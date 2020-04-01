Коронавирус
REGNUMВ Краснодарском крае ввели пропускную систему для транспорта
Краснодар, 2 апреля 2020, 10:28 — REGNUM Пропускную систему для транспорта ввели на территории Краснодарского края с 1 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации. В общей сложности на территории края действует три вида пропусков.
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Вениамин Кондратьев: «Выдача пропусков в муниципалитетах должна быть контролируемой»
Администрация Краснодарского края07:36
В Краснодарском крае на время карантина ввели пропускную систему для транспорта
Кубанские новостивчера в 14:36
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Экспортные цены на российскую нефть стали отрицательными
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Президент России Владимир Путин продлил режим нерабочих дней, введенный из-за ситуации с коронавирусом, до 30 апреля.
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Тиньков покинет пост председателя совета директоров Тинькофф-банка
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Политика
Путин подписал закон о применении оружия и боевой техники ФСО
Москва, 2 апреля 2020, 03:01 — REGNUM Закон, наделяющий Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в «определенных законодательством случаях и порядке», подписал президент России Владимир Путин.
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Стоимость Brent выросла до $26 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне во время торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на более чем 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Экономика
Кудрин допустил падение ВВП России в этом году на 8%
Из-за стремительного распространения коронавируса в мире экономические прогнозы становятся все пессимистичнее, теперь даже «в достаточно умеренном варианте» ВВП России по итогам 2020 г. может упасть на 3–5%, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Захарова: Нидерланды скрыли факт уничтожения мирных жителей в Ираке
Нидерландские власти скрыли от общественности тот факт, что их военные массово уничтожили мирных жителей во время бомбардировки позиций террористов в Ираке в 2015 году.
Здоровье
У сотрудницы онкоцентра имени Блохина обнаружили коронавирус
Госпитализация пациентов в отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей приостановлена.
Политика
Песков: разговора Путина с наследным принцем Саудовской Аравии не было
В Кремле опровергли информацию о том, что президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Сальманом.
Общество
В России разрешат производить медицинские маски без лицензии
Общество
Владимир Путин объявил нерабочие дни до конца апреля
2 апреля Владимир Путин сделал второе обращение к россиянам по поводу коронавируса. Ключевые моменты из обращения Президента РФ: 1.
Происшествия
Умар Джабраилов попытался покончить с собой
Бывший сенатор от Чечни, бизнесмен Умар Джабраилов попытался покончить с собой, сообщает Telegram-канал Mash.
Политика
Украина поддержала санкции против Белоруссии
Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Политика
Путин поручил ввести в регионах особый порядок передвижения
Президент Владимир Путин на фоне распространения пандемии коронавируса поручил ввести в регионах особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.
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Губернатор Архангельской области Орлов объявил об отставке
Как отметил Орлов, решение об отставке он принял на основании результатов "больших социологических исследований, которые провели ряд профессиональных компаний".
Футбол
РФС продлил приостановку розыгрыша турниров до 31 мая
Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) продлило приостановку розыгрыша всех соревнований под эгидой организации до 31 мая, сообщается на официальном сайте РФС.
Здоровье
На коронавирус проверят всех граждан старше 65 лет с симптомами ОРВИ
Главный санитарный врач России Анна Попова поручила губернаторам субъектов РФ обеспечить всем лицам старше 65 лет проведение тестов на коронавирус.
Общество
В США из-за коронавируса поставлен новый рекорд по безработице
Число инфицированных коронавирусом в США превысило 200 тысяч человек, а летальных исходов свыше 5 тысяч.
Футбол
В Бельгии решили остановить чемпионат и признать чемпионом «Брюгге»
По данным издания, «Брюгге» будет признан чемпионом страны.
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В Забайкалье запретили продажу алкоголя
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Шоу-бизнес
Экс-продюсер «Дома–2» рассказал, как Бузова стала ведущей проекта
Бывший продюсер популярного телешоу на ТНТ «Дом-2» Алексей Михайловский рассказал в интервью телеведущей и журналистке Ксении Собчак о том, как певица Ольга Бузова заняла место ведущей на проекте.
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В Италии выявили новые особенности коронавируса
Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».
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РБК сообщил о задержании ФСБ двух генералов МВД
Сотрудники ФСБ провели обыск в следственном департаменте Министерства внутренних дел и задержали замглавы департамента Александра Краковского, Александра Бирюкова, а также следователя по особо важным делам Александра Брянцева, пишет РБК со ссылкой на источник.
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Путин подписал закон о штрафах за нарушение карантина
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении ответственности за нарушение режима карантина, пишет РИА Новости.
Общество
Не только «каникулы»: что еще важного сказал Владимир Путин в обращении к нации
Вторую неделю подряд российский президент выступает с экстренным обращением к гражданам страны.