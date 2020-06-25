Общество

REGNUMREGNUMВ Краснодарском крае возобновят работу фитнес-центры

«Предлагаю с 27 июня разрешить работу фитнес-центров без ограничений площади, но только для индивидуальных тренировок, без открытия зон питания и бассейновых зон», — сказал губернатор Вениамин Кондратьев.
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Из храма на тренировку: какие еще ограничения снимают на Кубани

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С 27 июня фитнес – центрам разрешат проводить индивидуальные тренировки

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Политика

Украинский омбудсмен осудила слова депутата о детях «низкого качества»

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Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
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Футбол

Заболотный — о дебюте 15-летнего игрока «Мальорки»: надеюсь, «Реал» поддался

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный прокомментировал выход на поле хавбека «Мальорки» Луки Ромеро, который стал самым молодым игроком в истории чемпионата Испании, сыграв в матче 31-го тура Примеры с «Реалом» (0:2).
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Лукашенко заявил о вмешательстве из России и Польши

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во внутренние дела страны и предвыборную гонку идет вмешательство извне — из России и Польши.
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Обнаруженная экзопланета получила обозначение AU Mic b. По размерам этот объект сопоставим с Нептуном, который по диаметру экватора превосходит Землю в 3,9 раза.
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Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию, сообщает телеканал.
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В омском геронтологическом центре зафиксировали вспышку коронавируса

Карантин из-за обнаружения очага коронавируса ввели в геронтологическом центре в Омске, 28 человек госпитализировано, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда Омской области.
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Политика

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Президент России Владимир Путин в четверг, 25 июня, заявил, что нельзя никого принуждать к участию в голосовании по поправкам в Конституцию страны.
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Политика

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Политика

Американский генерал предложил Путину сценарий вторжения на Украину

Военный считает, что РФ может напасть на дамбу в Херсоне. Американский генерал предложил Путину сценарий вторжения на Украину.
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Общество

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
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Песков опроверг отъезд Лукашенко в Минск после парада Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о скором отъезде из Москвы президента Белоруссии Александра Лукашенко после парада Победы и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
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Финансы

Россияне вновь стали пополнять валютные вклады

До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд.
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Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей

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Новые правила для российских водителей вступят в силу 1 июля

С 1 июля 2020 года в России начнут действовать несколько новых правил для водителей, которые касаются медосвидетельствования, регистрации тюнингованных машин и импорта машин с правым рулем, сообщают Autonews.
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ОСК назвала сроки ремонта «Адмирала Кузнецова»

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В Ивановской области открывается кинофестиваль «Зеркало»

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Вениамин Иванович Кондратьев
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Краснодарского края с 22 сентября 2015. Член Всероссийской политической партии «Единая Россия».
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