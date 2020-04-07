В Краснодарском крае и Башкирии зафиксировали первые случаи смерти пациентов, у который подтвердили коронавирусную инфекцию. На Кубани от осложнений, вызванных коронавирусом, умер мужчина в возрасте 45 лет, сообщается на сайте местной администрации.

В Краснодарском крае и Башкирии умерли первые пациенты с коронавирусом

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Общество Австрия намерена смягчить карантинные меры Глава правительства - федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц анонсировал смягчение распоряжений, введенных в связи с пандемией коронавируса.