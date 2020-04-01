Краснодар, 2 апреля 2020, 10:28 — REGNUM Пропускную систему для транспорта ввели на территории Краснодарского края с 1 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации. В общей сложности на территории края действует три вида пропусков.

В Краснодарском крае ввели пропускную систему для транспорта

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