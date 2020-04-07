Коронавирус

ТАССТАССВ Краснодарском крае умер первый пациент с коронавирусом

Первый случай смерти пациента с коронавирусом зафиксирован в Краснодарском крае, сообщили во вторник журналистам в оперативном штабе региона. "На Кубани умер заразившийся коронавирусом пациент", - говорится в сообщении.
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На Кубани от осложнений умер болевший коронавирусом пациент

Кубань 2402:53

На Кубани умер первый больной с коронавирусом

Юга.ру02:53

В Краснодарском крае умер первый пациент с коронавирусом

ТАСС02:46

На Кубани умер первый заболевший коронавирусом пациент

СочиСтрим02:46

Рост продолжается: на Кубани выявили еще 11 случаев заболевания COVID-19

РБК Краснодар03:35

В Краснодарском крае умер болевший коронавирусом пациент

Кубанские новости02:33

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 7 апреля 2020 года: еще 11 диагнозов подтверждено, один пациент умер

КП - Кубань03:47
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Энергетика

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве.
Lenta.ru 02:00
Происшествия

В Уфе упавший рекламный щит насмерть задавил женщину

Женщина погибла на улице в Уфе из-за падения рекламного щита, сообщили в администрации города.
РИА Новости 05:15
Общество

В Брянске за сутки коронавирус выявили у 32 жителей области

В Брянске за минувшие сутки коронавирус выявили у 32 жителей области, об этом сегодня сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Брянские новости 01:47
Общество

В России случаи коронавируса не выявили только в четырех регионах

В России случаи заражения коронавирусной инфекцией не зарегистрировали только в четырех субъектах.
РБК 03:48
Общество

Роспотребнадзор начал тестирование на коронавирус на дому

«Совершенно секретно»: Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора с понедельника начнет тестировать москвичей и жителей Подмосковья на коронавирус.
Совершенно секретно вчера в 03:35
Общество

В России начались клинические исследования препаратов от коронавируса

В России начались сравнительные клинические исследования трёх препаратов, которые могут применяться для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Федеральное медико-биологическое агентство.
RT на русском 05:16
Общество

Первая смерть от коронавируса зафиксирована в украинской армии

Первый летальный случай пациента с подтвержденным коронавирусом зафиксирован в Вооруженных силах Украины (ВСУ).
ТАСС 04:51
Экономика

Forbes подсчитал потери Трампа за месяц из-за пандемии

Бизнес президента США Дональда Трампа потерял $1 млрд из-за карантинных мер и падения активности в главных для него секторах экономики, сообщили во вторник, 7 апреля, эксперты журнала Forbes.
Известия 03:19
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Lenta.ru вчера в 18:34
Общество

Обнаружено влияние популярной прививки на заражение коронавирусом

Группа эпидемиологов из Техасского университета (США) обнаружила влияние популярной прививки на вероятность заражения коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 21:11
Общество

ЦБ сообщил о новых способах мошенничества под предлогом коронавируса

Банк России зафиксировал новые схемы социальной инженерии с использованием темы коронавирусной инфекции для хищения денег с карт.
РБК 04:44
Экономика

Цены на новостройки в России могут упасть на 30%

В России крупнейшие застройщики смогут снизить цены на новостройки на 20-30%, если пандемия коронавируса окажет негативное влияние на отрасль.
Газета.Ru 05 апреля в 19:55
Авто

Bentley готовит флагманский внедорожник для замены Mulsanne

Генеральный директор компании Адриан Холлмарк видит «пробелы» в «пространстве внедорожника», в том числе для производных Bentayga, в связи с чем Bentley собирается заменить свой стареющий флагманский седан Mulsanne новым внедорожником.
SpeedMe 00:05
Экономика

Лукашенко призвал обезопасить Белоруссию от «нефтяных игр» крупных держав

По словам Лукашенко, нефтяной рынок лихорадит. Он призвал обезопасить Белоруссию от «нефтяных игр крупных держав».
Lenta.ru 04:46
Общество

Замминистра промышленности РФ Овсянникова требуют уволить

Москва, 7 апреля 2020, 11:08 — REGNUM Замминистра промышленности РФ Дмитрий Овсянников должен быть уволен за скандал в аэропорту Ижевска.
REGNUM 04:08
Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
RT на русском вчера в 16:02
Общество

В Пензенской области число случаев заражения коронавирусом достигло 51

Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) выросло в Пензенской области с 32 до 51.
PenzaNews 03:09
Здоровье

Коронавирус на Украине: число погибших растёт

Общее число летальных случаев растёт: в стране скончались уже 38 человек, заразившихся коронавирусом.
Rusvesna.su вчера в 02:45
Политика

Роскосмос счел указ Трампа об освоении ресурсов Луны агрессивным

Президент США Дональд Трамп 6 апреля подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился в течение полугода обсудить с другими странами соглашения об использовании, разработке и добыче ресурсов на Луне и других космически телах.
РИА Новости 01:56
Интернет

WhatsApp вводит новые ограничения для пересылки сообщений

WhatsApp вводит новые меры по борьбе с распространением дезинформации, связанной с пандемией COVID-19.
News.ru 04:33
Общество

Четыре новых случая коронавируса выявлено в Удмуртии

В Удмуртии выявлено четыре новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
Udm-Info 00:55
Происшествия

В РФ пресекли крупный канал сбыта поддельных денег высокого качества

В 2019 году полиция Татарстана, где были обнаружены первые поддельные деньги, возбудила дело по части 3 статьи 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).
Интерфакс 04:08
Шоу-бизнес

Бывшая жена Александра Малинина умерла три месяца назад

Пятый канал 02:10
Футбол

США обвинили представителей FIFA в получении взяток от России и Катара

Более 30 человек обвиняют в получении взяток в обмен на голоса за проведение чемпионатов мира в России и Катаре.
Коммерсантъ 03:12
Общество

В МЧС рассказали, как защитить себя от коронавируса после прогулки

В МЧС рассказали россиянам, как уберечься от коронавируса после прогулки.
Газета Кемерова вчера в 22:55
Общество

«Аэрофлот» во вторник вывезет группу американцев из России

"Представительство США в России продолжает планировать специальные чартерные рейсы, запланированные на четверг, 9 апреля", - добавила она.
Интерфакс 04:34
Авто

В России снизилась стоимость подержанных авто

Средняя цена подержанных автомобилей на последней неделе марта, напротив, начала снижаться.
Автоновости дня 01:00
Шоу-бизнес

Звезда «Физрука» Полина Гренц ответила на критику своего веса

Игнорировать критику актриса не стала - она опубликовала фото с розой, сделанное на съёмках, и сообщила в комментариях, что камеры прибавляют лишний вес.
Discover24 02:48
Общество

В Москве умер заразившийся коронавирусом физик Мишик Казарян

Советский и российский физик, лауреат государственной премии СССР в области науки и техники Мишик Казарян умер в больнице в Москве вскоре после смерти супруги Арпик Асратян.
РБК 05:12
Общество

Новые случаи коронавируса выявили в четырех городах Ростовской области

Всего за минувшие сутки подтвердили восемь случаев коронавирусной инфекции, теперь в регионе официально 17 заболевших COVID-19.
Rostov gazeta 04:43
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