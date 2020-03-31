Коронавирус
Деловая газета. ЮгВ Краснодарском крае вводят карантин
В Краснодарском крае 31 марта вводят режим карантина, такое решение принял губернатор региона Вениамин Кондратьев на заседании оперативного штаба.
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В Краснодарском крае впервые в России официально введен карантин
Администрация Краснодарского края06:36
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Общество
Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае
Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.
Кино
Вышел The Complex — интерактивный фильм о биологической атаке от создателей The Bunker
В Steam, PS Store, MS Store и eShop релизнулся интерактивный фильм The Complex со звездой сериала «Игра престолов» Кейт Дики (зрители знают ее как Лизу Аррен).
Общество
ВМФ не разрешил НОВАТЭКу строить терминал для газификации Камчатки
Компания планирует запустить второй завод "Арктик СПГ-2" к 2026 году общей мощностью 19,8 млн т. НОВАТЭК собирается к концу 2022 года построить на Камчатке перевалочный терминал в бухте Бечевинская, где сжиженный газ будет перегружаться с газовозов ледового класса в обычные СПГ-танкеры.
Общество
В России умерло рекордное количество инфицированных коронавирусом
По его данным, за прошедшие сутки в стране умерло 8 человек, инфицированных коронавирусной пневмонией, пишет во вторник, 31 марта, "Интерфакс".
Общество
Власти Туркмении запретили слово «коронавирус»
Власти Туркмении запретили слово "коронавирус", чтобы не допустить паники в стране, пишет организация "Репортеры без границ".
Экономика
Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам
Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Здоровье
Главврач Боткина посочувствовал коллеге с коронавирусом из Коммунарки
Главный врач Боткинской больницы Денис Гусев прокомментировал новость о том. что у его коллеги из больницы в Коммунарке Дениса Проценко нашли коронавирус.
Общество
Москвичам разрешили водить машины во время всеобщего режима изоляции
Москвичам разрешили водить машины во время введенного в столице всеобщего режима изоляции.
Здоровье
Главный эпидемиолог призвал соблюдать спокойствие
Более 80 процентов случаев коронавирусной инфекции COVID-19 протекает легко, отметил Николай Брико, завершая краткий исторический экскурс, хотя всегда есть группа людей, которая переносит болезнь тяжелее, чем остальные.
Общество
В Карелии из-за коронавируса ограничили продажу алкоголя
В Карелии из-за коронавируса ограничили продажу алкоголя, сообщает РИА "Новости".
Биатлон
Анфиса Резцова подаст в суд на Губерниева
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила о том, что планирует подать в суд иск на спортивного телекомментатора Дмитрия Губерниева.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Политика
Ближайшие две недели в США будут очень тяжелыми, предупредил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что ближайшие две недели будут "очень тяжелыми и болезненными" в связи с пандемией коронавируса.
Общество
Число заразившихся коронавирусом на Украине превысило 600 человек
Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине к вечеру вторника увеличилось до 645, тогда как по состоянию на 10:00 их было 549.
Культура
Полная самоизоляция: творческая элита покинула Россию
Самоизоляция, стартовавшая, по большому счету, практически синхронно по всей планете, породила не только вал сообщений от простых человеческих граждан в жанре "смотрите, я нарядил кота в костюм гуся".
Общество
АКОРТ оценила перспективу роста цен на имбирь, чеснок и лук
По словам пресс-секретаря АКОРТ Ильи Власенко, в 24 крупнейших торговых сетях никакого беспрецедентного роста цен замечено не было.
Авто
Россию ожидает массовый уход автомобильных брендов и дилеров
В связи с чем, большинству брендов ничего не останется, как покинуть рынок РФ.
Общество
Генконсульство Китая во Владивостоке передало Приморью 50 тысяч масок
Генеральное консульство Китая во Владивостоке в качестве гуманитарной помощи передало Приморью 50 тысяч защитных масок.
Культура
Мария Миронова и Анна Ковальчук стали народными артистками России
Званий народных артистов удостоились актрисы Анна Ковальчук (на фото) и Мария Миронова, актер Алексей Кравченко, дирижер Феликс Коробов, актриса Наталья Савченко и артист Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Александр Тихонов.
Музыка
«Евровидение-2020» заменят специальным шоу
Организаторы международного конкурса «Евровидение», который был отменен из-за пандемии коронавируса, проведут специальное шоу с участием конкурсантов этого года, а также участников конкурсов прошлых лет.
Экономика
«Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету
Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране.
Политика
Венесуэла отвергла предложения США о создании временного правительства
МИД Венесуэлы раскритиковал и отверг предложение госсекретаря США Майка Помпео создать в стране временное правительство и провести выборы ради последующей отмены санкций, следует из заявления главы ведомства Хорхе Арреасы.
Футбол
«Аякс» расторг контракт с Нури, который вышел из комы
Амстердам, 31 марта 2020, 11:47 — REGNUM Амстердамский «Аякс» расторг контракт с полузащитником Абдельхаком Нури, который более двух лет находился в коме.
Футбол
Чонтофальски рассказал, как он переживает смерть сына
41-летний голкипер Камил Чонтофальски, с 2003-го по 2009-й год выступавший за санкт-петербургский «Зенит» рассказал, как он переживает смерть сына, который утонул в собственном доме в бассейне.
Общество
В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом
Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
Авто
ГАЗ вывел на тесты новый «Соболь Next»
Первые фотографии проходящего дорожные и доводочные испытания прототипа появились в группе ВКонтакте «RCI News | Russian Cars Industry».
Происшествия
Отец полковника Захарченко вышел на свободу из колонии
Отец бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктор вышел на свободу после смягчения приговора за аферу с фиктивным трудоустройством в банк, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Калинин.
Политика
Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией
Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
Футбол
Арустамян: Сезон РПЛ возобновится 30 мая
По словам Арустамяна, руководство чемпионата в качестве наиболее реального варианта рассматривает возвращение турнира 30 мая.
Экономика
Государство снизило долю в «Роснефти» в рамках венесуэльской сделки
Выбранная схема сделки не имела целью снизить долю государства в «Роснефти» ниже контролирующей, считает аналитик БКС, а скорее, обусловлена тем, что правительство в условиях потерь бюджета от низких цен на нефть решило приобрести венесуэльский бизнес в рамках безденежной сделки.