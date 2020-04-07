Коронавирус
РБКВ Краснодарском крае и Башкирии умерли первые пациенты с коронавирусом
В Краснодарском крае и Башкирии зафиксировали первые случаи смерти пациентов, у который подтвердили коронавирусную инфекцию. На Кубани от осложнений, вызванных коронавирусом, умер мужчина в возрасте 45 лет, сообщается на сайте местной администрации.
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Общество
Смотрите «Актуальное интервью» с замминистра просвещения РФ Дмитрием Глушко
Заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко, в ходе передачи «Акутальное интервью» на телеканале «Якутия 24» обсудит вопросы перехода на дистанционное обучение, продления учебного года и переноса ЕГЭ.Программу смотрите во вторник, 7 апреля, в 7.45, 13.45 и в 17.45 по якутскому времени.
Общество
В Челябинской области заражение коронавирусом подтвердили у 32 человек
По данным на вторник, 7 апреля, федеральная лаборатория «Вектор» подтвердила новый случай заражения коронавирусом в Челябинской области.
Общество
В Брянске число заболевших коронавирусом выросло до 56
Сегодня, 7 апреля, в оперативном штабе сообщили, что на территории Брянской зарегистрировано 56 случаев заразившихся коронавирусом.
Единоборства
Глава UFC: победитель боя Фергюсон — Гэтжи встретится с Нурмагомедовым
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 75,51 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,68%, до отметки в 75,51 рубля, курс евро - на 0,27%, до 81,83 рубля.
Общество
Минпромторг проведет проверку из-за инцидента с замминистра в Ижевске
Замминистра Минпромторга Дмитрий Овсянников устроил скандал, когда при входе в аэропорт Ижевска у него попросили документы и билет на самолет.
Политика
Мишустин призвал губернаторов не закрывать границы регионов
Премьер-министр Михаил Мишустин обратился к губернаторам регионов России с призывом не закрывать границы «на замок».
Общество
В России за сутки выявили свыше тысячи новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 1154 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Экономика
Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
На третьем месте по числу банкротств граждан оказался Краснодарский край, где количество этих процедур увеличилось в 2,2 раза - до 1176 - по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Космос
«Cassini» раскрывает давнюю тайну аномального нагрева Сатурна
Credit: NASA/JPL/University of Colorado Космический аппарат «Cassini», изучавший систему Сатурна более 13 лет, завершил свою миссию в 2017 году путем погружения в атмосферу гиганта.
Общество
В России число зараженных коронавирусом за сутки превысило 1000 человек; всего - 7497
Более 795 тысяч тестов проведено. Заболевших выявили в 81 из 85 регионов России. На 7 апреля в Башкирии выявлено 11 человек с коронавирусом.
Общество
В МЧС рассказали, что надо сделать для защиты от коронавируса
Как сообщает РИА "Новости", такие рекомендации дало Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Происшествия
Источник: в исполкоме Елабуги проходят обыски
По данным собеседников, обыски проходят в рамках дела на одного из подрядчиков муниципалитета.
Общество
МЧС не советует использовать водку как антисептик для рук
«Для приготовления дезинфицирующего состава не следует заменять спирт водкой, так как в ней содержится недостаточный объем спирта для приготовления антисептика»,— отмечается в рекомендациях Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (.pdf).
Здоровье
Врач рассказала, как во время карантина обезопасить пожилых людей
Врач-гериатр, заместитель директора по гериатрической работе Российского геронтологического научно-клинического центра Надежда Рунихина объяснила, как обезопасить пожилых граждан во время карантина.
Общество
Состояние заразившегося коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось
5 апреля Джонсона госпитализировали по совету лечащего врача.
Общество
Учёные обнаружили защитные свойства прививки БЦЖ от коронавируса
Напомним, ранее связь между смертностью от коронавируса в разных странах и вакцинацией от туберкулёза установили американские эпидемиологи.
Происшествия
Полиция обнаружила тело пропавшей внучки сенатора Роберта Кеннеди
Полиция обнаружила тело пропавшей внучки сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля, сообщает телеканал CBS Baltimore.
Общество
В Крыму выявили новый случай коронавируса
Еще у одной крымчанки подтвердили коронавирус. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
Общество
В России за сутки выявили более тысячи новых случаев коронавируса
Всего за время пандемии в России зарегистрировано 7 497 случаев COVID-19 в 81 регионе. Умерли 58 человек, 494 выздоровели.
Общество
Три сотрудника омского завода «Газпром нефти» заразились коронавирусом
В ходе обследования предварительно выявлено три случая инфицирования.
Общество
«Спортмастер» закроет магазины из-за коронавируса
Розничная сеть «Спортмастер» приняла решение временно закрыть фирменные магазины.
Общество
Австрия намерена смягчить карантинные меры
Глава правительства - федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц анонсировал смягчение распоряжений, введенных в связи с пандемией коронавируса.
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве.
Политика
Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны
Президент США Дональд Трамп 6 апреля подписал исполнительный указ, наделяющий американцев правом на добычу космических ресурсов.
Энергетика
РБК: запрет на импорт нефтепродуктов продлится в России до сентября
«Если не ввести запрет на импорт, нишу российского топлива займет дешевый заграничный бензин», — пояснили собеседники издания.
Происшествия
Под Волгоградом из-за двух школьников сгорело пять жилых домов
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
Общество
В Пензенской области коронавирусом заразились еще 19 человек
По данным на вторник, 7 апреля, в Пензенской области выявлено еще 19 случаев заражения коронавирусом.