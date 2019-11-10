Происшествия
Российская газетаНа Кубани произошло массовое отравление школьников
Как сообщили в минздраве, массовое поступление "детей школьного возраста с кишечными явлениями" в детское инфекционное отделение местной клиники произошло накануне 9 ноября. Среди них учащиеся сразу пяти школ города - №№ 11, 7, 44, 45 и 17.
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По факту массового отравления детей в Краснодарском крае возбуждено уголовное дело
Кубанские новости06:20
Прокуратура начала проверку по факту массового отравления школьников на Кубани
Блокнот Краснодар07:27
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Футбол
Дзагоев попал в заявку ЦСКА на матч против «Сочи»
"Сочи" и московский ЦСКА объявили составы на матч 16-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 07:23
Общество
Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
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Вице-спикер польского сейма выступила против передачи Мазура России
Вице-спикер сейма Польши Малгожата Госевская выступила против экстрадиции в Россию задержанного в Польше украинского националиста Игоря Мазура.
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Кино
На «Золотой глобус» претендуют сразу шесть российских фильмов
Росбалт вчера в 00:00
Политика
В партии Зеленского сменился глава
Во главе партии президента Украины Владимира Зеленского встал Александр Корниенко.
Газета.Ru 06:52
Политика
Бизнесмены из России признаны «угрозой демократии» Великобритании
Девять российских бизнесменов признаны «угрозой для британской демократии».
REGNUM 07:18
Финансы
Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей
Стоимость текущих счетов составляла 1,1% годовых, в результате средняя стоимость всех клиентских средств Сбербанка составила 3,9%. В октябре Сбербанк заработал 74,1 млрд руб. чистой прибыли против 72,8 млрд годом ранее.
Ведомости 08 ноября в 08:41
Происшествия
Подозреваемого в убийстве доцента СПбГУ увезли из больницы на допрос
Доцента СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве 24-летней выпускницы университета Анастасии Ещенко, увезли из больницы на допрос в СКР.
РБК 07:36
Гаджеты
Honor V30 может стать первым пятикамерным смартфоном от Huawei
Речь идёт не только о первом смартфоне с «матричной камерой», но и о самом доступном гаджете с SoC Kirin 990 5G.
OAnews 06:21
Происшествия
Впервые опубликовано видео начала перестрелки на Рочдельской улице
РБК публикует запись камеры видеонаблюдения, на которую попало начало перестрелки на Рочдельской, которая произошла еще в конце 2015 года, связанные с ней судебные разбирательства продолжаются до сих пор.
РБК 01:00
Политика
Украинского журналиста обвинили в «работе на ФСБ» в телеэфире
Координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение» и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» обвинил журналиста Руслана Коцабу в «работе на ФСБ» и схватил его за ухо.
РБК 00:21
Общество
Россияне могут остаться без пенсии из-за низкой зарплаты
Потерять страховую пенсию по старости могут те россияне, чья зарплата составляет меньше 5700-6300 рублей.
Kazanfirst.ru 07:52
Технологии
Разработана технология получения водки из воды и воздуха
Заявление про получение водки из воздуха и воды может показаться шуткой, однако специалисты из Air Co занимаются именно этим.
Кубанские новости 00:07
Футбол
Румменигге назвал тренера «Баварии» на ближайшее время
Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал, кто будет управлять командой в ближайшее время.
Metaratings 04:38
Спорт
В МИД отреагировали на отказ США выдать визы игрокам «Спартака»
МИД России прокомментировал проблемы с выдачей американских виз футболистам московского "Спартака".
Газета.Ru 06:49
Экономика
Украинскому электричеству предрекли подорожание
Вице-президент Первой энергетической ассоциации Украины Александр Рогозин, в свою очередь, отметил, что тарифы на электричество для населения следует поднимать поэтапно.
Lenta.ru 06:10
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон сидели рядом с Елизаветой II на концерте
Самое почетное место в первом ряду рядом с Елизаветой II занял её старший сын принц Чарльз с супругой Камиллой, и внук королевы принц Уильям с Кейт Миддлтон.
Газета Metro 06:55
Авто
Продажи Renault в России в октябре возросли на 12%
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Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
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Шоу-бизнес
Поклонники раскритиковали Аллу Пугачеву за неудачное фото
Поклонники Аллы Пугачевой раскритиковали исполнительницу за неудачное фото.
Актуальные Новости 04:28
Космос
Астрономы нашли край Вселенной и назвали ее истинную форму
Discover24 вчера в 05:21
Театры
В Москве запретили показ спектакля «Чиполлино»
Спектакль по мотивам повести «Приключения Чиполлино», ранее отобранный для международного фестиваля, был затем запрещён для показа.
Голос Правды вчера в 19:05
Шоу-бизнес
«Хочется полного вакуума»: Пелагея призналась, что не смотрит «Голос»
Очередной сезон «Голоса» проходит без одной из самых ярких наставниц – Пелагеи. Она призналась, что участие в шоу ее сильно измотало.
Собеседник вчера в 20:06
Политика
Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса
Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.
Газета.Ru 06:10
Политика
Котюков отреагировал на критику Путина из-за количества бюджетных мест
На прошлой неделе Владимир Путин раскритиковал главу ведомства из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
РИА Новости 06:48
Шоу-бизнес
Рудковская заявила о решении расстаться с Плющенко
Российская телеведущая Яна Рудковская сделала заявление о будущем своих отношений с фигуристом Евгением Плющенко.
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Юлия Михальчик рассказала о насилии со стороны Александра Шульгина
Певица Юлия Михальчик в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о насилии со стороны продюсера Александра Шульгина, бывшего мужа певицы Валерии.
Телепрограмма вчера в 01:52
Общество
Иран и РФ начали строительство второго энергоблока АЭС «Бушер»
В ноябре 2014 года Россия и Иран подписали контракт на строительство второго и третьего энергоблоков АЭС «Бушер».
Известия 06:05