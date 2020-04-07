Коронавирус
ТАССВ Краснодарском крае умер первый пациент с коронавирусом
Первый случай смерти пациента с коронавирусом зафиксирован в Краснодарском крае, сообщили во вторник журналистам в оперативном штабе региона. "На Кубани умер заразившийся коронавирусом пациент", - говорится в сообщении.
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Наука
Найдено старое лекарство, способное уничтожить коронавирус за 48 часов
Группа специалистов из Университета Монаша в Мельбурне (Австралия) обнаружила, что ивермектин, давно одобренный и продающийся по всему миру препарат, способен убить коронавирус всего за 48 часов.
Здоровье
В России начались клинические исследования препаратов от коронавируса
В России начались сравнительные клинические исследования трёх препаратов, которые могут применяться для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Федеральное медико-биологическое агентство.
Гаджеты
Новый планшет Huawei MatePad получит чип Kirin 810 и 10,4 дисплей
Сетевые источники опубликовали изображения и предполагаемые технические характеристики нового планшетного компьютера MatePad, который в скором времени может анонсировать китайский телекоммуникационный гигант Huawei.
Общество
Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату
Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
Общество
Больше тысячи новых зараженных выявлено в России за сутки
За последние сутки в России коронавирус подтвержден еще у 1154 человек.
Энергетика
СМИ узнали о разногласиях Москвы и Эр-Рияда по снижению добычи нефти
После переговоров СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.
Общество
Опубликован прогноз окончания эпидемии коронавируса для разных стран
Одна из ведущих международных консалтинговых компаний, Boston Consulting Group (BCG), опубликовала свой прогноз окончания пандемии коронавируса в различных странах.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 21 копейку — до 76,70 рубля. Курс евро увеличился на 37 копеек и составил 83,00 рубля.
Энергетика
Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.
Политика
Правительство готовит новый пакет мер поддержки граждан и бизнеса
Правительство России подготавливает новый пакет мер поддержки российских граждан и предпринимателей с целью ослабить влияние негативной экономической ситуации, вызванной распространением коронавируса в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра России Михаила Мишустина, сделанного на встрече с представителями партии "Справедливая Россия".
Общество
Проведение ЕГЭ могут отменить в этом году
Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин выступил с инициативой отменить проведение единых государственных экзаменов в этом году на фоне пандемии коронавируса.
Происшествия
В Чувашии выявили четвертый случай заражения коронавирусом
Четвертый случай коронавирусной инфекции зарегистрирован в Чувашии, заболевший приехал из Москвы, не дождавшись результатов сданных в столице анализов, сообщает министерство здравоохранения республики.
Экономика
ЦБ требует от банков не сворачивать кредитование
«Если банки пользуются нашей поддержкой не по назначению, мы готовы будем пересмотреть свои подходы»,— добавила председатель Банка России.
Происшествия
Мужчина открыл стрельбу по полицейским на Украине, четверо пострадали
Мужчина открыл стрельбу по полицейским на Украине, в результате чего четыре правоохранителя пострадали, сообщили в пресс-службе МВД страны.
Происшествия
Дочь Сергея Доренко попала в больницу после конфликта с соседкой
Дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина попала в Одинцовскую центральную районную больницу после того, как получила травмы на своем участке в Московской области после конфликта с соседкой.
Политика
Лукашенко пригрозил правительству отставкой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил во вторник, 7 апреля, правительству страны отставкой в случае нехватки средств индивидуальной защиты у медиков в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
РЖД увеличивает в поездах расстояние между пассажирами
Новый Калининград Российские железные дороги (РЖД) вводят особый режим продажи билетов, который позволит пассажирам поездов держать дистанцию друг от друга не менее 1 метра.
Общество
Михельсон потерял первое место в списке Forbes
Владимир Потанин занял первое место среди россиян в новом ежегодном рейтинге миллиардеров по версии журнала Forbes.
Авто
Geely начала продажи роскошного аналога BMW X4
Компания Geely объявила старт продаж новой роскошной модификации кроссовера-купе FY11 (Xingyue).
Общество
Замглавы Минпромторга объяснил свое поведение в ижевском аэропорту
Ранее РЕН ТВ сообщал, что Овсянникова в аэропорту Ижевска, откуда он должен был вылететь в Москву, просили пройти через рамку металлодетектора, который срабатывал несколько раз, а затем - предъявить посадочный талон, объяснив, что из-за коронавируса войти в аэровокзал можно только так.
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
Общество
Финляндия продлила запрет на въезд до середины мая
Ограничения продлены до 13 мая. Финское правительство приняло такое решение для приостановки распространения коронавируса нового типа.
Наука
Психологи рассказали, когда не стоит принимать ответственные решения
Новое исследование Стэнфордского университета показало, что люди в состоянии стресса теряют способность разрабатывать продуманный план действий, а также испытывают трудности с принятием решений на основе памяти.
Происшествия
СКР назвал версии взрыва газа в пятиэтажке в Орехово-Зуево
Следствие рассмотрит все версии взрыва газа в пятиэтажном доме в Орехово-Зуево, сообщила ТАСС представитель СКР по Московской области Ольга Врадий.
Политика
Путин направил Джонсону телеграмму поддержки
Президент России отправил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону телеграмму со словами поддержки.
Экономика
Сроки уплаты налогов перенесены
Сроки уплаты налогов перенесены.
Общество
В Брянске 33 человека ждут результатов анализов на COVID-19
Брянск, 7 апреля 2020, 13:49 — REGNUM На проверку анализов на COVID-19 отправлены результаты 33 человек из Брянска.
Общество
Лукашенко ответил обратившимся в ВОЗ из-за коронавируса белорусам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на обращение 150 тысяч граждан страны во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) из-за ситуации с коронавирусом в республике.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» потеряет из-за коронавируса более €130 млн
Убытки, которые понесет клуб из-за пандемии, составят £116,4 млн (около €131 млн).
Футбол
В Кремле отвергли обвинения о том, что РФ получила ЧМ-2018 за взятку
В Кремле отвергли утверждения о том, что РФ получила право на проведение чемпионата мира по футболу за взятку: все было законно, и это был лучший в истории чемпионат, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.