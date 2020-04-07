Коронавирус

ТАССТАССВ Краснодарском крае умер первый пациент с коронавирусом

Первый случай смерти пациента с коронавирусом зафиксирован в Краснодарском крае, сообщили во вторник журналистам в оперативном штабе региона. "На Кубани умер заразившийся коронавирусом пациент", - говорится в сообщении.
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На Кубани от осложнений умер болевший коронавирусом пациент

Кубань 2402:53

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 7 апреля 2020 года: еще 11 диагнозов подтверждено, один пациент умер

КП - Кубань03:47

На Кубани умер первый больной с коронавирусом

Юга.ру02:53

Рост продолжается: на Кубани выявили еще 11 случаев заболевания COVID-19

РБК Краснодар03:35

В Краснодарском крае умер болевший коронавирусом пациент

Ясно02:33

В Краснодарском крае умер болевший коронавирусом пациент

Кубанские новости02:33

В Краснодарском крае умер первый пациент с коронавирусом

ТАСС02:46
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Наука

Найдено старое лекарство, способное уничтожить коронавирус за 48 часов

Группа специалистов из Университета Монаша в Мельбурне (Австралия) обнаружила, что ивермектин, давно одобренный и продающийся по всему миру препарат, способен убить коронавирус всего за 48 часов.
Ридус 02:20
Здоровье

В России начались клинические исследования препаратов от коронавируса

В России начались сравнительные клинические исследования трёх препаратов, которые могут применяться для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Федеральное медико-биологическое агентство.
RT на русском 05:16
Гаджеты

Новый планшет Huawei MatePad получит чип Kirin 810 и 10,4 дисплей

Сетевые источники опубликовали изображения и предполагаемые технические характеристики нового планшетного компьютера MatePad, который в скором времени может анонсировать китайский телекоммуникационный гигант Huawei.
3DNews 01:18
Общество

Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату

Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
Вести.Ru 06:30
Общество

Больше тысячи новых зараженных выявлено в России за сутки

За последние сутки в России коронавирус подтвержден еще у 1154 человек.
Петрозаводск говорит 04:09
Энергетика

СМИ узнали о разногласиях Москвы и Эр-Рияда по снижению добычи нефти

После переговоров СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.
Известия 08:15
Общество

Опубликован прогноз окончания эпидемии коронавируса для разных стран

Одна из ведущих международных консалтинговых компаний, Boston Consulting Group (BCG), опубликовала свой прогноз окончания пандемии коронавируса в различных странах.
Российская газета 06:09
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 21 копейку — до 76,70 рубля. Курс евро увеличился на 37 копеек и составил 83,00 рубля.
RT на русском вчера в 03:03
Энергетика

Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.
Известия 07:03
Политика

Правительство готовит новый пакет мер поддержки граждан и бизнеса

Правительство России подготавливает новый пакет мер поддержки российских граждан и предпринимателей с целью ослабить влияние негативной экономической ситуации, вызванной распространением коронавируса в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра России Михаила Мишустина, сделанного на встрече с представителями партии "Справедливая Россия".
Газета.Ru 07:09
Общество

Проведение ЕГЭ могут отменить в этом году

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин выступил с инициативой отменить проведение единых государственных экзаменов в этом году на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 01:28
Происшествия

В Чувашии выявили четвертый случай заражения коронавирусом

Четвертый случай коронавирусной инфекции зарегистрирован в Чувашии, заболевший приехал из Москвы, не дождавшись результатов сданных в столице анализов, сообщает министерство здравоохранения республики.
РИА Новости 04 апреля в 12:26
Экономика

ЦБ требует от банков не сворачивать кредитование

«Если банки пользуются нашей поддержкой не по назначению, мы готовы будем пересмотреть свои подходы»,— добавила председатель Банка России.
Коммерсантъ 07:48
Происшествия

Мужчина открыл стрельбу по полицейским на Украине, четверо пострадали

Мужчина открыл стрельбу по полицейским на Украине, в результате чего четыре правоохранителя пострадали, сообщили в пресс-службе МВД страны.
РЕН ТВ 05:16
Происшествия

Дочь Сергея Доренко попала в больницу после конфликта с соседкой

Дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина попала в Одинцовскую центральную районную больницу после того, как получила травмы на своем участке в Московской области после конфликта с соседкой.
Rambler News Service 07:00
Политика

Лукашенко пригрозил правительству отставкой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил во вторник, 7 апреля, правительству страны отставкой в случае нехватки средств индивидуальной защиты у медиков в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Известия 08:10
Общество

РЖД увеличивает в поездах расстояние между пассажирами

Новый Калининград Российские железные дороги (РЖД) вводят особый режим продажи билетов, который позволит пассажирам поездов держать дистанцию друг от друга не менее 1 метра.
Новый Калининград.Ru 02:39
Общество

Михельсон потерял первое место в списке Forbes

Владимир Потанин занял первое место среди россиян в новом ежегодном рейтинге миллиардеров по версии журнала Forbes.
РБК 08:13
Авто

Geely начала продажи роскошного аналога BMW X4

Компания Geely объявила старт продаж новой роскошной модификации кроссовера-купе FY11 (Xingyue).
Новые автомобили вчера в 22:39
Общество

Замглавы Минпромторга объяснил свое поведение в ижевском аэропорту

Ранее РЕН ТВ сообщал, что Овсянникова в аэропорту Ижевска, откуда он должен был вылететь в Москву, просили пройти через рамку металлодетектора, который срабатывал несколько раз, а затем - предъявить посадочный талон, объяснив, что из-за коронавируса войти в аэровокзал можно только так.
РИА Новости 06:23
Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
RT на русском вчера в 16:02
Общество

Финляндия продлила запрет на въезд до середины мая

Ограничения продлены до 13 мая. Финское правительство приняло такое решение для приостановки распространения коронавируса нового типа.
Петрозаводск говорит 06:11
Наука

Психологи рассказали, когда не стоит принимать ответственные решения

Новое исследование Стэнфордского университета показало, что люди в состоянии стресса теряют способность разрабатывать продуманный план действий, а также испытывают трудности с принятием решений на основе памяти.
Ридус 04:51
Происшествия

СКР назвал версии взрыва газа в пятиэтажке в Орехово-Зуево

Следствие рассмотрит все версии взрыва газа в пятиэтажном доме в Орехово-Зуево, сообщила ТАСС представитель СКР по Московской области Ольга Врадий.
Коммерсантъ 04 апреля в 08:17
Политика

Путин направил Джонсону телеграмму поддержки

Президент России отправил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону телеграмму со словами поддержки.
Российская газета 07:11
Экономика

Сроки уплаты налогов перенесены

Сроки уплаты налогов перенесены.
Современный Предприниматель 02:05
Общество

В Брянске 33 человека ждут результатов анализов на COVID-19

Брянск, 7 апреля 2020, 13:49 — REGNUM На проверку анализов на COVID-19 отправлены результаты 33 человек из Брянска.
REGNUM 06:49
Общество

Лукашенко ответил обратившимся в ВОЗ из-за коронавируса белорусам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на обращение 150 тысяч граждан страны во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) из-за ситуации с коронавирусом в республике.
Lenta.ru 06:44
Футбол

«Манчестер Юнайтед» потеряет из-за коронавируса более €130 млн

Убытки, которые понесет клуб из-за пандемии, составят £116,4 млн (около €131 млн).
Газета.Ru 05:20
Футбол

В Кремле отвергли обвинения о том, что РФ получила ЧМ-2018 за взятку

В Кремле отвергли утверждения о том, что РФ получила право на проведение чемпионата мира по футболу за взятку: все было законно, и это был лучший в истории чемпионат, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:59
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