Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаНа Кубани произошло массовое отравление школьников

Как сообщили в минздраве, массовое поступление "детей школьного возраста с кишечными явлениями" в детское инфекционное отделение местной клиники произошло накануне 9 ноября. Среди них учащиеся сразу пяти школ города - №№ 11, 7, 44, 45 и 17.
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По факту массового отравления детей в Краснодарском крае возбуждено уголовное дело

Кубанские новости06:20

На Кубани после массового отравления госпитализирован 51 ребенок

КП - Кубань07:15

Число попавших в больницы с отравлением детей на Кубани возросло до 51

Интерфакс07:03

Роспотребнадзор выяснит причины массового отравления школьников на Кубани

Кубань 2408:03

Увеличилось число школьников, госпитализированных с отравлением на Кубани

Юга.ру07:01

На Кубани 51 ребенок госпитализирован в инфекционное отделение больницы

ТАСС07:04

Прокуратура начала проверку по факту массового отравления школьников на Кубани

Блокнот Краснодар07:27
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Футбол

Дзагоев попал в заявку ЦСКА на матч против «Сочи»

"Сочи" и московский ЦСКА объявили составы на матч 16-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 07:23
Общество

Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
Газета.Ru 02:46
Политика

Вице-спикер польского сейма выступила против передачи Мазура России

Вице-спикер сейма Польши Малгожата Госевская выступила против экстрадиции в Россию задержанного в Польше украинского националиста Игоря Мазура.
RT на русском 05:32
Кино

На «Золотой глобус» претендуют сразу шесть российских фильмов

Росбалт вчера в 00:00
Политика

В партии Зеленского сменился глава

Во главе партии президента Украины Владимира Зеленского встал Александр Корниенко.
Газета.Ru 06:52
Политика

Бизнесмены из России признаны «угрозой демократии» Великобритании

Девять российских бизнесменов признаны «угрозой для британской демократии».
REGNUM 07:18
Финансы

Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей

Стоимость текущих счетов составляла 1,1% годовых, в результате средняя стоимость всех клиентских средств Сбербанка составила 3,9%. В октябре Сбербанк заработал 74,1 млрд руб. чистой прибыли против 72,8 млрд годом ранее.
Ведомости 08 ноября в 08:41
Происшествия

Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последних часах её жизни

Pravda.Ru 07:57
Происшествия

Подозреваемого в убийстве доцента СПбГУ увезли из больницы на допрос

Доцента СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве 24-летней выпускницы университета Анастасии Ещенко, увезли из больницы на допрос в СКР.
РБК 07:36
Футбол

«Зенит» на выезде обыграл тульский «Арсенал» благодаря голу Азмуна

РИА Новости 07:54
Гаджеты

Honor V30 может стать первым пятикамерным смартфоном от Huawei

Речь идёт не только о первом смартфоне с «матричной камерой», но и о самом доступном гаджете с SoC Kirin 990 5G.
OAnews 06:21
Происшествия

Впервые опубликовано видео начала перестрелки на Рочдельской улице

РБК публикует запись камеры видеонаблюдения, на которую попало начало перестрелки на Рочдельской, которая произошла еще в конце 2015 года, связанные с ней судебные разбирательства продолжаются до сих пор.
РБК 01:00
Политика

Украинского журналиста обвинили в «работе на ФСБ» в телеэфире

Координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение» и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» обвинил журналиста Руслана Коцабу в «работе на ФСБ» и схватил его за ухо.
РБК 00:21
Общество

Россияне могут остаться без пенсии из-за низкой зарплаты

Потерять страховую пенсию по старости могут те россияне, чья зарплата составляет меньше 5700-6300 рублей.
Kazanfirst.ru 07:52
Технологии

Разработана технология получения водки из воды и воздуха

Заявление про получение водки из воздуха и воды может показаться шуткой, однако специалисты из Air Co занимаются именно этим.
Кубанские новости 00:07
Футбол

Румменигге назвал тренера «Баварии» на ближайшее время

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал, кто будет управлять командой в ближайшее время.
Metaratings 04:38
Спорт

В МИД отреагировали на отказ США выдать визы игрокам «Спартака»

МИД России прокомментировал проблемы с выдачей американских виз футболистам московского "Спартака".
Газета.Ru 06:49
Экономика

Украинскому электричеству предрекли подорожание

Вице-президент Первой энергетической ассоциации Украины Александр Рогозин, в свою очередь, отметил, что тарифы на электричество для населения следует поднимать поэтапно.
Lenta.ru 06:10
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон сидели рядом с Елизаветой II на концерте

Самое почетное место в первом ряду рядом с Елизаветой II занял её старший сын принц Чарльз с супругой Камиллой, и внук королевы принц Уильям с Кейт Миддлтон.
Газета Metro 06:55
Авто

Продажи Renault в России в октябре возросли на 12%

NewInform 07:12
Общество

Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России

RT на русском вчера в 09:44
Шоу-бизнес

Поклонники раскритиковали Аллу Пугачеву за неудачное фото

Поклонники Аллы Пугачевой раскритиковали исполнительницу за неудачное фото.
Актуальные Новости 04:28
Космос

Астрономы нашли край Вселенной и назвали ее истинную форму

Discover24 вчера в 05:21
Театры

В Москве запретили показ спектакля «Чиполлино»

Спектакль по мотивам повести «Приключения Чиполлино», ранее отобранный для международного фестиваля, был затем запрещён для показа.
Голос Правды вчера в 19:05
Шоу-бизнес

«Хочется полного вакуума»: Пелагея призналась, что не смотрит «Голос»

Очередной сезон «Голоса» проходит без одной из самых ярких наставниц – Пелагеи. Она призналась, что участие в шоу ее сильно измотало.
Собеседник вчера в 20:06
Политика

Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса

Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.
Газета.Ru 06:10
Политика

Котюков отреагировал на критику Путина из-за количества бюджетных мест

На прошлой неделе Владимир Путин раскритиковал главу ведомства из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
РИА Новости 06:48
Шоу-бизнес

Рудковская заявила о решении расстаться с Плющенко

Российская телеведущая Яна Рудковская сделала заявление о будущем своих отношений с фигуристом Евгением Плющенко.
Экономика сегодня 00:38
Шоу-бизнес

Юлия Михальчик рассказала о насилии со стороны Александра Шульгина

Певица Юлия Михальчик в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о насилии со стороны продюсера Александра Шульгина, бывшего мужа певицы Валерии.
Телепрограмма вчера в 01:52
Общество

Иран и РФ начали строительство второго энергоблока АЭС «Бушер»

В ноябре 2014 года Россия и Иран подписали контракт на строительство второго и третьего энергоблоков АЭС «Бушер».
Известия 06:05
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