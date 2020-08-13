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Российская газета
Российская газета

В Краснодарском крае разбился учебный самолет Л-39

Учебный самолет Л-39 потерпел крушение в Краснодарском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России. По данным ведомства, во время ЧП на борту воздушного судна находились два летчика.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Краснодарском крае упал учебный самолет Л-39

Учебный самолет Л-39 потерпел аварию в Краснодарском крае, экипаж, состоящий из двух человек, катапультировался, летчики не пострадали, сообщает Минобороны России.
РИА Новости11:47
Подробнее о событии
РБК

На Кубани разбился военный учебно-тренировочный самолет

РБК12:29
Интерфакс

Учебный самолет Л-39 разбился в Краснодарском крае

Интерфакс11:55
Известия

Учебно-тренировочный самолет разбился на Кубани

Известия11:41
RT на русском

Учебный самолёт Л-39 потерпел аварию в Краснодарском крае

RT на русском11:50
ТАСС

Самолет Л-39 упал в ходе тренировочного полета в Краснодарском крае

ТАСС11:48
РИА Новости

В Краснодарском крае упал учебный самолет Л-39

РИА Новости11:47
Lenta.ru

В российском регионе разбился учебный самолет

Lenta.ru11:53

Кравчук допустил перенос трехсторонних переговоров из Минска

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук не исключает смены места переговоров из-за событий в Белоруссии.
Интерфакс07:41
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Интерьер нового Mercedes S-Class опубликован на тизерах

Раскрыты технические детали нового Mercedes S-Class 2020 Mercedes-Benz утверждает, что новый S-класс, который должен дебютировать в конце этого года, будет отличаться «революционным» дизайном интерьера, который предложит новые технологии и конструктивные особенности, направленные на обеспечение беспрецедентного уровня комфорта.
Avtovesti.com04:30

СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Ведомости08:54
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Суд арестовал обвиняемого в получении взятки замглавы Колпино

Сегодня, 13 августа, в Колпинском районном суде избрали меру пресечения задержанному заместителю главы администрации Колпинского района Алексею Жукову, обвиняемому в получении взятки, передаёт корреспондент 78.ru.
78.ru11:08
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Ученый рассказал о непредсказуемом «геофизическом» оружии США

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков рассказал об американской системе HAARP, которой приписывают возможность менять климат в отдельных регионах.
РИА Новости09:52
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