Коронавирус
RT на русскомВ Краснодарском крае вводят карантин
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.
Читать в источнике
Оценить710
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 13:09, Ашберн
Политика
Трамп сообщил об отправке Россией самолёта с медицинским оборудованием
Экономика
Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам
Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Энергетика
Нефть Urals подешевела до $13 за баррель
Транспорт
В Петербурге сократили время работы метро из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге сократили время работы метрополитена в связи с усилением мер борьбы с коронавирусной инфекцией.
Общество
В Карелии ограничили продажу алкоголя
Продажу алкоголя ограничили в Карелии в связи с распространением коронавирусной инфекции, купить спиртные напитки можно будет только с 10.00 до 14.00, соответствующее распоряжение подписал глава республики Артур Парфенчиков.
Экономика
ЦБ РФ приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке
«Банк России с 1 апреля 2020 года приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов», — говорится в сообщении.
Общество
Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина
Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Здоровье
В Нижегородской области выявили новый случай заражения коронавирусом
Ранее на территории Нижегородской области было зафиксировано 11 случаев заражения коронавирусной инфекции, девять из них носят завозной характер - заболевание обнаружилось после посещения людьми Италии, Германии и Австрии.
Общество
В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей
В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
Общество
Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код
После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Религия
Патриарх Кирилл совершит объезд Москвы с чудотворной иконой «Умиление»
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 3 апреля совершит объезд вокруг Москвы с чудотворной иконой "Умиление", сообщил во вторник глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Общество
Владимирцам с 1 апреля проиндексируют пенсии
С 1 апреля в России вступают в силу часть новшеств и изменений в текущее законодательство.
Общество
В НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве
Главврач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков объяснил рост числа зараженных коронавирусом в Москве увеличением выявляемости заболевания.
Авто
ГАЗ вывел на тесты новый «Соболь Next»
Первые фотографии проходящего дорожные и доводочные испытания прототипа появились в группе ВКонтакте «RCI News | Russian Cars Industry».
Общество
Минобрнауки переносит сроки вступительных экзаменов в вузы
Минобрнауки РФ приняло решение перенести сроки вступительных экзаменов из-за коронавируса.
Общество
Слово «коронавирус» запретили в Туркмении
Власти Туркмении с целью сокрытия информации о ситуации с пандемией запретили использовать слово «коронавирус», исключив его из обихода.
Политика
Россия станет тихой гаванью для капитала, считают журналисты из США
Россия лучше других стран подготовилась к затяжному кризису, который возможен из-за распространения коронавируса, поэтому может стать тихой гаванью для спасения капитала.
Общество
В Пермском крае ввели режим полной изоляции
Сегодня глава Пермского края Дмитрий Махонин принял решение о введении в регионе режима полной самоизоляции для противодействования распространению коронавирусной инфекции.
Общество
Названы сроки прихода в Россию убийственного для коронавируса тепла
Теплая и сухая погода, которая может замедлить распространение коронавируса, установится на большей территории России в начале июня.
Общество
«Яндекс» подсчитал индекс самоизоляции Пензы
Уровень изоляции в Пензе, по данным 30 марта на 17:40, оценили в 2,9 баллов, это означает, что большинство людей находятся дома.
Космос
На поверхности Луны появился яркий неопознанный объект
Энергетика
Скоро и нефть не поможет: США и Саудовская Аравия сыграют против России
Вряд ли Саудовская Аравия сможет выдержать такую долгую осаду.
Футбол
Черчесов: вчера в первый раз за 56 лет надел маску
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов признался, что в возрасте 56 лет впервые надел медицинскую маску.
Энергетика
Европейский бензин приедет в Россию
По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Здоровье
Вирусолог рассказала, можно ли заболеть коронавирусом повторно
Врач-вирусолог Галина Червонская заявила, что коронавирусом невозможно заболеть повторно, пишет «МК».
Общество
Мишустин поручил регионам проработать меры по полной изоляции граждан
Премьер-министр Михаил Мишустин попросил регионы обратить внимание на меры по полной изоляции граждан, введенные в Москве и Московской области из-за распространения коронавируса, и проработать введение таких же ограничений у себя.
Общество
Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления
Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Общество
Минюст приготовился к дистанционной регистрации смертей и рождений
Услуги будут оказываться через сервисы «Рождение ребенка» и «Утрата близкого человека», который позволяют провести регистрацию без личного присутствия заявителя.