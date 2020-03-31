Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Краснодарском крае вводят карантин

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.
Читать в источнике
Комментировать526

Подробнее о событии

В Краснодарском крае объявили карантин

Кубань 2406:25

В Краснодарском крае готовят видеообращение губернатора в связи с объявлением карантина

Новая Кубань09:58

На Кубани ввели режим карантина для всех жителей

ТАСС07:45

Вениамин Кондратьев о карантине в Краснодарском крае: Это вынужденная мера

КП - Кубань07:00

В Краснодарском крае штраф за нарушение карантина составит до 30 тысяч рублей

Кубанские новости12:18

В Краснодарском крае готовятся ввести жёсткий карантин

REGNUM06:13

Не выходи из комнаты: на Кубани с 31 марта вводят тотальный карантин

РБК Краснодар06:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 13:09, Ашберн
Политика

Трамп сообщил об отправке Россией самолёта с медицинским оборудованием

RT на русском вчера в 18:53
Экономика

Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам

Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Газета.Ru 12:17
Энергетика

Нефть Urals подешевела до $13 за баррель

Коммерсантъ 12:32
Транспорт

В Петербурге сократили время работы метро из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге сократили время работы метрополитена в связи с усилением мер борьбы с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 11:46
Общество

В Карелии ограничили продажу алкоголя

Продажу алкоголя ограничили в Карелии в связи с распространением коронавирусной инфекции, купить спиртные напитки можно будет только с 10.00 до 14.00, соответствующее распоряжение подписал глава республики Артур Парфенчиков.
РИА Новости 11:54
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости 09:06
Экономика

ЦБ РФ приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке

«Банк России с 1 апреля 2020 года приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов», — говорится в сообщении.
REGNUM вчера в 11:21
Общество

Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина

Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Коммерсантъ 03:54
Здоровье

В Нижегородской области выявили новый случай заражения коронавирусом

Ранее на территории Нижегородской области было зафиксировано 11 случаев заражения коронавирусной инфекции, девять из них носят завозной характер - заболевание обнаружилось после посещения людьми Италии, Германии и Австрии.
РИА Новости 06:18
Общество

В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей

В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
RT на русском 29 марта в 13:09
Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ 05:18
Религия

Патриарх Кирилл совершит объезд Москвы с чудотворной иконой «Умиление»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 3 апреля совершит объезд вокруг Москвы с чудотворной иконой "Умиление", сообщил во вторник глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
ТАСС 11:13
Общество

Владимирцам с 1 апреля проиндексируют пенсии

С 1 апреля в России вступают в силу часть новшеств и изменений в текущее законодательство.
Губерния-33 10:21
Общество

В НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве

Главврач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков объяснил рост числа зараженных коронавирусом в Москве увеличением выявляемости заболевания.
РИА Новости 11:26
Авто

ГАЗ вывел на тесты новый «Соболь Next»

Первые фотографии проходящего дорожные и доводочные испытания прототипа появились в группе ВКонтакте «RCI News | Russian Cars Industry».
Автоновости дня 04:18
Общество

Минобрнауки переносит сроки вступительных экзаменов в вузы

Минобрнауки РФ приняло решение перенести сроки вступительных экзаменов из-за коронавируса.
Российская газета 02:45
Общество

Слово «коронавирус» запретили в Туркмении

Власти Туркмении с целью сокрытия информации о ситуации с пандемией запретили использовать слово «коронавирус», исключив его из обихода.
News.ru 07:25
Политика

Россия станет тихой гаванью для капитала, считают журналисты из США

Россия лучше других стран подготовилась к затяжному кризису, который возможен из-за распространения коронавируса, поэтому может стать тихой гаванью для спасения капитала.
Журналистская правда 07:12
Общество

В Пермском крае ввели режим полной изоляции

Сегодня глава Пермского края Дмитрий Махонин принял решение о введении в регионе режима полной самоизоляции для противодействования распространению коронавирусной инфекции.
Российская газета 10:00
Общество

Названы сроки прихода в Россию убийственного для коронавируса тепла

Теплая и сухая погода, которая может замедлить распространение коронавируса, установится на большей территории России в начале июня.
ТВ Центр 01:50
Спорт

The Outer Worlds выйдет на Nintendo Switch в начале лета

News.ru 09:49
Общество

«Яндекс» подсчитал индекс самоизоляции Пензы

Уровень изоляции в Пензе, по данным 30 марта на 17:40, оценили в 2,9 баллов, это означает, что большинство людей находятся дома.
Пенза-Пресс вчера в 10:42
Космос

На поверхности Луны появился яркий неопознанный объект

Pravda.Ru вчера в 12:11
Энергетика

Скоро и нефть не поможет: США и Саудовская Аравия сыграют против России

Вряд ли Саудовская Аравия сможет выдержать такую долгую осаду.
Новые Известия 06:46
Футбол

Черчесов: вчера в первый раз за 56 лет надел маску

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов признался, что в возрасте 56 лет впервые надел медицинскую маску.
RT на русском 11:22
Энергетика

Европейский бензин приедет в Россию

По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Коммерсантъ вчера в 14:13
Здоровье

Вирусолог рассказала, можно ли заболеть коронавирусом повторно

Врач-вирусолог Галина Червонская заявила, что коронавирусом невозможно заболеть повторно, пишет «МК».
Ореанда-Новости 12:23
Общество

Мишустин поручил регионам проработать меры по полной изоляции граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин попросил регионы обратить внимание на меры по полной изоляции граждан, введенные в Москве и Московской области из-за распространения коронавируса, и проработать введение таких же ограничений у себя.
РБК вчера в 02:30
Общество

Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления

Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Газета.Ru 09:42
Общество

Минюст приготовился к дистанционной регистрации смертей и рождений

Услуги будут оказываться через сервисы «Рождение ребенка» и «Утрата близкого человека», который позволяют провести регистрацию без личного присутствия заявителя.
РБК 12:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Вениамин Иванович Кондратьев
Российский политик
Российский политик. Губернатор Краснодарского края с 22 сентября 2015. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное