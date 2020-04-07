Первый случай смерти пациента с коронавирусом зафиксирован в Краснодарском крае, сообщили во вторник журналистам в оперативном штабе региона. "На Кубани умер заразившийся коронавирусом пациент", - говорится в сообщении.

В Краснодарском крае умер первый пациент с коронавирусом

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