Коронавирус
ТАССВ Краснодарском крае умер первый пациент с коронавирусом
Первый случай смерти пациента с коронавирусом зафиксирован в Краснодарском крае, сообщили во вторник журналистам в оперативном штабе региона. "На Кубани умер заразившийся коронавирусом пациент", - говорится в сообщении.
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Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве.
Происшествия
В Уфе упавший рекламный щит насмерть задавил женщину
Женщина погибла на улице в Уфе из-за падения рекламного щита, сообщили в администрации города.
Общество
В Брянске за сутки коронавирус выявили у 32 жителей области
В Брянске за минувшие сутки коронавирус выявили у 32 жителей области, об этом сегодня сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Общество
В России случаи коронавируса не выявили только в четырех регионах
В России случаи заражения коронавирусной инфекцией не зарегистрировали только в четырех субъектах.
Общество
Роспотребнадзор начал тестирование на коронавирус на дому
«Совершенно секретно»: Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора с понедельника начнет тестировать москвичей и жителей Подмосковья на коронавирус.
Общество
В России начались клинические исследования препаратов от коронавируса
В России начались сравнительные клинические исследования трёх препаратов, которые могут применяться для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Федеральное медико-биологическое агентство.
Общество
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в украинской армии
Первый летальный случай пациента с подтвержденным коронавирусом зафиксирован в Вооруженных силах Украины (ВСУ).
Экономика
Forbes подсчитал потери Трампа за месяц из-за пандемии
Бизнес президента США Дональда Трампа потерял $1 млрд из-за карантинных мер и падения активности в главных для него секторах экономики, сообщили во вторник, 7 апреля, эксперты журнала Forbes.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Общество
Обнаружено влияние популярной прививки на заражение коронавирусом
Группа эпидемиологов из Техасского университета (США) обнаружила влияние популярной прививки на вероятность заражения коронавирусом.
Общество
ЦБ сообщил о новых способах мошенничества под предлогом коронавируса
Банк России зафиксировал новые схемы социальной инженерии с использованием темы коронавирусной инфекции для хищения денег с карт.
Экономика
Цены на новостройки в России могут упасть на 30%
В России крупнейшие застройщики смогут снизить цены на новостройки на 20-30%, если пандемия коронавируса окажет негативное влияние на отрасль.
Авто
Bentley готовит флагманский внедорожник для замены Mulsanne
Генеральный директор компании Адриан Холлмарк видит «пробелы» в «пространстве внедорожника», в том числе для производных Bentayga, в связи с чем Bentley собирается заменить свой стареющий флагманский седан Mulsanne новым внедорожником.
Экономика
Лукашенко призвал обезопасить Белоруссию от «нефтяных игр» крупных держав
По словам Лукашенко, нефтяной рынок лихорадит. Он призвал обезопасить Белоруссию от «нефтяных игр крупных держав».
Общество
Замминистра промышленности РФ Овсянникова требуют уволить
Москва, 7 апреля 2020, 11:08 — REGNUM Замминистра промышленности РФ Дмитрий Овсянников должен быть уволен за скандал в аэропорту Ижевска.
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
Общество
В Пензенской области число случаев заражения коронавирусом достигло 51
Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) выросло в Пензенской области с 32 до 51.
Здоровье
Коронавирус на Украине: число погибших растёт
Общее число летальных случаев растёт: в стране скончались уже 38 человек, заразившихся коронавирусом.
Политика
Роскосмос счел указ Трампа об освоении ресурсов Луны агрессивным
Президент США Дональд Трамп 6 апреля подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился в течение полугода обсудить с другими странами соглашения об использовании, разработке и добыче ресурсов на Луне и других космически телах.
Интернет
WhatsApp вводит новые ограничения для пересылки сообщений
WhatsApp вводит новые меры по борьбе с распространением дезинформации, связанной с пандемией COVID-19.
Общество
Четыре новых случая коронавируса выявлено в Удмуртии
В Удмуртии выявлено четыре новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
Происшествия
В РФ пресекли крупный канал сбыта поддельных денег высокого качества
В 2019 году полиция Татарстана, где были обнаружены первые поддельные деньги, возбудила дело по части 3 статьи 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).
Шоу-бизнес
Бывшая жена Александра Малинина умерла три месяца назад
Футбол
США обвинили представителей FIFA в получении взяток от России и Катара
Более 30 человек обвиняют в получении взяток в обмен на голоса за проведение чемпионатов мира в России и Катаре.
Общество
В МЧС рассказали, как защитить себя от коронавируса после прогулки
В МЧС рассказали россиянам, как уберечься от коронавируса после прогулки.
Общество
«Аэрофлот» во вторник вывезет группу американцев из России
"Представительство США в России продолжает планировать специальные чартерные рейсы, запланированные на четверг, 9 апреля", - добавила она.
Авто
В России снизилась стоимость подержанных авто
Средняя цена подержанных автомобилей на последней неделе марта, напротив, начала снижаться.
Шоу-бизнес
Звезда «Физрука» Полина Гренц ответила на критику своего веса
Игнорировать критику актриса не стала - она опубликовала фото с розой, сделанное на съёмках, и сообщила в комментариях, что камеры прибавляют лишний вес.
Общество
В Москве умер заразившийся коронавирусом физик Мишик Казарян
Советский и российский физик, лауреат государственной премии СССР в области науки и техники Мишик Казарян умер в больнице в Москве вскоре после смерти супруги Арпик Асратян.
Общество
Новые случаи коронавируса выявили в четырех городах Ростовской области
Всего за минувшие сутки подтвердили восемь случаев коронавирусной инфекции, теперь в регионе официально 17 заболевших COVID-19.