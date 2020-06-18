Власти Краснодарского края прекратят действие введенного с 31 марта режима карантина из-за пандемии коронавируса. При этом ношение масок в местах массового скопления людей останется обязательным, сообщил в ходе заседания оперативного штаба глава региона Вениамин Кондратьев.

Режим карантина в Краснодарском крае прекратит действовать с 21 июня

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