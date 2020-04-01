Коронавирус
REGNUMВ Краснодарском крае ввели пропускную систему для транспорта
Краснодар, 2 апреля 2020, 10:28 — REGNUM Пропускную систему для транспорта ввели на территории Краснодарского края с 1 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации. В общей сложности на территории края действует три вида пропусков.
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Спецпропуска для автомобилей в Сочи в период карантина: какие будут действовать и где получить
КП - Кубаньвчера в 16:03
Вениамин Кондратьев: «Выдача пропусков в муниципалитетах должна быть контролируемой»
Администрация Краснодарского края07:36
В Краснодарском крае на время карантина ввели пропускную систему для транспорта
Кубанские новостивчера в 14:36
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Общество
В Москве ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции
Столичные власти ввели наказание за несоблюдение режима повышенной готовности, в частности самоизоляции.
Политика
Лукашенко заявил, что не против единой валюты в Союзном государстве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не против введения единой валюты в Союзном государстве, но только это должна быть нейтральная валюта.
Происшествия
Два генерала Следственного департамента МВД задержаны за взятку
ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД, подозреваемых в получении взятки.
Общество
В России могут продлить нерабочую неделю
Накануне, 1 апреля, вице-премьер РФ Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова призвали продлить в стране нерабочую неделю и режим самоизоляции.
Политика
США оплатили половину доставленной из России медпомощи
Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной.
Общество
Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код
После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Здоровье
У сотрудницы онкоцентра имени Блохина обнаружили коронавирус
Госпитализация пациентов в отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей приостановлена.
Экономика
Совфед одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Совет Федерации одобрил закон, который предоставляет право на кредитные каникулы гражданам, индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу, пострадавшим от коронавируса.
Общество
Названа доля комфортных для жизни городов России
Информация о доле комфортных поселений была получена на основании рассчитанного Минстроем совместно с «Дом.рф» индекса качества городской среды по итогам 2019 года.
Авто
Обновленный BMW 5-й серии заметили во время финальных тестов
Баварцы вывели на финальные дорожные испытания обновленный BMW 5-серии: тестовый прототип практически растерял весь камуфляж.
Политика
Глава ЕК рассказала о фейковых новостях о коронавирусе
В интернете растет число фейковых новостей о коронавирусе, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в убийстве на парковке ТЦ «Авиапарк»
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве во время драки с поножовщиной на парковке торгового центра "Авиапарк" на Ходынском бульваре в Москве.
Политика
В Киеве захватили главный офис Госагентства резерва Украины
Государственное агентство резерва Украины заявило, что более 20 неизвестных ворвались в его главный офис в Киеве.
Здоровье
В Италии прокомментировали «странные» смерти в доме престарелых
Директор дома престарелых в итальянском городе Громо Джан Луиджи Печис-Каваньи прокомментировал информацию о «странных» смертях пациентов с коронавирусом.
Здоровье
ВОЗ обнародовала данные о возрасте жертв коронавируса
Руководитель европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Ханс Клюге озвучил статистические данные о возрасте людей, умерших от осложнений коронавирусной инфекции.
Общество
В Забайкалье запретили продажу алкоголя
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Киберспорт
Fn: «Я лично попросил себе тестовый период на два месяца»
Ростислав fn Лозовой рассказал, почему является стендином в составе VP.Prodigy по Dota 2. Он сообщил, что сам попросил предоставить ему тестовый период, чтобы посмотреть, как команда проявит себя «на дистанции».
Здоровье
На коронавирус проверят всех граждан старше 65 лет с симптомами ОРВИ
Главный санитарный врач России Анна Попова поручила губернаторам субъектов РФ обеспечить всем лицам старше 65 лет проведение тестов на коронавирус.
Энергетика
Цена российской нефти обновила антирекорд 1999 года
Стоимость российской нефти Urals приблизилась к $10 за баррель. Это минимальный уровень с 1999 года, передает Forbes Russia.
Общество
С 1 апреля в России проиндексировали социальные пенсии на 6,1%
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля на 6,1%. Соответствующее постановление правительства России ранее подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Экономика
Правительство РФ разрешило зерновые интервенции в 2020 и 2021 годах
Правительство России одобрило проведение зерновых интервенций в объеме до 1 млн т в 2020 и 2021 годах.
Экономика
Х5 вернет штрафы за недопоставку товаров для части поставщиков
В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших ритейлеров, включая Х5, "Магнит", "Ленту", "Ашан", Metro) напомнили, что мораторий на штрафы за недопоставку товаров был введен ритейлерами временно.
Общество
В России разрешат производить медицинские маски без лицензии
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о принятом решении разрешить производство медицинских масок без получения лицензии.
Шоу-бизнес
Гимнастка Яна Кудрявцева готовится снова стать мамой
В результате Яне пришлось повторно подтверждать тот факт, что она действительно вновь вскоре станет мамой.
Происшествия
У роженицы в Алтайском крае диагностировали коронавирус
Четвертый случай заражения коронавирусом в Алтайском крае диагностирован у жительницы Барнаула, накануне родившей ребенка, сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона.
Политика
Frankfurter Allgemeine Zeitung (Германия): тест на коронавирус по-русски (Frankfurter Allgemeine Zeitung)
В Германии и соседних странах политика сосредоточилась прежде всего на борьбе с заразой и сглаживании ее последствий.
Здоровье
На Украине почти 90% умерших от коронавируса имели тяжелые хронические заболевания
88% умерших с коронавирусом на Украине имели тяжелые хронические заболевания.
Общество
В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса
Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.