Коронавирус

РБКРБКВ Краснодарском крае и Башкирии умерли первые пациенты с коронавирусом

В Краснодарском крае и Башкирии зафиксировали первые случаи смерти пациентов, у который подтвердили коронавирусную инфекцию. На Кубани от осложнений, вызванных коронавирусом, умер мужчина в возрасте 45 лет, сообщается на сайте местной администрации.
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На Кубани от осложнений умер болевший коронавирусом пациент

Кубань 2402:53

На Кубани умер первый больной с коронавирусом

Юга.ру02:53

В Краснодарском крае умер болевший коронавирусом пациент

Ясно02:33

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 7 апреля 2020 года: еще 11 диагнозов подтверждено, один пациент умер

КП - Кубань03:47

В Краснодарском крае умер первый пациент с коронавирусом

ТАСС02:46

В Краснодарском крае зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусом

РБК Краснодар02:49

В Краснодарском крае умер болевший коронавирусом пациент

Кубанские новости02:33
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Общество

Смотрите «Актуальное интервью» с замминистра просвещения РФ Дмитрием Глушко

Заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко, в ходе передачи «Акутальное интервью» на телеканале «Якутия 24» обсудит вопросы перехода на дистанционное обучение, продления учебного года и переноса ЕГЭ.Программу смотрите во вторник, 7 апреля, в 7.45, 13.45 и в 17.45 по якутскому времени.
Якутия 24 вчера в 08:11
Общество

В Челябинской области заражение коронавирусом подтвердили у 32 человек

По данным на вторник, 7 апреля, федеральная лаборатория «Вектор» подтвердила новый случай заражения коронавирусом в Челябинской области.
Южноуральская панорама 03:23
Общество

В Брянске число заболевших коронавирусом выросло до 56

Сегодня, 7 апреля, в оперативном штабе сообщили, что на территории Брянской зарегистрировано 56 случаев заразившихся коронавирусом.
Городской телеканал (Брянск) 00:52
Единоборства

Глава UFC: победитель боя Фергюсон — Гэтжи встретится с Нурмагомедовым

RT на русском 02:47
Финансы

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 75,51 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,68%, до отметки в 75,51 рубля, курс евро - на 0,27%, до 81,83 рубля.
ТАСС 03:05
Общество

Минпромторг проведет проверку из-за инцидента с замминистра в Ижевске

Замминистра Минпромторга Дмитрий Овсянников устроил скандал, когда при входе в аэропорт Ижевска у него попросили документы и билет на самолет.
Газета.Ru вчера в 13:27
Политика

Мишустин призвал губернаторов не закрывать границы регионов

Премьер-министр Михаил Мишустин обратился к губернаторам регионов России с призывом не закрывать границы «на замок».
КП - Санкт-Петербург вчера в 16:44
Общество

В России за сутки выявили свыше тысячи новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 1154 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:30
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому

REGNUM 01:19
Экономика

Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале

На третьем месте по числу банкротств граждан оказался Краснодарский край, где количество этих процедур увеличилось в 2,2 раза - до 1176 - по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Интерфакс вчера в 17:34
Космос

«Cassini» раскрывает давнюю тайну аномального нагрева Сатурна

Credit: NASA/JPL/University of Colorado Космический аппарат «Cassini», изучавший систему Сатурна более 13 лет, завершил свою миссию в 2017 году путем погружения в атмосферу гиганта.
Ин-спейс.ру 01:12
Общество

В России число зараженных коронавирусом за сутки превысило 1000 человек; всего - 7497

Более 795 тысяч тестов проведено. Заболевших выявили в 81 из 85 регионов России. На 7 апреля в Башкирии выявлено 11 человек с коронавирусом.
Башинформ 03:45
Общество

В МЧС рассказали, что надо сделать для защиты от коронавируса

Как сообщает РИА "Новости", такие рекомендации дало Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Газета.Ru 03:49
Происшествия

Источник: в исполкоме Елабуги проходят обыски

По данным собеседников, обыски проходят в рамках дела на одного из подрядчиков муниципалитета.
БИЗНЕС Online 03:30
Общество

МЧС не советует использовать водку как антисептик для рук

«Для приготовления дезинфицирующего состава не следует заменять спирт водкой, так как в ней содержится недостаточный объем спирта для приготовления антисептика»,— отмечается в рекомендациях Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (.pdf).
Коммерсантъ 03:45
Здоровье

Врач рассказала, как во время карантина обезопасить пожилых людей

Врач-гериатр, заместитель директора по гериатрической работе Российского геронтологического научно-клинического центра Надежда Рунихина объяснила, как обезопасить пожилых граждан во время карантина.
Аргументы недели 00:17
Общество

Состояние заразившегося коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось

5 апреля Джонсона госпитализировали по совету лечащего врача.
Lenta.ru вчера в 15:23
Общество

Учёные обнаружили защитные свойства прививки БЦЖ от коронавируса

Напомним, ранее связь между смертностью от коронавируса в разных странах и вакцинацией от туберкулёза установили американские эпидемиологи.
REGNUM 02:07
Происшествия

Полиция обнаружила тело пропавшей внучки сенатора Роберта Кеннеди

Полиция обнаружила тело пропавшей внучки сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля, сообщает телеканал CBS Baltimore.
РИА Новости вчера в 21:52
Общество

В Крыму выявили новый случай коронавируса

Еще у одной крымчанки подтвердили коронавирус. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
Московский Комсомолец 03:09
Общество

В России за сутки выявили более тысячи новых случаев коронавируса

Всего за время пандемии в России зарегистрировано 7 497 случаев COVID-19 в 81 регионе. Умерли 58 человек, 494 выздоровели.
62инфо 03:40
Общество

Три сотрудника омского завода «Газпром нефти» заразились коронавирусом

В ходе обследования предварительно выявлено три случая инфицирования.
Тайга.инфо 02:31
Общество

«Спортмастер» закроет магазины из-за коронавируса

Розничная сеть «Спортмастер» приняла решение временно закрыть фирменные магазины.
Lenta.ru 03:27
Общество

Австрия намерена смягчить карантинные меры

Глава правительства - федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц анонсировал смягчение распоряжений, введенных в связи с пандемией коронавируса.
Деловое.ТВ вчера в 09:54
Энергетика

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве.
Lenta.ru 02:00
Политика

Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны

Президент США Дональд Трамп 6 апреля подписал исполнительный указ, наделяющий американцев правом на добычу космических ресурсов.
Российская газета 01:33
Энергетика

РБК: запрет на импорт нефтепродуктов продлится в России до сентября

«Если не ввести запрет на импорт, нишу российского топлива займет дешевый заграничный бензин», — пояснили собеседники издания.
REGNUM 01:25
Происшествия

Под Волгоградом из-за двух школьников сгорело пять жилых домов

Российская газета 03:45
Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
RT на русском вчера в 16:02
Общество

В Пензенской области коронавирусом заразились еще 19 человек

По данным на вторник, 7 апреля, в Пензенской области выявлено еще 19 случаев заражения коронавирусом.
ПензаИнформ 03:06
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