Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Краснодарском крае ввели пропускную систему для транспорта

Краснодар, 2 апреля 2020, 10:28 — REGNUM Пропускную систему для транспорта ввели на территории Краснодарского края с 1 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации. В общей сложности на территории края действует три вида пропусков.
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