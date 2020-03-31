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Общество В Карелии ограничили продажу алкоголя Продажу алкоголя ограничили в Карелии в связи с распространением коронавирусной инфекции, купить спиртные напитки можно будет только с 10.00 до 14.00, соответствующее распоряжение подписал глава республики Артур Парфенчиков.

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Общество В Пермском крае ввели режим полной изоляции Сегодня глава Пермского края Дмитрий Махонин принял решение о введении в регионе режима полной самоизоляции для противодействования распространению коронавирусной инфекции.

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