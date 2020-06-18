Коронавирус

ТАССТАССРежим карантина в Краснодарском крае прекратит действовать с 21 июня

Власти Краснодарского края прекратят действие введенного с 31 марта режима карантина из-за пандемии коронавируса. При этом ношение масок в местах массового скопления людей останется обязательным, сообщил в ходе заседания оперативного штаба глава региона Вениамин Кондратьев.
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Вениамин Иванович Кондратьев
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Краснодарского края с 22 сентября 2015. Член Всероссийской политической партии «Единая Россия».
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