантин на Кубани отменяется

Муниципальный вестник Армавира05:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 07:34, Ашберн
Общество

На Россию надвигается похолодание

В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
700
Общество

Вымышленного депутата Наливкина из пародийных роликов арестовали

Актера, играющего роль депутата Виталия Наливкина в пародийных роликах для YouTube-канала BARAKuda и заподозренного в неуважении к власти за видео о силовике-коррупционере, задержали.
Lenta.ru 07:07
2
Общество

Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
2K
Политика

МИД прокомментировал сроки открытия границ со странами Европы

«Что касается открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, то пока о конкретных сроках говорить рано», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.
RT на русском 07:20
2
Происшествия

Пьяный внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве

Российская газета 02:14
609
Политика

Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции

Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Известия 06:31
7,6K
Общество

Гостиницы и отели в Краснодарском крае смогут открыться с 21 июня

Все отели и гостиницы на территории Кубани могут возобновить работу, приостановленную из-за пандемии коронавируса, с 21 июня, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Парламентская газета 07:03
Общество

Адвокат Ефремова рассказал о переговорах по компенсации

Брат Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, готов встретиться для обсуждения компенсации, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» адвокат актера Эльман Пашаев.
Smolnarod.ru вчера в 06:52
1,1K
Общество

В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков

Почти 500 медицинских работников в РФ умерли из-за новой коронавирусной инфекции, в четверг сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
ТАСС 04:59
793
Общество

Военные медики ввели вакцину от COVID-19 первым добровольцам

В Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве приступили к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 06:48
69
Экономика

Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
ТАСС 02:43
4,6K
Происшествия

В Петербурге машина сбила шестерых человек на пешеходном переходе

ТАСС 06:27
4
Политика

МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева

Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:19
171
Политика

Верховная рада отклонила программу деятельности кабмина Украины

Верховная рада Украины в четверг, 18 июня, отказалась утвердить программу деятельности кабмина во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем.
Известия 04:41
Общество

PepsiCo и Mars меняют логотипы из-за расовых стереотипов

Корпорация PepsiCo решила внести изменения в продукты для завтрака Aunt Jemima — это смеси для выпекания блинов и сиропы.
РБК вчера в 13:17
50
Футбол

«Сочи» выступил против переноса игры с «Ростовом»

"Сочи" опубликовал официальное заявление по поводу домашнего матча 23-го тура РПЛ с "Ростовом".
Газета.Ru 07:20
1
Здоровье

Ученые оценили устойчивость антител к коронавирусу

Специалисты пришли к выводу, что более чем у десяти процентов пациентов антитела могли исчезнуть из организма в течение месяца после выздоровления.
РИА Новости 03:14
26
Армия и оружие

В России на смену боевой экипировки «Ратник» придет «Сотник»

В России на смену боевой экипировки «Ратник» придёт новое оснащение третьего поколения «Сотник».
Русская Планета вчера в 05:58
77
Здоровье

Еще 16 человек заболели коронавирусом в Сахалинской области

В Сахалинской области количество случаев коронавируса возросло до 368. Диагноз официально подтвердился еще у 16 человек.
EastRussia 15 июня в 19:44
4
Происшествия

В Псковской области обнаружили захоронение жертв концлагеря Моглино

РИА Новости 05:19
Общество

В захваченном монастыре обнаружен участник «Уральских пельменей»

Экспресс газета вчера в 08:01
35
Наука

Эффективный способ вернуть молодость открыли в США

Live24 16 июня в 06:02
20
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов впервые рассказал о деталях развода с Аленой Гавриловой

Одним из основных вопросов, который волновал поклонников, стало расставание Агаларова с его женой, Аленой Гавриловой.
iReactor 07:18
Общество

Попова рассказала о рисках второй волны коронавируса в России

Вторая волна коронавирусной инфекции может прийти в Россию осенью, рисков для этого "достаточно".
Будущее России. Национальные проекты 05:46
2
Политика

Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках

Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
33
Происшествия

Французская полиция арестовала устроивших беспорядки чеченцев

Lenta.ru 05:03
167
Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru 16 июня в 23:45
5,5K
Шоу-бизнес

Пугачева с детьми устроила Галкину сюрприз на день рождения

18 июня телеведущий и юморист Максим Галкин принимает поздравления с днем рождения.
ТВ Центр 05:53
5
Политика

Президент Азербайджана не приедет на парад Победы в Москву

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не сможет присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня из-за продления в республике карантина по COVID-19.
Известия 06:49
4
Общество

Названы обладатели госпремий в области литературы и искусства

Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных премий в области литературы и искусства 2019 года.
Свободная Пресса 05:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Вениамин Иванович Кондратьев
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Краснодарского края с 22 сентября 2015. Член Всероссийской политической партии «Единая Россия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное