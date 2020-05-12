Общество

РБКРБКВ Краснодарском крае возобновят работу промышленные предприятия

С 12 мая в Краснодарском крае начинают работу все промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Об этом рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом, передает «РБК Кубань». Другие группы предприятий возобновят работу позже.
Читать в источнике
Комментировать125

Подробнее о событии

В Краснодарском крае возобновили работу промпредприятия

РИА Новости07:18

Губернатор Вениамин Кондратьев озвучил план первого этапа выхода Кубани из режима ограничений

Кубанские новости05:41

Как Кубань будет выходить из карантина? Пошаговый алгоритм

Анапское Черноморье05:46

С 23 мая в Краснодарском крае отменяется карантин внутри муниципалитетов

Ясно05:39

На Кубани с 12 мая возобновят работу предприятия АПК, промышленности и связи

Кубань 2405:36

Снятие режима самоизоляции в Краснодаре для предприятий: кому разрешили работать

КП - Кубань05:22

С сегодняшнего дня возобновляют работу все предприятия промышленности, сельскохозяйственного комплекса и связи

Администрация Краснодарского края06:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 08:37, Ашберн

С 12 мая в Краснодарском крае начнуть работать предприятия АПК, промышленности и связи

Муниципальный вестник Армавира05:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 08:37, Ашберн
Происшествия

ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт

ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
792
Общество

Бывший футболист сборной России заступился за Сталина

Экс-полузащитник футбольной сборной России Роман Широков в интервью журналисту Сергею Егорову высказал свое мнение о роли Иосифа Сталина в контексте Великой Отечественной войны.
BetOn 08:07
Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
650
Политика

Дмитрий Песков заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил "Интерфаксу", что заразился коронавирусом.
Интерфакс 08:26
251
Общество

Путин: семьи с детьми от 3 до 16 лет получат по 10 000 рублей

"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", — сказал президент.
Газета.Ru вчера в 10:03
2K
Происшествия

Росздравнадзор проверит аппараты ИВЛ после пожаров в двух больницах

Росздравнадзор проверяет качество и безопасность аппаратов ИВЛ в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары.
RT на русском 05:28
589
Общество

В Подмосковье продлены некоторые ограничения

В Подмосковье ограничения, связанные с работой экономики, продлены до 18 мая.
BFM.ru 01:24
297
Экономика

Брэнсон продаст долю в Virgin Galactic ради спасения Virgin Group

Британский миллиардер Ричард Брэнсон заявил о намерении продать часть своих акций в компании Virgin Galactic на общую сумму $504,5 млн для поддержки других предприятий Virgin Group.
Известия вчера в 21:01
Общество

Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми

Сразу после завершения выступления президент России подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки российских семей с детьми.
НТВ вчера в 10:35
26
Политика

Россия принимает поддержку и помощь США в борьбе с коронавирусом

Россия уже принимает поддержку и помощь от США в борьбе с пандемией коронавируса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 08:05
1
Общество

Госдума приняла во втором чтении проект о реформе полиса ОСАГО

Государственная дума РФ приняла во втором чтении законопроект о реформе полиса ОСАГО, предусматривающий индивидуализацию тарифов для граждан.
Известия 07:01
1
Общество

Дополнительные 5 тысяч рублей получат семьи с детьми до трех лет

На выплату могут рассчитывать семьи, у которых родился ребенок или был усыновлен в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года, а также лица, имеющие право на другие выплаты в рамках федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
Сайт интересных новостей вчера в 12:00
1
Происшествия

Моряк почти 25 лет обманывал флот

Моряк почти 25 лет обманывал флот Севастопольский гарнизонный военный суд признал виновным в крупном мошенничестве военнослужащего Черноморского флота Владимира Колтунова.
Коммерсантъ 08:31
Экономика

Арендаторам дают право расторгнуть договор аренды досрочно

Пострадавшие от коронавируса предприниматели в одностороннем порядке смогут расторгать договор аренды без штрафных санкций.
Российская газета 07:40
42
Общество

Решение по «Северному потоку – 2» в Германии примут до 24 мая

Напомним, что обновленную Газовую директиву в Евросоюзе согласовали в минувшем году, причем в рекордные сроки.
Профиль 07:26
2
Общество

Турпоездки внутри страны предложили разрешить с 1 июня

Внутренний туризм может начать восстанавливаться уже после 1 июня, если власти страны разрешат поездки по России, как минимум, между регионами с низким уровнем заболевания коронавирусом.
Российская газета 06:53
43
Здоровье

За сутки в Алтайском крае от коронавируса выздоровели 84 человека

За минувшие сутки в Алтайском крае вылечились от коронавирусной инфекции сразу 84 человека.
Байкал24 04:58
11
Политика

Путин объявил о завершении нерабочего периода

Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ вчера в 09:12
5,6K
Общество

Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на ЖКХ

Минстрой предлагает снизить федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату услуг ЖКХ в доходе семьи — с 22% до 15%.
Известия вчера в 12:00
11
Общество

FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%

Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
1,3K
Авто

BMW запустила в Калининграде производство новых BMW X6

Новый BMW X6 выпускается в Калининграде в семи комплектациях с тремя вариантами двигателей – xDrive 30d(249 л.с.), xDrive40d (340 л.с.) и xDrive40i (340 л.с.). При этом цены на локализованные кроссоверы оказались даже выше, чем на машины немецкой сборки.
Автоновости дня 04:44
5
Общество

В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу

Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru 02:17
478
Происшествия

В Челябинске полицейский арестован за избиение задержанного

REGNUM 08:23
68
Общество

Радаев высказался об открытии в Саратовской области торговых центров

Напомним, что под «первым этапом» губернатор имеет поэтапный план выхода из ограничительных мер пандемии.
Четвертая Власть 06:05
13
Общество

Лукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России

Западные страны и Россия в конце концов воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым Белоруссия пользуется уже три месяца, заявил президент республики Александр Лукашенко.
РБК 06:09
181
Здоровье

Торговые центры в Чувашии пока останутся закрытыми

Торговые центры в Чувашии пока останутся закрытыми.
Московский Комсомолец 04:57
1
Здоровье

Человечество предупредили о новой эпидемии после пандемии коронавируса

Ученые из Имперского колледжа Лондона, Avenir Health, Университета Джонса Хопкинса и Агентства по международному развитию США считают, что такая ситуация может привести к новой эпидемии.
Московский Комсомолец 05:41
17
Шоу-бизнес

Певец Влад Соколовский подтвердил, что заразился коронавирусом

iReactor 04:31
9
Транспорт

В Москве заработала система выявления автомобилей без пропусков

Газета.Ru 06:50
129
Общество

На Кубани с 1 июня начнут работать санатории

Краснодар, 12 мая 2020, 13:00 — REGNUM Предприятия санаторно-курортного комплекса, имеющие медицинскую лицензию, смогут начать работу с 1 июня, заявил 12 мая на заседании регионального оперштаба губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
REGNUM 06:00
56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Вениамин Иванович Кондратьев
Российский политик
Российский политик. Губернатор Краснодарского края с 22 сентября 2015. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное