Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Краснодарском крае снимают карантин

Краснодар, 18 июня 2020, 12:26 — REGNUM Карантин на территории Краснодарского края будет отменён с 21 июня, об этом 18 июня заявил на заседании оперштаба губернатор Вениамин Кондратьев. Режим повышенной готовности продолжает действовать.
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Вениамин Кондратьев
Ситуацию мы держим в рамках всех своих возможностей под контролем, не выявлен ни один заболевший среди отдыхающих. Сегодняшний результат позволяет мне принять решение и объявить, что с 21 июня режим карантина отменяется, мы возвращаемся к режиму повышенной готовности.
— Вениамин Кондратьев, российский политикДеловая газета. Юг 04:27

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