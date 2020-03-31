Коронавирус

Деловая газета. ЮгДеловая газета. ЮгВ Краснодарском крае вводят карантин

В Краснодарском крае 31 марта вводят режим карантина, такое решение принял губернатор региона Вениамин Кондратьев на заседании оперативного штаба.
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Вениамин Кондратьев: нужно сделать все, чтобы люди оставались дома

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Общество

Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае

Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.
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В России умерло рекордное количество инфицированных коронавирусом

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Власти Туркмении запретили слово «коронавирус»

Власти Туркмении запретили слово "коронавирус", чтобы не допустить паники в стране, пишет организация "Репортеры без границ".
Газета.Ru 08:28
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Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам

Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
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Главврач Боткина посочувствовал коллеге с коронавирусом из Коммунарки

Главный врач Боткинской больницы Денис Гусев прокомментировал новость о том. что у его коллеги из больницы в Коммунарке Дениса Проценко нашли коронавирус.
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Москвичам разрешили водить машины во время всеобщего режима изоляции

Москвичам разрешили водить машины во время введенного в столице всеобщего режима изоляции.
Lenta.ru 29 марта в 20:21
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Главный эпидемиолог призвал соблюдать спокойствие

Более 80 процентов случаев коронавирусной инфекции COVID-19 протекает легко, отметил Николай Брико, завершая краткий исторический экскурс, хотя всегда есть группа людей, которая переносит болезнь тяжелее, чем остальные.
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В Карелии из-за коронавируса ограничили продажу алкоголя

В Карелии из-за коронавируса ограничили продажу алкоголя, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:32
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Анфиса Резцова подаст в суд на Губерниева

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила о том, что планирует подать в суд иск на спортивного телекомментатора Дмитрия Губерниева.
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В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что ближайшие две недели будут "очень тяжелыми и болезненными" в связи с пандемией коронавируса.
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Число заразившихся коронавирусом на Украине превысило 600 человек

Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине к вечеру вторника увеличилось до 645, тогда как по состоянию на 10:00 их было 549.
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Самоизоляция, стартовавшая, по большому счету, практически синхронно по всей планете, породила не только вал сообщений от простых человеческих граждан в жанре "смотрите, я нарядил кота в костюм гуся".
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АКОРТ оценила перспективу роста цен на имбирь, чеснок и лук

По словам пресс-секретаря АКОРТ Ильи Власенко, в 24 крупнейших торговых сетях никакого беспрецедентного роста цен замечено не было.
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В связи с чем, большинству брендов ничего не останется, как покинуть рынок РФ.
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Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране.
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В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
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ГАЗ вывел на тесты новый «Соболь Next»

Первые фотографии проходящего дорожные и доводочные испытания прототипа появились в группе ВКонтакте «RCI News | Russian Cars Industry».
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Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией

Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
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Арустамян: Сезон РПЛ возобновится 30 мая

По словам Арустамяна, руководство чемпионата в качестве наиболее реального варианта рассматривает возвращение турнира 30 мая.
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Вениамин Иванович Кондратьев
Российский политик
Российский политик. Губернатор Краснодарского края с 22 сентября 2015. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019.
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