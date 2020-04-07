Коронавирус
За рулем КубаньНа Кубани умер первый пациент с коронавирусом
Как сообщили в региональном Минздраве, заболевшему было 45 лет, он длительно болел и скончался от осложнений в Лабинской ЦРБ. По данным на утро 7 апреля новых случаев заболевания COVID-19 на Кубани не зафиксировано - коронавирус обнаружен у 50 человек, один умер, 15 пациентов выздоровели.
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Общество
В России зарегистрировали 1154 новых случая заражения коронавирусом
За последние сутки в России подтверждено 1154 новых случая заражения коронавирусом.
Общество
Замминистра промышленности РФ Овсянникова требуют уволить
Москва, 7 апреля 2020, 11:08 — REGNUM Замминистра промышленности РФ Дмитрий Овсянников должен быть уволен за скандал в аэропорту Ижевска.
Общество
Власти Хабаровска выясняют причины отмены рейса в Сеул за туристами
Росавиация отозвала ранее выданное разрешение на вылет самолета из Хабаровска за российскими туристами в южнокорейский Сеул, причины отзыва выясняются, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Происшествия
В СК назвали возможные причины взрыва газа в доме в Орехово-Зуеве
Следствие рассмотрит все версии взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуеве, включая утечку газа, неисправность газового оборудования и неосторожное обращение с ним.
Экономика
Каждому россиянину предложили выплачивать по 50 тысяч рублей
Жители России могут получить ориентировочно по пятьдесят тысяч рублей из-за коронавируса.
Наука
Назван предсказывающий смерть от коронавируса показатель
Выяснился маркер, который наблюдается у большого числа жертв коронавируса. Назван предсказывающий смерть от коронавируса показатель.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Отмечается, что народную артистку ввели в кому для более эффективной работы аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), который применяется при тяжелой пневмонии.
Футбол
Чиновников ФИФА обвинили во взятках за ЧМ-2018 в России
В документе на 69 страницах утверждается, что бывшие сотрудники разных структур ФИФА получили взятки в обмен на голоса за проведение чемпионатов мира в России и Катаре.
Общество
ЦБ предупредил о новых схемах мошенничества под предлогом коронавируса
Центробанк рекомендует не сообщать посторонним и не вводить на неизвестных сайтах данные банковских карт и пароли, под каким бы предлогом эти данные ни пытались узнать.
Общество
Работающие пенсионеры могут выбрать больничный
С 6 по 19 апреля работающие люди старше 65 лет, выбравшие режим самоизоляции, смогут получить больничный.
Политика
В Кремле ответили на отказ Кадырова открывать границы республики
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на отказ главы Чечни Рамзана Кадырова открывать границы республики, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Энергетика
Ультиматум Эр-Рияда по нефти может сорвать переговоры ОПЕК
Вашингтон, 7 апреля 2020, 11:49 — REGNUM Поставленный Саудовской Аравией ультиматум России затрудняет переговоры по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК.
Происшествия
В Курской области девочек задержали за попытку убийства опекунов
В Курской области две девочки-подростка стали фигурантками уголовного дела после попытки убить семью опекунов.
Кино
Квентин Тарантино мечтал экранизировать комикс Marvel
Знаменитый голливудский режиссер Квентин Тарантино признался, что однажды мечтал экранизировать комикс Marvel, посвященный Люку Кейджу, но его друзья помешали осуществить этот замысел.
Политика
США признали террористической организацию националистов из России
Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Авто
Российские автозаводы возобновляют работу
Общество
Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля
Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
Здоровье
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко
Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Все магазины «Спортмастер» закрыты из-за коронавируса
Сеть магазинов спортивных товаров "Спортмастер" закрыла все торговые точки после ввода ограничений на торговлю из-за коронавируса, сообщил РИА Новости в "Спортмастере".
Экономика
Предприниматели просят правительство вернуть 30% от страховых взносов
Торгово-промышленная палата РФ совместно с "Опорой России", "Деловой Россией" и Российским союзом промышленников и предпринимателей обратились к правительству с просьбой вернуть до 30% средств, уплаченных российскими предпринимателями в качестве страховых взносов, сообщает ТАСС со ссылкой на текст открытого письма, направленного бизнесменами премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Интернет
Skype разрешил пользоваться видеозвонками без регистрации и установки
Как сообщает ToDay News Ufa, функция позволяет общаться, не устанавливая приложение на устройство и без регистрации в сервисе.
Общество
СМИ сообщили о смерти физика Казаряна от коронавируса
Известный физик Мишик Казарян, у которого диагностировали коронавирус, скончался в медицинском центре в Коммунарке.
Здоровье
Назван витамин, нехватка которого усугубляет воздействие коронавируса
Исследователи из Ирландии выяснили, что витамин D играет важную роль в профилактике респираторных инфекций, в том числе, и COVID-19, сокращении использования антибиотиков и укреплении иммунитета в целом.
Гаджеты
Роскачество составило новый рейтинг самых безопасных смартфонов
Очередная проверка качества была проведена специалистами организации Роскачество.
Гаджеты
Honor 30S принес более 14 млн долларов за 1 секунду
За 1 секунду было продано смартфонов на 14,4 млн долларов.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 21 копейку — до 76,70 рубля. Курс евро увеличился на 37 копеек и составил 83,00 рубля.
Кино
Студия Disney назвала новые даты выхода перенесенных ранее фильмов
В Сети обновились даты выхода новых кинолент, показы, равно как и производство, которых были перенесены из-за напряженной ситуации с коронавирусом.
Технологии
Запущен стриминговый сервис коротких видео Quibi
В понедельник начал работу новый стриминговый сервис Quibi — он отличается тем, что на нем будут размещены только фильмы и сериалы, каждая серия которых длится не дольше 10 минут.