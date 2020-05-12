Общество
РБКВ Краснодарском крае возобновят работу промышленные предприятия
С 12 мая в Краснодарском крае начинают работу все промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Об этом рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом, передает «РБК Кубань». Другие группы предприятий возобновят работу позже.
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С сегодняшнего дня возобновляют работу все предприятия промышленности, сельскохозяйственного комплекса и связи
Администрация Краснодарского края06:01
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С 12 мая в Краснодарском крае начнуть работать предприятия АПК, промышленности и связи
Муниципальный вестник Армавира05:41
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 08:37, Ашберн
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Экс-полузащитник футбольной сборной России Роман Широков в интервью журналисту Сергею Егорову высказал свое мнение о роли Иосифа Сталина в контексте Великой Отечественной войны.
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Британский миллиардер Ричард Брэнсон заявил о намерении продать часть своих акций в компании Virgin Galactic на общую сумму $504,5 млн для поддержки других предприятий Virgin Group.
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На выплату могут рассчитывать семьи, у которых родился ребенок или был усыновлен в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года, а также лица, имеющие право на другие выплаты в рамках федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
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Моряк почти 25 лет обманывал флот
Моряк почти 25 лет обманывал флот Севастопольский гарнизонный военный суд признал виновным в крупном мошенничестве военнослужащего Черноморского флота Владимира Колтунова.
Коммерсантъ 08:31
Экономика
Арендаторам дают право расторгнуть договор аренды досрочно
Пострадавшие от коронавируса предприниматели в одностороннем порядке смогут расторгать договор аренды без штрафных санкций.
Российская газета 07:40
Общество
Решение по «Северному потоку – 2» в Германии примут до 24 мая
Напомним, что обновленную Газовую директиву в Евросоюзе согласовали в минувшем году, причем в рекордные сроки.
Профиль 07:26
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Российская газета 06:53
Здоровье
За сутки в Алтайском крае от коронавируса выздоровели 84 человека
За минувшие сутки в Алтайском крае вылечились от коронавирусной инфекции сразу 84 человека.
Байкал24 04:58
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Путин объявил о завершении нерабочего периода
Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ вчера в 09:12
Общество
Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на ЖКХ
Минстрой предлагает снизить федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату услуг ЖКХ в доходе семьи — с 22% до 15%.
Известия вчера в 12:00
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FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%
Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
Авто
BMW запустила в Калининграде производство новых BMW X6
Новый BMW X6 выпускается в Калининграде в семи комплектациях с тремя вариантами двигателей – xDrive 30d(249 л.с.), xDrive40d (340 л.с.) и xDrive40i (340 л.с.). При этом цены на локализованные кроссоверы оказались даже выше, чем на машины немецкой сборки.
Автоновости дня 04:44
Общество
В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу
Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru 02:17
Общество
Радаев высказался об открытии в Саратовской области торговых центров
Напомним, что под «первым этапом» губернатор имеет поэтапный план выхода из ограничительных мер пандемии.
Четвертая Власть 06:05
Общество
Лукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России
Западные страны и Россия в конце концов воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым Белоруссия пользуется уже три месяца, заявил президент республики Александр Лукашенко.
РБК 06:09
Здоровье
Торговые центры в Чувашии пока останутся закрытыми
Торговые центры в Чувашии пока останутся закрытыми.
Московский Комсомолец 04:57
Здоровье
Человечество предупредили о новой эпидемии после пандемии коронавируса
Ученые из Имперского колледжа Лондона, Avenir Health, Университета Джонса Хопкинса и Агентства по международному развитию США считают, что такая ситуация может привести к новой эпидемии.
Московский Комсомолец 05:41
Общество
На Кубани с 1 июня начнут работать санатории
Краснодар, 12 мая 2020, 13:00 — REGNUM Предприятия санаторно-курортного комплекса, имеющие медицинскую лицензию, смогут начать работу с 1 июня, заявил 12 мая на заседании регионального оперштаба губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
REGNUM 06:00